MONTRÉAL, le 21 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Avec plus de 120 M$ investis pendant sa première année d'existence, SCALE AI poursuit sa mission de maximiser le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) et annonce le financement de cinq nouveaux projets totalisant des investissements de 29 millions $, en incluant la contribution des entreprises partenaires. Cela représente plus de 9 millions $ directement injectés par SCALE AI pour soutenir le déploiement de l'IA au sein des entreprises canadiennes.

Chaque projet retenu illustre comment l'IA peut générer des gains de productivité pour les entreprises dans plusieurs secteurs, de la prévision de la demande à la réduction des déchets, en passant par l'amélioration de la productivité ou le déploiement d'une chaîne d'approvisionnement intelligente en métaux et minéraux, comme ce projet innovant de l'entreprise Optel qui représente un investissement total de 16,6 millions $.

L'honorable Navdeep Bains, ministre canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, déclare : « Ces projets innovants soutenus par SCALE AI rassemblent des partenaires de tous les secteurs, de la métallurgie au commerce de détail, en passant par vingt petites et moyennes entreprises. Ces nouveaux partenariats témoignent du pouvoir rassembleur des supergrappes. Les collaborations annoncées aujourd'hui démontrent que SCALE AI poursuit sur sa lancée, contribuant au leadership et à la croissance du Canada dans le secteur émergent de l'intelligence artificielle ».

Soulignant l'initiative et le leadership des entreprises québécoises, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, précise : « L'intelligence artificielle transformera en profondeur les procédés industriels et l'économie mondiale au cours des prochaines années. Les technologies qui y sont liées pourront être appliquées dans une multitude de domaines et entraîneront des répercussions majeures. Favoriser sa croissance, c'est permettre aux entreprises de mettre à profit de nouvelles technologies et de devenir plus concurrentielles sur les marchés étrangers ». Le gouvernement du Québec a accordé des aides financières totalisant 83,4 millions de dollars pour soutenir, jusqu'en 2023, les activités de SCALE AI.

Julien Billot, directeur général de SCALE AI, affirme : « Les choses évoluent rapidement. Avec les premiers résultats concrets, nous voyons comment le succès des précurseurs a inspiré de nouveaux projets à une échelle de plus en plus grande. Notre équipe est enthousiasmée par la diversité des projets dans lesquels nous avons investi, grands et petits, et provenant de tous les secteurs. Les cinq projets annoncés aujourd'hui, représentant un investissement total de 29 millions $, illustrent cette tendance et le rythme accéléré de croissance que nous connaissons dans tous nos programmes ».

Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration de SCALE AI, ajoute : « La mission de SCALE AI est de créer les conditions permettant l'émergence d'un écosystème d'IA durable au Canada. Nous sommes très heureux des résultats. Avec plus de 120 M$ d'investissements annoncés depuis le lancement de nos programmes de co-investissement, nous constatons que l'effet de levier est encore plus important que prévu, alors que les entreprises s'engagent au-delà de nos attentes. »

Cinq projets représentant des investissements de 29 M$

Alors que l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts, les projets soutenus par SCALE AI illustrent la valeur ajoutée des partenariats collaboratifs dans le développement de solutions pratiques et pertinentes dans ce secteur en pleine croissance. Au total, plus de 30 partenaires clés ont participé au déploiement de ces projets, incluant les entreprises partenaires, des consultants, des centres de recherche et des partenaires commerciaux (clients et fournisseurs).

Voici un aperçu des projets soutenus :

Chaîne d'approvisionnement intelligente pour le secteur des métaux et minéraux L'entreprise : Groupe Optel Les partenaires : Association canadienne de l'Aluminium, Laserax, Lithion Recycling, Université Laval, SmartyfAI Investissement de SCALE AI : 5,4 M$

Investissement total : 16,6 M$ Cette initiative permettra de numériser la chaîne de valeur de l'industrie des métaux et des minéraux afin de sécuriser les chaînes d'approvisionnement et d'améliorer leur performance. Cela permettra notamment de mesurer l'empreinte socio-environnementale de ces chaînes de valeur pour maximiser l'avantage compétitif de l'industrie canadienne tout en faisant une meilleure utilisation des ressources selon les limites planétaires. Le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle très avancés apportera une valeur essentielle pour les acteurs industriels afin de répondre aux exigences commerciales et environnementales. Louis Roy, président et fondateur du Groupe OPTEL : « La chaîne d'approvisionnement intelligente permettra d'optimiser les échanges commerciaux entre le Canada et ses partenaires. En plus d'offrir l'information sur la provenance des matériaux en circulation aux partenaires commerciaux, les données permettront de mettre en place des mesures concrètes pour améliorer la performance environnementale du secteur, dans une optique d'économie circulaire, de l'extraction à l'utilisation, puis à la récupération des matériaux ». Outil d'optimisation de la logistique portuaire L'entreprise : Administration portuaire de Montréal Les partenaires :Société des Terminaux de Montréal, Canscan, EI Systems, Termont Investissement de SCALE AI : 1,3 M$ Investissement total : 2,7 M$ La circulation des conteneurs dans le réseau du Port de Montréal est coordonnée grâce à un système complexe d'échange d'information entre de nombreux intervenants. Une approche basée sur les données offre, au mieux, une bonne visibilité en amont sur la chaîne d'approvisionnement ferroviaire et maritime afin de soutenir la prise de décision. De manière stratégique, cette visibilité en amont peut être améliorée grâce à l'IA et à des outils d'analyse prédictive. Une meilleure synchronisation de tous les éléments des chaînes d'approvisionnement devrait apporter des avantages substantiels à l'ensemble de l'écosystème de la passerelle. Daniel Dagenais, vice-président aux opérations, Administration portuaire de Montréal : « Ce projet est une autre étape cruciale de la vision du "port intelligent" que nous mettons en œuvre. Il bénéficiera à toutes les parties prenantes impliquées dans la chaîne, réduisant les retards des cargaisons et leur temps de transit tout en maximisant le débit vers notre principal pôle logistique. » Prévision de la demande et gestion des stocks en temps réel dans les commerces de détail L'entreprise : Find Innovation Les partenaires: Pr Chi-Guhn Lee, Pacific West Commercial Corporation, Boathouse Apparel, Cook Culture Ltd, Bella Group, Plenty Apparel, Purdy's Investissement de SCALE AI : 1,1 M$ Investissement total : 4,5 M$ La prévision et la gestion de la demande des consommateurs est une tâche présentant d'importants défis pour les détaillants du secteur des vêtements, des chaussures et des accessoires (AFA) et de leur chaîne d'approvisionnement, car les exigences de leurs clients changent continuellement et de nouvelles tendances et modes apparaissent constamment. La variété des inventaires, les délais et la bonne exécution peuvent assurer le succès ou la chute d'une entreprise entière, tout en ayant un impact significatif sur l'environnement. Cela est encore plus important au moment où le commerce de détail est fortement touché par une pandémie, car les chaînes d'approvisionnement sont perturbées et la demande des consommateurs est de plus en plus imprévisible. FIND.AI offre aux détaillants du secteur AFA une solution de planification des stocks et de la chaîne d'approvisionnement spécifique à leur industrie. Celle-ci garantit une grande prévisibilité de la demande de produits et un contrôle de la production, réduisant ainsi le gaspillage et les impacts environnementaux, tout en maximisant les gains financiers. Poya Haghnegahdar, PDG, FIND.AI : « En nous concentrant sur les besoins des détaillants AFA et en associant le savoir-faire des détaillants à l'expertise de l'IA, nous créons des outils qui offrent des prévisions incroyablement précises et un suivi en temps réel de la demande de produits. Notre approche progressive et notre étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires fournissent les renseignements stratégiques et les appels à l'action qui manquent actuellement et qui permettent aux opérateurs de prendre les meilleures décisions à chaque étape -- de la planification des stocks et du marchandisage à l'expérience client. » Plateforme de prévision basée sur l'IA pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement L'entreprise : Fleet Complete Les partenaires: Pitstop, Sensata, NPL Canada, Superior Propane Investissement de SCALE AI : 0,9 M$ Investissement total : 3,6 M$ Alors que les temps d'arrêt des équipements sont une des principales causes des inefficacités de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, l'IA introduit de nouvelles façons de gérer la maintenance des flottes de véhicules commerciaux. Avec une solution d'analyse robuste, puissante et évolutive utilisant des mégadonnées, Fleet Complete est en mesure de fournir des pronostics avancés sur les freins et les pneus aux gestionnaires de flotte, permettant de réduire considérablement les temps d'arrêt et, par conséquent, les coûts de possession d'actifs mobiles. Tony Lourakis, PDG, Fleet Complete : « Au terme de ce projet, l'industrie automobile mondiale disposera d'une plateforme de prévision basée sur l'IA qui soutiendra l'ensemble de l'écosystème des véhicules connectés. Cela permettra de réaliser des économies de temps et d'argent et de stimuler la croissance économique, générant du même coup la création de nouveaux emplois au Canada et à l'étranger. L'implantation de ces modèles de prévision d'entretien des véhicules aidera à surmonter une multitude de défis auxquels l'industrie des véhicules commerciaux est confrontée, de l'entretien quotidien des véhicules à la gestion des réparations, en passant par l'amélioration des performances des équipes sur la route. Cela aidera également l'industrie automobile à mieux se préparer pour un avenir connecté, autonome et électrique qui changera radicalement les coûts des véhicules et les modèles d'affaires des propriétaires de flottes. » Plateforme intelligente pour améliorer la chaîne de distribution des médicaments L'entreprise : Distribution Pharmaplus Les partenaires : Groupe Horizon Santé, Pharmacie SM, CS et AP Inc, Sodan Conseillers TI, Thales Digital Solutions Investissement de SCALE AI : 0,8 M$ Investissement total : 1,6 M$ Face à des défis croissants, et notamment à un environnement réglementaire de plus en plus complexe, les distributeurs pharmaceutiques sont des partenaires clés du système de santé. Distribution Pharmaplus s'appuie sur l'IA pour améliorer la gestion des stocks des pharmacies, réduire les pénuries et augmenter les revenus. La solution Alter Ego Pharma est une plateforme infonuagique innovante pour améliorer la chaîne de distribution des médicaments. Denis Forget, PDG, Distribution Pharmaplus : « Alors que la science apporte des innovations pharmaceutiques aux patients, l'IA offre une nouvelle façon de gérer nos activités et d'améliorer la distribution des produits pharmaceutiques dans le réseau complexe du système de santé. La solution Alter Ego Pharma nous permettra de débloquer la productivité en améliorant la gestion des stocks, en limitant l'impact des pénuries et en réduisant la gestion administrative -- une solution gagnant-gagnant typique, car nous réduisons nos coûts tout en augmentant nos ventes et en offrant un meilleur service. »

