IQALUIT, NU, le 12 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité d'éliminer les inégalités sociales et économiques entre les Autochtones et les non-Autochtones. Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones, un financement fondé sur les distinctions qui permet de répondre aux besoins immédiats, en fonction des priorités établies par les partenaires autochtones. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé un montant de 517,8 millions de dollars pour financer des projets d'infrastructure prêts à démarrer dans les communautés inuites. Ces fonds aideront à combler les écarts en matière d'infrastructure d'ici 2030.

Les investissements ciblés dans l'infrastructure des communautés inuites représentent une autre étape importante du processus de réconciliation entre le gouvernement du Canada et les Inuits. Ce nouveau financement permettra aux partenaires inuits de s'appuyer sur les réussites antérieures, comme les investissements dans le logement des Inuits, annoncés en 2018, et d'appliquer des solutions autodéterminées afin d'améliorer les résultats en matière d'infrastructure et de logement pour les Inuits.

Parmi les communautés autochtones et non autochtones au Canada, ce sont les communautés inuites qui présentent le plus grand déficit en matière d'infrastructure. En 2020, les partenaires inuits ont donné la priorité à 24 projets d'infrastructure régionaux qui constituaient un point de départ pour répondre aux besoins essentiels dans l'Inuit Nunangat. Les investissements réalisés par l'intermédiaire du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones seront ciblés par les Inuits de manière à appuyer les priorités dans des domaines comme le transport, les télécommunications, l'énergie, ainsi que l'infrastructure sociale et sanitaire, dont le logement. Ces investissements concrets seront réalisés à court terme et permettront d'accélérer les travaux en vue d'éliminer les écarts en matière d'infrastructure dans l'Inuit Nunangat.

La pandémie de COVID-19 a fait ressortir la nécessité d'aménager des infrastructures dans les communautés nordiques et éloignées, particulièrement au chapitre du logement. Les investissements visant à répondre aux besoins immédiats en matière d'infrastructure, selon les priorités établies par les partenaires autochtones, permettront de créer des emplois et de bâtir des communautés autochtones plus en santé, plus sûres et plus prospères à long terme.

Citations

« Ensemble, nous avons accompli d'importants progrès sur le plan de l'infrastructure et du logement dans les communautés nordiques. Le nouveau fonds d'infrastructure prévu dans le budget de 2021 permettra de répondre aux besoins précis des communautés inuites. Les projets dirigés par les Inuits dans les secteurs du transport, des télécommunications, de l'énergie, ainsi que de l'infrastructure sociale et sanitaire, dont le logement, contribueront à éliminer l'écart en matière d'infrastructure dans l'Inuit Nunangat. Nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, mais en travaillant en partenariat, nous continuerons de réaliser des progrès transformateurs dans les communautés nordiques. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

ministre des Affaires du Nord

« Le gouvernement du Canada s'efforce de renouveler et renforcer sa relation avec les peuples autochtones, y compris les Inuits, en appuyant les occasions de développement économique des Autochtones. Je me réjouis à l'idée de voir les améliorations qui découleront de ces nouveaux fonds, à commencer par les besoins immédiats liés à la COVID-19. L'amélioration de l'infrastructure dans les communautés inuites entraînera l'amélioration des résultats économiques, sociaux et sanitaires, et la qualité de vie de manière générale, dans les communautés inuites. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Ce financement offre de nombreuses possibilités pour les Inuits dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat, lesquels présentent le plus grand déficit en matière d'infrastructure au Canada. Il est essentiel de combler les lacunes dans l'infrastructure des communautés inuites pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles inuites. L'élimination de ces lacunes est désignée comme une priorité dans le Plan d'action pour les Inuits concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et La voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Le Fonds d'infrastructure des communautés autochtones appuie les priorités établies par les Inuits pour répondre immédiatement à leurs besoins les plus grands. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'allocation spécifique aux Inuits du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones représente un pas important vers une plus grande autodétermination dans la réalisation des projets d'infrastructure dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat. Jusqu'à aujourd'hui, les Inuits ont été exclus du développement de ces biens sociaux partagés et de la prospérité, de la santé et de la sécurité qu'ils apportent. Cet investissement initial à court terme aidera les Inuits à commencer à répondre aux besoins uniques en matière d'infrastructure des 51 communautés réparties dans nos quatre régions. L'ITK et les régions inuites continueront à travailler avec le gouvernement fédéral pour élaborer conjointement des plans d'infrastructure à long terme, fondés sur des distinctions, qui serviront de base à des investissements transformateurs à long terme. Nous reconnaissons également la nécessité d'investissements transformateurs dans la réduction de la pauvreté, la garde d'enfants, l'adaptation et l'atténuation du changement climatique, l'éducation et la sécurité alimentaire, entre autres priorités, afin de maximiser l'impact de nos investissements dans les infrastructures physiques. »

Président Natan Obed, Inuit Tapiriit Kanatami

« Par l'intermédiaire du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne, le gouvernement du Nunatsiavut a travaillé en étroite collaboration avec l'ITK et les autres régions inuites, ainsi qu'avec le gouvernement du Canada, afin de déterminer et de répondre à nos besoins les plus pressants en matière d'infrastructure. Ce financement, qui faisait cruellement défaut, est un autre pas en avant vers la réconciliation et pour combler les lacunes en matière d'infrastructure au Nunatsiavut et dans tout l'Inuit Nunangat. »

Johannes Lampe

Président du Nunatsiavut

« Il s'agit d'un premier pas positif vers des investissements en infrastructure pour l'Inuit Nunangat. Pauktuutit se réjouit de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral et l'ITK pour combler les lacunes en matière d'infrastructure qui auront un impact direct sur les femmes et les familles inuites et qui répondront à leurs besoins particuliers. »

Rebecca Kudloo

Présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada

« Le manque d'infrastructures dans nos communautés a un impact négatif sur les Inuits du Nunavut au quotidien. Un fonds consacré aux priorités des Inuits en matière d'infrastructure entraînera des changements transformationnels indispensables dans la vie des Inuits. »

Aluki Kotierk

Président de Nunavut Tunngavik Incorporated

« L'Inuvialuit Regional Corporation se réjouit de l'annonce du gouvernement du Canada concernant le financement des infrastructures fondé sur les distinctions. Les 517,8 millions de dollars consacrés au développement de l'infrastructure constituent un pas dans la bonne direction pour combattre les inégalités en matière d'infrastructure dans la région désignée des Inuvialuit et dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat. »

Duane Ningaqsiq Smith, président-directeur général, Inuvialuit Regional Corporation

« Le financement des infrastructures est toujours le bienvenu au Nunavik, où les besoins sont élevés et les défis, importants. L'annonce d'aujourd'hui constitue un début important. Compte tenu de notre géographie et de notre géologie uniques, les projets d'infrastructure dans le Nord sont très coûteux et nécessitent le soutien du gouvernement fédéral. Notre priorité est de nous assurer que nous pouvons offrir à notre population les mêmes services que ceux offerts dans le Sud. Nous apprécions l'engagement continu du gouvernement du Canada à l'égard de nos efforts. »

Pita Aatami, président de la Société Makivik

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 4,3 milliards de dollars sur quatre ans, à compter de l'exercice 2021-2022, pour la création du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones.

Ce fonds basé sur les distinctions permettra de répondre aux demandes immédiates, selon les priorités établies par les partenaires autochtones, de projets d'infrastructure en cours, nouveau et prêts à démarrer dans les communautés des Premières Nations autonomes ou signataires de traités modernes, ainsi que dans les communautés inuites et de la Nation métisse;

Un montant de 517,8 millions de dollars sera versé sur quatre ans, de 2021­2022 à 2024-2025, pour financer les projets d'infrastructure prêts à démarrer proposés par les Inuits en fonction des priorités qu'ils ont établies. Ce montant tient également compte des ressources de fonctionnement et des coûts des services internes de RCAANC.

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir plus sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Twitter : @CouronneAutoch

Pour vous abonner et recevoir nos communiqués et discours par fils RSS, veuillez consulter le lien suivant : https://www.cirnac.gc.ca/fra

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Ryan Cotter, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302