MONTRÉAL, le 1er avril 2022 /CNW/ - Pour protéger les Canadiens de la violence liée aux armes à feu et d'autres crimes, on doit commencer chez les jeunes. En aidant les jeunes à faire de bons choix, à développer leurs compétences et à rester à l'école, on évite qu'ils se tournent vers le crime. Pour cette raison, le gouvernement du Canada investit dans des projets de prévention du crime adaptés aux besoins des jeunes par l'entremise de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC).

Dans le but d'aider plus de jeunes à réussir dans la vie, le ministre de Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, a annoncé aujourd'hui un nouveau soutien fédéral pour quatre projets dans la grande région de Montréal, soit un investissement de 5 millions de dollars.

Le ministre a fait l'annonce à la Fondation pour enfants Trevor Williams, qui a reçu 713 060 $ pour leur programme Trevor Williams Champions of Crime Prevention.

Ce projet offre des services et un soutien aux jeunes âgés de 6 à 25 ans à Montréal. Qu'il s'agisse de les aider à acquérir des compétences qui mèneront à des possibilités d'éducation et d'emploi ou de fournir des soins de santé mentale, cela fera une différence dans la vie de plus de 700 jeunes chaque année.

Le ministre Mendicino a aussi annoncé le financement fédéral de trois autres projets liés au Fonds d'action en prévention du crime :

Le projet Goût de Vivre de la Maison d'Haïti a reçu un peu plus de 1 million de dollars. Ce projet prévient la violence et la participation aux gangs chez les jeunes de 9 à 17 ans des gangs dans le quartier Villeray-Saint-Michel à Montréal.

de la Maison d'Haïti a reçu un peu plus de 1 million de dollars. Ce projet prévient la violence et la participation aux gangs chez les jeunes de 9 à 17 ans des gangs dans le quartier Villeray-Saint-Michel à Montréal. Le Réseau de la communauté autochtone à Montréal a reçu 1,6 million de dollars pour son projet, la Stratégie pour la sécurité, l'appartenance et le bien-être des peuples autochtones vivant dans a région du Grand Montréal . Ce projet assure la sécurité et le bien-être des Autochtones à Montréal, mettant l'accent sur la prévention de la violence parmi les jeunes Autochtones.

. Ce projet assure la sécurité et le bien-être des Autochtones à Montréal, mettant l'accent sur la prévention de la violence parmi les jeunes Autochtones. Cactus Montréal a reçu 1,7 million de dollars pour son projet, Transport(e). Ce programme aide les travailleuses et travailleurs du sexe trans qui veulent s'extraire du domaine.

Citations

« La meilleure façon de protéger nos communautés de la violence liée aux armes à feu et d'autres comportements criminels est de l'arrêter avant qu'elle ne commence. Les quatre projets annoncés aujourd'hui font exactement ça : aider les jeunes à se préparer pour une vie réussie. Bâtir des communautés plus sécuritaires par la prévention est un des piliers de notre plan pour éliminer la violence liée aux armes à feu, parallèlement à l'interdiction d'armes à feu de style armes d'assaut, au programme de rachat et à la lutte pour contrer le trafic d'armes à feu à la frontière. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« La Fondation pour enfants Trevor Williams aide des centaines de jeunes chaque année avec des camps d'été, des programmes parascolaires et des activités de sport. Trevor Williams a été le mentor de jeunes qui sont désormais leaders dans la communauté. Le leadership démontré par l'exemple, voilà l'approche de l'équipe de Trevor pour aider les jeunes à surmonter les défis en classe et sur le terrain de basketball. L'annonce d'aujourd'hui permet à la Fondation d'offrir de nouveaux outils et d'améliorer les soutiens offerts pour détourner les jeunes des gangs et du crime. Depuis 30 ans, Trevor Williams investit dans les personnes vulnérables pour les aider à réussir à l'école, sur le terrain de basketball et dans la vie. »

- L'honorable Marc Garneau, député de Notre-Dame-de-Grâce--Westmount

« Le programme Champions de la prévention du crime Trevor Williams est le point culminant d'un engagement de longue date de la Fondation pour enfants Trevor Williams : assurer la sécurité des enfants et les garder à l'école. La contribution financière et la direction du ministère de Sécurité publique Canada nous donnent l'élan pour avoir un impact dans la vie des jeunes à Montréal et les aider à surmonter les défis d'aujourd'hui. Les "champions" sont des mentors et organisent des activités pour les jeunes dans le système de service à l'enfance, qui purgent une peine de service communautaire, qui vivent des situations disciplinaires à l'école et même des décrocheurs. Ces mentors offrent des séances intitulées "Trousse pour la survie". Ces séances autonomisent les jeunes pour qu'ils ne deviennent pas victimes d'activités criminelles et qu'ils découvrent un cheminement de carrière viable. »

- Trevor Williams, président et fondateur, Fondation pour enfants Trevor Williams

Faits en bref

Le Fonds d'action en prévention du crime (FAPC) de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC) appuie les initiatives qui cherchent à éliminer les facteurs de risques et de protection associés à la criminalité et répond aux problèmes de criminalité prioritaires.

La période pour faire une demande de FAPC s'est terminée en octobre 2021. Nous avons reçu 266 demandes.

Pour l'exercice 2022-2023, environ 12 millions de dollars seront octroyés via le FAPC.

La SNPC soutient la mise en œuvre et l'évaluation des initiatives locales et ciblées de prévention du crime dans le but de partager les connaissances sur ce qui fonctionne pour prévenir et réduire la criminalité au sein des populations prioritaires.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Alex Cohen, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]