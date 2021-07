Investissements en aide financière aux études : Une annonce attendue par la population étudiante

QUÉBEC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération étudiante collégiale du Québec voit d'un bon œil la reconduction des investissements en Aide financière aux études (AFE) annoncée hier par la ministre McCann. Cependant, elle rappelle que, l'année dernière, ces sommes se sont rendues dans les poches de la population étudiante à la fin de la session d'automne 2020, soit quatre mois plus tard que nécessaire.

Redoubler la cadence

Au cours de l'année 2020-2021, les investissements en AFE annoncés par la ministre ont pris près de quatre mois à se rendre dans les poches des étudiant.es. Résultat : la population étudiante a reçu les sommes prévues pour soutenir financièrement sa session d'étude à la fin de celle-ci. « Il est primordial que, cette année, les sommes se rendent aux personnes étudiantes dès le début de la session d'automne, au moment où elles en ont le plus besoin. Des retards aussi importants que ceux de l'année dernière laissent une trace sur la santé financière des étudiant.es » rappelle Samuel Vaillancourt, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec.

Des revendications qui ont porté fruit

Trois mois après l'annonce du budget fédéral, dans lequel on apprenait que 355 M$ seraient transférés au Québec pour bonifier l'aide financière aux études, la ministre McCann a annoncé que 328 M$ sur deux ans seront investis afin de reconduire les bonifications au Programme de prêts et bourses mises en place pour l'année 2020-2021. « Ces sommes auront un impact non négligeable sur la population étudiante. Investir en Aide financière aux études, c'est non seulement investir dans la santé financière de la population étudiante, mais aussi dans sa réussite et sa persévérance scolaire » selon M. Vaillancourt. La FECQ se voit donc satisfaite de savoir que ses demandes ont été écoutées par la ministre et qu'une grande partie de l'argent transféré au provincial se destine aux étudiantes.

De potentiels investissements à venir

La ministre s'est aussi engagée à bonifier davantage l'Aide financière aux études dans l'année à venir, une annonce que la FECQ reçoit favorablement. La Fédération fera valoir ses demandes à la ministre afin d'augmenter l'accessibilité au Programme de prêts et bourses dans les prochaines semaines.

En rappel :

Les 328 M$ sur deux ans permettront d'augmenter de 96$ par mois les sommes issues du programme d'aide financière aux études reçues par la population étudiante habitant chez ses parents et de 205$ par mois pour les autres.

À PROPOS DE LA FECQ

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente près de 78 000 étudiantes et étudiants provenant de 27 cégeps répartis sur tout le territoire québécois. Depuis 30 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

