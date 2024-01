HALIFAX, NS, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Pour les familles qui souhaitent économiser de l'argent tout en contribuant à réduire la pollution, opter pour un véhicule électrique (VE) est une décision avantageuse à tous les points de vue; en plus de permettre un ravitaillement moins coûteux et de générer moins de frais d'entretien, les VE peuvent avoir une durée de vie de près de 30 % supérieure à celle d'autres véhicules. Le virage à grande échelle vers l'électromobilité représente également une fantastique source de développement économique qui crée des emplois dans le secteur manufacturier partout au Canada pour répondre aux besoins de la chaîne de valeur des VE.

Pour aider les conducteurs à faire ce virage, le gouvernement du Canada s'emploie à bâtir un réseau pancanadien de stations de recharge le long des autoroutes ainsi que dans les lieux publics, les rues, les stationnements d'immeubles résidentiels à usages multiples, les lieux de travail et les parcs de véhicules. Jusqu'à maintenant, le gouvernement a soutenu l'installation de plus de 43 000 bornes de recharge au pays.

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax, ont annoncé aujourd'hui avec Darren Fisher, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, ministre associée de la Santé et député de Dartmouth-Cole Harbour ainsi que Lena Metlege-Diab, députée d'Halifax-Ouest, l'octroi de 980 000 $ à la municipalité régionale d'Halifax pour l'installation de 56 bornes de recharge rapide - 46 de niveau 2 et de 10 de niveau 3 - à des endroits stratégiques dans la région d'Halifax.

L'installation des bornes, qui devrait commencer au printemps 2024, aidera les conducteurs de VE à se rendre facilement à destination, en toute confiance. Avant de prendre la route, les Canadiens peuvent planifier leur trajet en consultant le Localisateur de stations de recharge et de stations de ravitaillement en carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada (RNCan).

Le financement fédéral provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de RNCan. Cet investissement favorise le respect des engagements énoncés dans la récente norme sur la disponibilité des véhicules électriques, qui propose d'accélérer davantage la production de véhicules à émission zéro (VEZ). Cette production vise à accroître l'offre de VEZ pour la population canadienne, ce qui contribuera en définitive à la réalisation de l'objectif national de faire en sorte que, d'ici 2035, tous les véhicules vendus soient des VEZ.

Citations

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les bornes de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. En investissant dans l'installation de bornes de recharge comme celles annoncées aujourd'hui dans la municipalité régionale d'Halifax, nous permettrons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir prometteur, sain et carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les Néo-Écossais passent à l'électrique, et c'est exactement la raison pour laquelle le gouvernement du Canada s'allie avec des partenaires comme la municipalité régionale d'Halifax pour installer des bornes de recharge dans toute la province. Les 56 nouvelles bornes de recharge annoncées aujourd'hui, qui seront installées à Halifax, permettront aux conducteurs de se rendre à destination facilement et en toute confiance. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Halifax s'est fermement engagée à poser des gestes à l'échelle locale pour lutter contre les changements climatiques, notamment en facilitant le passage aux véhicules électriques pour les conducteurs. Cette aide financière nous permettra d'installer des bornes dans différents quartiers de la municipalité à l'heure où nous nous efforçons de décarboner le secteur des transports. »

Mike Savage

Maire d'Halifax

« Le gouvernement du Canada facilite la tâche aux citoyens d'Halifax désireux d'opter pour un véhicule électrique. L'investissement annoncé aujourd'hui pour l'installation de 56 bornes de recharge dans la municipalité régionale d'Halifax aidera les conducteurs à prendre sans crainte le virage électrique - un virage qui nous rapprochera encore plus d'un avenir carboneutre. »

Lena Metlege-Diab

Députée d'Halifax-Ouest

« Nous savons qu'en investissant dans des infrastructures de recharge essentielles nous aidons les familles à économiser à la pompe tout en luttant contre les changements climatiques. C'est pourquoi nous collaborons avec des partenaires comme la municipalité régionale d'Halifax pour installer des bornes de recharge plus rapides et pratiques à Dartmouth-Cole Harbour et dans l'ensemble de la municipalité. »

Darren Fisher

Député de Dartmouth-Cole Harbour

Quelques faits

Les transports routiers sont à l'origine d'environ 18 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Selon les prévisions, l'objectif visant à faire en sorte que la totalité des véhicules neufs vendus soient des véhicules électriques d'ici 2035 réduira de plus de 360 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui permettra de prévenir des dommages de près de 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 1 milliard de dollars pour le déploiement de stations de recharge pour véhicules électriques partout au Canada .

a investi plus de 1 milliard de dollars pour le déploiement de stations de recharge pour véhicules électriques partout au . Le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro offre du financement pour l'installation de bornes de recharge pour VE dans les lieux publics, les rues, les stationnements d'immeubles résidentiels à usages multiples, les lieux de travail et les parcs de véhicules.

L'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de la Banque de l'infrastructure du Canada ( BIC ) a été lancée pour financer des projets de déploiement à grande échelle de bornes de recharge de VEZ et de stations de ravitaillement en hydrogène au Canada qui génèrent des revenus et sont d'utilité publique.

( ) a été lancée pour financer des projets de déploiement à grande échelle de bornes de recharge de VEZ et de stations de ravitaillement en hydrogène au qui génèrent des revenus et sont d'utilité publique. À ce jour, la BIC a annoncé le financement de 4 000 bornes de recharge rapide dans le cadre de deux projets avec les entreprises Flo et Parkland.

a annoncé le financement de 4 000 bornes de recharge rapide dans le cadre de deux projets avec les entreprises Flo et Parkland. Le Programme d'incitatifs pour véhicules zéro émission du gouvernement du Canada a aidé plus de 300 000 automobilistes à se tourner vers ce type de véhicules grâce à des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $.

a aidé plus de 300 000 automobilistes à se tourner vers ce type de véhicules grâce à des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $. Les Canadiens peuvent également profiter d'aides à l'achat ou à la location d'un VE par le biais des programmes d'incitatifs provinciaux.

Plus 50 modèles de véhicules étaient admissibles au programme d'incitatifs fédéraux en 2023, soit une hausse de 80 % par rapport à 2019.

Renseignements pertinents

