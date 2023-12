GREENWOOD, BC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Deux collectivités du sud de la Colombie-Britannique effectueront d'importants travaux d'amélioration à leurs infrastructures d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées grâce à un investissement de plus de 4,5 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que de la ville de Greenwood et du village de Keremeos.

Annoncés par le député John Aldag, la ministre Anne Kang, le maire John Bolt et le maire Jason Wiebe, ces projets permettront d'améliorer les services municipaux et d'assainir l'environnement dans ces collectivités et les environs.

À Greenwood, le financement servira à remplacer le réservoir d'eau, à construire une installation de traitement et une station de pompage, ainsi qu'à améliorer le puits d'approvisionnement en eau. La nouvelle installation, la station de pompage et les infrastructures connexes comprendront de meilleurs systèmes de filtrage et de désinfection, ce qui permettra d'offrir aux résidents un accès fiable à une eau potable de grande qualité.

Le projet de Keremeos consiste à retirer et à remplacer environ 25 trous d'homme et environ 12 sections de collecteurs sanitaires par gravité. Les remplacements prévus permettront d'améliorer l'efficacité des infrastructures d'assainissement du village, ainsi que de réduire l'infiltration des eaux souterraines, un risque de plus en plus grand dans la région en raison des changements climatiques.

Une fois achevés, ces travaux d'amélioration permettront aux résidents de bénéficier de services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sûrs et fiables, lesquels permettront également de protéger l'environnement et soutenir le développement de la collectivité.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des projets qui nous aident à nous adapter aux effets des changements climatiques pour bâtir des collectivités résilientes. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées à Greenwood et à Keremeos et les aidera à atténuer les nouveaux défis liés au climat. Nous continuerons à investir dans des infrastructures qui permettront d'assurer la sécurité et la santé de nos collectivités à l'avenir. »

John Aldag, député de Cloverdale-Langley City, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Greenwood et Keremeos montrent les avantages de vivre dans une petite collectivité dynamique, et il est essentiel que nous soutenions ces collectivités en leur permettant d'offrir des services efficaces et durables pour les années à venir. Nous sommes fiers de travailler avec tous les ordres de gouvernement pour investir dans des améliorations qui permettent de maintenir la qualité de l'eau, de protéger l'environnement et de garantir la santé et la sécurité des résidents et de l'écosystème. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la C.-B.

« La ville de Greenwood tient à remercier ses partenaires fédéraux et provinciaux pour le financement accordé pour les importants travaux d'amélioration qu'elle effectuera à son réseau d'alimentation en eau, qui consistent notamment à construire un réservoir, une installation de traitement et une station de pompage, ainsi qu'à réparer les puits. Ce financement aidera à alléger le fardeau financier des contribuables de notre ville. »

John Bolt, maire de la ville Greenwood

« Keremeos est extrêmement reconnaissant de recevoir un financement pour réparer les trous d'homme qui fuient dans le réseau d'égouts sanitaires. Ces travaux de réparation constituent la plus grande priorité en matière d'infrastructure de Keremeos, et il ne serait pas possible de les réaliser sans cet investissement. »

Jason Wiebe, maire du village de Keremeos

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 833 956 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement provincial investit 1 528 143 $ et la contribution des deux municipalités totalisent 1 222 790 $.

. Le gouvernement provincial investit 1 528 la contribution des deux municipalités totalisent 1 222 790 $. Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables au Canada .

. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 96 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 417,1 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 266,4 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

