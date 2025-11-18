LONGUEUIL, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - À la conférence Vers l'espace 2025 aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a annoncé une hausse historique de 528,5 millions de dollars de l'investissement du Canada dans les programmes de l'Agence spatiale européenne (ESA). Cet investissement 10 fois plus important que les contributions antérieures vise à faire progresser la recherche-développement dans des technologies spatiales civiles et militaires. Il permettra d'établir une base industrielle capable de soutenir les besoins du Canada en matière d'échanges commerciaux, de défense et de sécurité.

Le Canada doit se tailler une place dans un monde de plus en plus complexe et dangereux, qui exige d'explorer de nouvelles manières d'aborder notre économie, notre défense et nos partenariats avec nos alliés internationaux, notamment avec l'Union européenne, ses pays membres et ses organisations multilatérales grâce à la création d'un nouveau partenariat ambitieux et approfondi.

La coopération de longue date du Canada avec l'ESA offre aux entreprises canadiennes un accès privilégié au marché spatial européen. Chaque dollar investi dans des entreprises canadiennes dans le cadre de contrats de l'ESA génère des retombées de plus de trois dollars, ce qui profite à l'industrie et à l'économie nationales. Ainsi, l'investissement du Canada dans les programmes de l'ESA ouvrira des débouchés pour le secteur spatial canadien, notamment pour augmenter les exportations, diversifier les partenariats et favoriser le savoir-faire et les technologies spatiales de pointe du Canada sur le marché européen.

« Dans un monde de plus en plus complexe, le secteur spatial canadien est crucial pour assurer la sécurité de la population canadienne. Il joue par ailleurs un rôle stratégique croissant puisqu'il est porteur de création d'emplois et de retombées économiques. Cet investissement historique dans les programmes de l'ESA ouvre les possibilités pour notre secteur spatial de grande renommée de prospérer à l'échelle mondiale, de faire progresser des technologies et d'établir une base industrielle concurrentielle et résiliente qui sert nos intérêts nationaux. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Les activités de recherche et développement ne constituent pas des luxes : elles sont au premier plan de la défense dans un monde semé de menaces émergentes. La force du Canada réside dans sa capacité de s'adapter et de diriger dans un secteur défini par des progrès rapides. L'étroite relation du Canada avec l'Agence spatiale européenne permet à l'équipe de la Défense de mettre sur pied une force prête et résiliente, préparée pour l'avenir. »

L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« La collaboration entre le Canada et l'ESA est une réussite depuis près de 50 ans : elle permet à des entreprises canadiennes de croitre, d'innover et d'être concurrentielles à l'échelle internationale. En renforçant son engagement à cet égard, le Canada s'assure de demeurer un partenaire de confiance, tourné vers l'avenir, dans le domaine spatial mondial. »

Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne

Financé par l'Agence spatiale canadienne, le programme Canada-ESA aide notre secteur spatial à établir des relations à long terme dans la communauté spatiale européenne, ce qui favorise l'innovation, facteur essentiel pour démontrer les capacités technologiques du Canada, mais aussi pour les faire progresser.

Cet accord de coopération a permis à de nombreuses organisations canadiennes d'assumer un rôle important dans des missions spatiales de l'ESA.

Selon le principe de répartition géographique de l'ESA, les pays reçoivent des contrats au prorata de leur contribution financière. C'est ainsi que les investissements du Canada profitent directement aux entreprises canadiennes, qui peuvent obtenir des contrats de l'ESA, ce qui stimule l'innovation et crée des emplois de qualité au Canada.

La décision sur la répartition de l'investissement du Canada dans les programmes de l'ESA sera prise lors du Conseil ministériel de l'ESA des 26 et 27 novembre à Brême, en Allemagne.

L'Agence spatiale canadienne organisera le 11 décembre 2025 une séance d'information à l'intention des entreprises du secteur spatial canadien afin de fournir des détails sur la participation du Canada aux programmes facultatifs de l'ESA et sur les modalités à respecter pour soumissionner à des contrats.

Quelques exemples de domaines où sont utilisées des technologies à double usage : télécommunications par satellite (y compris les technologies quantiques); observation de la Terre; exploration spatiale; positionnement, navigation et synchronisation; connaissance de la situation dans l'espace.

Le secteur spatial joue un rôle stratégique croissant dans l'économie nationale. Selon les données publiées dans le plus récent rapport État du secteur spatial canadien, le secteur spatial canadien a généré des recettes de 5,1 milliards de dollars, contribué pour 3,4 milliards de dollars au PIB du Canada et soutenu près de 14 000 emplois de qualité en 2023.

