INVESTISSEMENT DE PLUS DE 9,6 M$ POUR LA RÉFECTION DE 4 HLM DANS LA RÉGION DE LANAUDIÈRE

QUÉBEC, le 31 mars 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, sont fières d'annoncer un investissement global de la Société d'habitation du Québec de plus de 9,6 M$ pour la rénovation de 4 HLM situés dans la région de Lanaudière et appartenant à la Société d'habitation du Québec.

Les travaux suivants seront financés :

Budget Adresse du HLM Travaux 2 136 139 $ 1030, rue Aucoin Berthierville Réfection des espaces communs et des logements, ajout d'échangeurs d'air et travaux connexes 1 830 000 $ 140, rue des Écoles Saint-Gabriel Réfection de l'enveloppe, rénovation des logements 5 100 000 $ 269, rue Flamand Nord Joliette Réfection de l'enveloppe et travaux connexes 570 000 $ 5, rue Robitaille Saint-Thomas Remplacement de la fenestration, correction des infiltrations au niveau des balcons

« Le parc immobilier de HLM est un actif important de notre patrimoine collectif en matière d'habitation. Il permet à des milliers de Québécoises et Québécois de se loger convenablement à la hauteur de leurs moyens. Ces infrastructures représentent un acquis de taille que nous avons le devoir de bien protéger par un entretien adéquat. Je suis fière d'annoncer ces investissements majeurs qui permettront une réfection appréciable de ces quatre ensembles immobiliers. Celles et ceux qui y résident verront leur qualité de vie améliorée et profiteront d'un environnement encore plus accueillant et épanouissant. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis heureuse de voir que notre gouvernement travaille sur plusieurs fronts en matière d'habitation, en accélérant l'offre de logements par des interventions ciblées mais aussi en prenant soin des HLM, dont certains, plus vétustes, requièrent des améliorations. C'est de cette façon que nous trouverons le bon équilibre pour favoriser la qualité de vie de la population de la région de Lanaudière. L'annonce d'aujourd'hui vient donc concrétiser notre volonté de préserver notre parc locatif, notamment dans Berthier, et de le rendre encore plus attrayant pour ses résidents. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier

« Ces cures de jeunesse sont bienvenues. Les personnes qui habitent ces HLM constateront vraiment une différence dans leur chez-soi. C'est une avancée notable tant en matière de réaménagement intérieur des logements que de réfection extérieure des bâtiments. Il est important d'offrir aux résidents de HLM des conditions d'habitation qui soient en adéquation avec des standards de qualité et de confort. Je suis heureux de voir que notre gouvernement pose les bons gestes en ce sens. »

François St-Louis, député de Joliette

Fait saillant :

Depuis 10 ans, c'est plus de 3 G$ qui ont été investis dans notre parc d'habitations à loyer modique, composé de plus de 74 000 logements.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

