Investissements et création de logements : la croissance s'est poursuivie en 2023 à Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 9 janv. 2024 /CNW/ - L'analyse du rapport des permis livrés au cours de l'année 2023 confirme encore une fois la santé et la croissance de Victoriaville. 1088 permis ont été délivrés d'une valeur totale de 139 041 820 $, ce qui représente une augmentation de 7 % en comparaison avec l'année précédente. Ces investissements permettent la création de 340 nouvelles unités d'habitation, surpassant les 317 logements créés en 2022.

« La construction va bon train à Victoriaville et les investissements, qui s'élèvent à 139 041 820$ comparativement à 129 974 004$ à pareille date l'an dernier, sont aussi au rendez-vous. Victoriaville demeure une ville des plus attractives comme en témoigne l'arrivée de 329 nouveaux Victoriavillois en 2023, faisant passer notre population à 48 790. Ces deux indicateurs sont primordiaux dans l'analyse de la performance d'une ville pour répondre aux enjeux de logements et de pénurie de main-d'œuvre lié au vieillissement de la population. Dans les deux cas, Victoriaville se demarque et nous pouvons en être fiers », explique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

« Nos entrepreneurs adaptent leur approche pour favoriser la densification. Cette tendance se confirme alors que les permis émis pour des projets d'agrandissement et de rénovation ont été quatre fois plus nombreux en 2023 (96 permis) en comparaison avec 2022 (22 permis). Les outils développés par nos équipes permettent de bien accompagner les promoteurs dans leurs projets. Les résultats obtenus en 2023 démontrent que l'appel a été entendu », explique Michael Provencher, conseiller municipal et élu responsable du Comité consultatif d'urbanisme.

Ces mesures prises pour favoriser la densification et la création de logements sont nombreuses. Du lot, notons le lancement d'un guide de design pour favoriser la densification, le développement d'un outil géomatique permettant de répertorier les terrains à potentiel de densification et l'embauche d'un conseiller en habitation dédié au sein de l'équipe municipale.

« Avec les projets actuellement en préparation et avec les actions que nous nous apprêtons à dévoiler, j'ai confiance que ce dynamisme se poursuive en 2024. Nous travaillons sur d'autres idées qui pourraient rapidement se matérialiser. Nos équipes demeurent disponibles pour accompagner les promoteurs dans leurs futurs projets de développement », ajoute le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Voici un aperçu des principaux permis émis en 2023 dans différents secteurs d'activités. La valeur des permis émis se trouve entre parenthèses.

Résidentiel

Construction de 15 logements sur la rue Saint-Paul (5 810 836 $);

(5 810 836 $); Construction de 28 logements sur la rue Rheault (5 200 000 $);

Construction de 16 logements sur la rue Notre-Dame Ouest (2 400 000 $);

Construction de 11 logements sur le boulevard Jutras Ouest (2 200 000 $);

Construction de 12 logements sur la rue Gagnon (2 200 000 $);

Rénovation du Manoir sur la rue Notre-Dame Ouest (2 000 000 $);

Construction de 4 bâtiments contenant chacun 12 logements sur la rue Arsène (1 650 000 $ pour chacun des bâtiments);

Construction d'une habitation de 9 logements sur la rue Garand (1 500 000 $);

Agrandissement d'un bâtiment pour ajouter 18 logements sur la rue Piché (1 400 000 $);

Construction de 6 logements sur la rue Noël (1 400 000 $);

Construction de 6 logements sur la rue Noël (1 215 000 $);

Construction de 2 bâtiments contenant chacun 6 logements sur la rue Beaudet (1 083 900 $ pour chacun des bâtiments);

Construction de 6 logements sur la rue Noël (1 025 000 $).

Industriel

Construction d'un bâtiment pour Les Excavations Yvon Houle sur la rue Archibald- Campbell (3 200 000 $);

(3 200 000 $); Construction d'un bâtiment pour Les Excavations Yvon Houle sur la rue Archibald- Campbell (2 925 000 $);

(2 925 000 $); Agrandissement d'un bâtiment pour les Excavations Tourigny sur la rue François-Bourgeois (2 500 000 $);

Agrandissement d'un bâtiment de Victoriaville & Co sur la rue de la Jacques-Cartier (1 200 000 $).

Commercial

Construction d'un bâtiment pour le concessionnaire automobile Dubois Methot Chevrolet Buick GMC sur le boulevard Arthabaska (6 000 000 $);

(6 000 000 $); Agrandissement d'un bâtiment pour le concessionnaire Nissan sur la rue Notre-Dame Ouest (3 500 000 $);

Construction d'un bâtiment pour le groupe de médecine de famille universitaire sur le boulevard Labbé Sud (2 500 000 $).

Institutionnel

Agrandissement de l'école Le tandem (17 269 000 $),

Agrandissement du Centre communautaire d' Arthabaska (5 300 000 $);

(5 300 000 $); Rénovation d'un bâtiment à l'Hôtel-Dieu d' Arthabaska (1 638 777 $);

(1 638 777 $); Rénovation d'un bâtiment à l'Hôtel-Dieu d' Arthabaska (1 616 900 $);

(1 616 900 $); Rénovation de l'hôtel de ville (1 218 160 $);

Rénovation de l'aréna du Collège Claretain (1 100 000 $).

Agricole

Agrandissement d'un bâtiment sur la rue Académie (1 000 000 $).

Pour obtenir un accompagnement pour la réalisation d'un projet de construction ou de rénovation, l'équipe de professionnels de la Ville demeure disponible pour répondre aux différentes questions pour faciliter la réalisation de projets. Des fiches explicatives peuvent être consultées en ligne pour amorcer un projet en visitant le vic.to/permis. Pour une demande de permis, il est également possible de parler à un inspecteur en communiquant avec la Ville par téléphone (819-758-1571) ou par courriel ( [email protected] ).

