Investissements en matière d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,5 M$ à L'Île-Perrot pour sa caserne de pompiers

L'ÎLE-PERROT, QC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, était présente aujourd'hui à L'Île-Perrot pour annoncer qu'une somme de 4 524 040 $ a été accordée à la Ville pour la construction d'une caserne de pompiers.

Le nouveau bâtiment comprendra, entre autres, un garage avec trois portes, des bureaux administratifs, une salle de repos, une salle à manger avec une cuisinette ainsi qu'un dortoir. Axée sur le développement durable, la caserne aura une toiture blanche, pour éviter les îlots de chaleur, et sa structure principale sera faite en bois. Construite sur deux niveaux, elle aura une superficie totale approximative de 1 160 mètres carrés.

Citations :

« Pour notre gouvernement, c'est important d'investir dans les infrastructures municipales puisqu'elles ont une incidence directe sur la qualité des milieux de vie de nos municipalités et le quotidien des citoyennes et citoyens. Nous visons toujours à offrir de meilleurs services à la population et on va continuer d'agir en ce sens. Le soutien de plus de 4,5 millions de dollars annoncé aujourd'hui s'inscrit dans cette volonté. Je me réjouis de la collaboration entre notre gouvernement et la Ville de L'Île-Perrot pour la réalisation de cette nouvelle caserne! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La caserne répondra encore plus efficacement aux besoins de la communauté en matière de sécurité incendie. Grâce au soutien de notre gouvernement, L'Île-Perrot, dont la population est croissante et urbaine, disposera d'une magnifique caserne de pompiers fonctionnelle et sécuritaire. Ce sont les citoyennes et citoyens et le personnel de la Ville qui bénéficieront directement des retombées positives de cette nouvelle infrastructure, et j'en suis très heureuse! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« Notre ville vit un moment d'histoire, et l'appui du gouvernement du Québec ne fait que doubler notre fierté. La nouvelle caserne optimisera le service de sécurité incendie offert à toutes les citoyennes et tous les citoyens, sur tout le territoire de L'Île-Perrot, et ce, à long terme. »

Pierre Séguin, maire de L'Île-Perrot

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du MAMH.

Le PRACIM soutient l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui choisissent de se regrouper pour offrir certains services à la population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Liens connexes :

