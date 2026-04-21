En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 21 avril 2026 /CNW/ - Investissements Manuvie annonce les distributions annuelles en espèces anticipées pour 2026 de la série FNB de catégorie Société des Fonds Manuvie. Veuillez noter que ces montants sont estimes en date du 20 avril 2026 et tiennent compte d'informations prospectives ; ils sont donc susceptibles d'être révisés. Les actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 29 avril 2026 recevront des distributions en espèces le 30 avril 2026.

Les détails des montants de distribution par action sont les suivants :

Nom du FNB/fonds Symbole Montant de

distribution

(par action) ($) Périodicité des

distributions Catégorie d'actions canadiennes Manuvie- série FNB MCAN 0,251887 Annuelles Catégorie d'actions mondiales Manuvie- série FNB MGEQ 0,006624 Annuelles

Les FNB et les séries FNB peuvent donner lieu à des commissions, frais de gestion, frais de courtage et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus. Les FNB et les séries FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB Manuvie et la série FNB des Fonds Manuvie sont gérés par Investissements Manuvie. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

Communications avec les médias

Melissa Berczuk

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SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie