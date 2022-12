INVESTISSEMENT responsable : Mieux connaître pour mieux conseiller - La Chambre de la sécurité financière présente une nouvelle édition de son magazine avec un grand dossier sur l'IR

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La pandémie et la prise de conscience des consommateurs face aux enjeux planétaires, tels que les changements climatiques ou l'exploitation des travailleurs, ont changé la perspective des épargnants qui mettent davantage leurs valeurs au cœur de leur stratégie de placement. Conséquemment, l'investissement responsable (IR) est désormais sur toutes les lèvres et a le vent dans les voiles. Les chiffres ne mentent pas, cette catégorie d'actifs a connu une progression remarquable : depuis 2018, les ventes de fonds communs et de fonds négociés en Bourse identifiés dans la catégorie de l'investissement responsable ont augmenté d'un facteur de plus de 1 700 au pays selon l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC).

Le plus récent magazine CSF, publié aujourd'hui, contient ainsi un grand dossier consacré à ce sujet. L'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l'investissement responsable fait partie des éléments auxquels les professionnels doivent être sensibilisés pour pouvoir bien répondre aux demandes de leurs clients : c'est là où le conseil professionnel prend toute sa valeur et son importance. À cette fin, la CSF aborde le thème de l'investissement responsable de multiples façons et à partir de perspectives moins courantes. L'objectif est simple et rejoint toute pratique professionnelle : mieux connaître pour mieux conseiller.

« Plus que jamais, les épargnants sont conscients des dangers qui menacent la planète, par exemple les changements climatiques. Les conseillers doivent approfondir leurs connaissances des produits d'investissement responsable et des facteurs ESG et considérer l'intérêt de leurs clients envers ce type d'investissement afin d'être en mesure de les informer et de bien les conseiller. Ainsi, la CSF aborde l'IR sous toutes ses formes pour soutenir la pratique au quotidien de ses membres, car les conseillers encadrés par la Chambre ont l'obligation déontologique de veiller au meilleur intérêt de leurs clients et de bien connaître leurs produits », de déclarer Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF.

Aussi dans ce numéro, les lecteurs découvriront un article sur l'environnement économique actuel propice à la maltraitance financière pour les personnes en situation de vulnérabilité et les pistes de solutions qui existent pour aider les professionnels à détecter la clientèle à risque. Sont également abordés le rôle important des conseillers et leurs obligations déontologiques lorsqu'ils travaillent avec les partenaires d'un couple, une entrevue avec le PDG d'Option consommateurs à l'occasion du 40e anniversaire de cet organisme, et bien plus.

Rendez-vous sur le site de la CSF pour consulter le dossier sur l'investissement responsable ou téléchargez le magazine complet.

