Investissements en infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 11 M$ à L'Ancienne-Lorette

L'ANCIENNE-LORETTE, QC, le 21 août 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le député de La Peltrie et ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Éric Caire, étaient présents aujourd'hui à L'Ancienne-Lorette pour annoncer qu'une somme de 11 663 257 $ a été accordée à la Ville pour deux projets d'infrastructures municipales.

De cette aide financière, une somme de 4 198 350 $ sera consacrée à la construction d'un nouveau centre communautaire. Le bâtiment de deux étages comprendra notamment des salles qui permettront la tenue de rencontres et d'activités au sein de la communauté, ainsi que des bureaux administratifs. L'établissement aura une superficie approximative de 800 mètres carrés.

Par ailleurs, une somme de 7 464 907 $ permettra de renouveler des conduites d'eaux potable, usées et pluviales, pour améliorer leur gestion par la Ville. Précisément, les travaux visent à mettre aux normes 1 098 mètres de conduites sous les rues du Bosquet, de Chantelle et Choquette, 525 mètres sous les rues de l'Amitié et de la Verdure, ainsi que 465 mètres sous la rue Jandomien.

Citations :

« L'investissement considérable de notre gouvernement à L'Ancienne-Lorette démontre l'importance que nous accordons à moderniser les infrastructures municipales partout au Québec. C'est avec des projets essentiels comme ceux que nous annonçons aujourd'hui que nous contribuons à renforcer le bien-être des communautés et à assurer des services de qualité aux citoyennes et citoyens! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« À titre de député, je suis heureux que nous soutenions ces projets importants pour notre communauté, ici, à L'Ancienne-Lorette. La construction d'un nouveau centre communautaire et le renouvellement de 2 088 mètres de conduites d'eau symbolisent notre engagement envers le rehaussement de la qualité de vie des Lorettaines et Lorettains. »

Éric Caire, député de La Peltrie et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Nous sommes très heureux de cet investissement du gouvernement du Québec. Il nous permet de poursuivre le renouvellement de nos infrastructures, dont la construction d'un nouveau centre communautaire polyvalent qui accueillera notamment la Maison des jeunes. Nous pourrons également continuer le renouvellement des conduites souterraines et, par le fait même, la réfection de nos rues. »

Gaétan Pageau, maire de L'Ancienne-Lorette

Faits saillants :

L'aide financière pour le centre communautaire provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), un programme qui soutient l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

L'aide financière pour le renouvellement des conduites provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023.

Le PRACIM et le PRIMEAU 2023 découlent du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Au total, le PQI prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités profitent d'ailleurs de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

Liens connexes :

