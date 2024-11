Investissements en infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 9 M$ à Parisville

PARISVILLE, QC, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, est fier d'annoncer qu'une somme totalisant 8 960 741 $ a été accordée à la Municipalité de Parisville pour des projets d'infrastructures.

Une subvention de 2 266 529 $ permettra le renouvellement de 855 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux pluviales et d'eaux usées sous la route Principale Ouest. De plus, une somme de 6 167 712 $ a été versée à la Municipalité pour les travaux de réfection de près de 3 000 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées sous la route 265.

Par ailleurs, une aide financière de 526 500 $ a été octroyée pour la construction d'un garage municipal au 1170, rue du Terrain-de-Jeu. D'une superficie de 175 mètres carrés, le nouveau bâtiment comportera, entre autres, une salle d'entreposage et une salle mécanique. À l'extérieur, des travaux seront réalisés pour aménager un stationnement en asphalte, une dalle pour les conteneurs à déchets et deux perrons en béton.

Citations :

« Le renouvellement, la mise aux normes ou la construction d'infrastructures collectives nécessitent des investissements importants pour les municipalités. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs et la concrétisation de leurs projets. En investissant près de 9 millions de dollars à Parisville, nous réaffirmons notre volonté d'améliorer les milieux de vie pour les citoyennes et citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Parisville profite à son tour de l'effervescence qu'on ressent dans toute la circonscription. Ces projets d'infrastructures contribueront à rehausser la qualité de vie des Parisvilloises et Parisvillois, et doteront le personnel municipal d'un environnement de travail optimal et sécuritaire. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« La Municipalité de Parisville est fière de présenter le projet de construction du garage municipal. L'ajout de ce bâtiment permettra de réduire le coût de plusieurs interventions. Si cette nouvelle construction est visible, il ne faut pas pour autant négliger les travaux de remplacement des conduites qui se feront simultanément sur le territoire de notre municipalité. Ces travaux permettront d'assurer la qualité des services que nous offrirons aux citoyennes et citoyens, et ce, pour de nombreuses années encore! »

René Guimond, maire de Parisville

Faits saillants :

Les aides financières pour le renouvellement des conduites proviennent du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023.

L'aide financière pour le garage municipal provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM).

L'aide financière octroyée par le biais du PRACIM à Parisville comprend une majoration de 10 % du taux de base, offerte aux petites municipalités.

comprend une majoration de 10 % du taux de base, offerte aux petites municipalités. Le PRACIM et le PRIMEAU 2023 découlent du Plan québécois des infrastructures (PQI). Au total, pour la période 2024-2034, le PQI prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

