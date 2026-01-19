CARBONEAR, NL, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Un investissement combiné de plus de 1,7 million de dollars venant des gouvernements fédéral et provincial ainsi que des municipalités permet de remplacer les conduites d'eau d'Upper Island Cove et de Carbonear.

Les projets ont été annoncés par Paul Connors, député d'Avalon, l'honorable Barry Petten, ministre des Transports et de l'Infrastructure, Cindy Dobbin, mairesse d'Upper Island Cove, et Sam Slade, maire de Carbonear.

On procèdera au remplacement de deux cent dix mètres de conduites d'eau vieillissantes le long des rues Dobbin, Sharpe et Catty à Upper Island Cove pour garantir la continuité du service. À Carbonear, 303 mètres de conduites d'eau et d'égouts seront remplacés le long de la rue Garlands afin de fournir un service fiable à 13 maisons existantes et de soutenir la croissance résidentielle à venir.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'appuyer les travaux liés à ces infrastructures indispensables, qui garantiront aux résidents de Carbonear et de Upper Island Cove un accès à une eau potable sûre et fiable aujourd'hui et à l'avenir. »

Paul Connors, député d'Avalon

« Ces projets importants démontrent ce qui peut être accompli lorsque les gouvernements s'unissent pour améliorer la vie des résidents que nous servons. Non seulement ces initiatives auront un impact sur les villes, les résidents et leur sentiment d'appartenance, mais elles généreront également des possibilités d'emploi et des avantages économiques pour la région. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires municipaux et fédéraux ainsi qu'avec l'industrie pour renforcer les collectivités de toute notre province. »

L'honorable Barry Petten, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Je me réjouis de l'annonce faite aujourd'hui concernant le financement de ces projets importants qui profiteront grandement aux résidents de Carbonear et d'Upper Island Cove et contribueront à renforcer ces collectivités. Ce type d'investissement permet non seulement d'apporter des améliorations indispensables aux infrastructures municipales, mais aussi de soutenir la croissance et la prospérité futures de nos zones rurales. »

Riley Balsom, député provincial de Carbonear - Trinity - Bay de Verde

« Le financement annoncé aujourd'hui contribuera grandement à aider notre ville à améliorer son réseau de distribution de l'eau et son réseau d'égouts. Ces services municipaux sont importants pour nos résidents et ont un impact considérable sur leur qualité de vie dans notre ville.

Cindy Dobbin, maire de Upper Island Cove

« La Ville de Carbonear s'engage à améliorer continuellement ses infrastructures municipales, ce qui renforce sa résilience et constitue un investissement tangible dans notre avenir. Ces améliorations indispensables annoncées aujourd'hui pour les infrastructures d'approvisionnement en eau et d'égouts permettront d'offrir un meilleur service aux résidents. Nous apprécions les efforts conjoints de tous les ordres de gouvernement et l'attention constante portée à la modernisation des infrastructures en vue de répondre aux besoins des résidents aujourd'hui et à l'avenir. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre cette collaboration à mesure que la Ville continue de croître.

Sam Slade, maire de Carbonear

Faits en bref

À Upper Island Cove, le gouvernement fédéral investit 331 974 $ dans ce projet, Terre-Neuve-et-Labrador investit 265 579 $ et la contribution de la Ville d'Upper Island Cove s'élève à 66 395 $.

À Carbonear, le gouvernement fédéral investit 451 614 $ dans ce projet, Terre-Neuve-et-Labrador investit 451 614 $ et la contribution de la Ville de Carbonear s'élève à 225 806 $.

Dans le cadre du budget de 2024, le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) permet d'investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et la modernisation d'infrastructures publiques essentielles qui favoriseront la croissance et la densification du logement dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à construire les infrastructures nécessaires pour soutenir la création de nouveaux logements et augmenter la densité résidentielle. Le financement peut être utilisé pour des projets visant à améliorer les réseaux d'eau potable, d'égouts et d'eaux pluviales, ainsi que pour des initiatives visant à préserver la capacité existante, à améliorer la fiabilité des réseaux ou à mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du FCIL est allouée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent conclure une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter certaines conditions clés en matière de logement pour recevoir le financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement accordé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. Les demandes pour ce volet sont désormais fermées.

Maisons Canada a été lancé le 14 septembre 2025 et vise à accroître l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bien-être du système de logement canadien grâce à des programmes existants tels que le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Janelle Simms, Transports et infrastructure, 709-729-1758, 709-327-6152, [email protected]; Ville de Carbonear, [email protected], 709-596-3831; Ville de Upper Island Cove, [email protected], 709-683-5276