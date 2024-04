PENTICTON, BC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Des résidents et des collectivités de la C.-B. bénéficieront d'une meilleure protection contre les effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques violents grâce à un investissement conjoint de plus de 26 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que de municipalités.

Annoncés par les ministres Sean Fraser et Bowinn Ma, ces projets accroîtront la résilience de collectivités afin de mieux atténuer les effets des catastrophes liées au climat. Ils joueront ainsi un rôle essentiel dans la sécurité de la population, la protection des entreprises locales et le soutien d'une économie forte.

À Penticton, on effectuera des travaux de remise en état au barrage en remblai afin de réduire le risque de rupture causée par les catastrophes et les événements météorologiques extrêmes attribuables aux changements climatiques. Ces travaux sont essentiels à l'atténuation des risques d'inondation en aval, car la rupture du barrage pourrait entraîner des inondations à Penticton, ce qui aurait des répercussions sur la population et les propriétés, les entreprises locales et les infrastructures essentielles. Les travaux d'amélioration permettront de rendre la structure du barrage plus stable et plus sûre, de manière à prévenir les débordements en cas de fortes pluies, ainsi qu'à éliminer les débris de la surface de l'eau afin d'éviter les blocages lors de l'écoulement de l'eau.

Les améliorations qui seront apportées aux infrastructures des autres collectivités afin d'atténuer les effets des catastrophes comprendront l'amélioration d'un système de digues, la restauration des berges et du lit d'une rivière, le forage d'un nouveau puits d'approvisionnement en eau, la construction d'une nouvelle station de traitement de l'eau et le remplacement de ponceaux.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience des collectivités et améliore la qualité vie des Canadiens.

Citations

« Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens constatent les effets dévastateurs des événements liés au climat et des conditions météorologiques extrêmes dans les collectivités. Il est essentiel d'investir dans des projets comme ceux-ci pour préserver nos collectivités et les protéger des effets des changements environnementaux. Nous restons déterminés à travailler avec nos partenaires pour bâtir un avenir plus sûr et plus résilient pour tous. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les Britanno-Colombiens ressentent maintenant les effets de la crise climatique tout au long de l'année, qu'il s'agisse d'inondations graves, de chaleur extrême ou de sécheresse persistante. Nous collaborons avec tous les ordres de gouvernement pour mieux nous préparer aux changements climatiques et pour protéger la population et les infrastructures pour les années à venir. »

L'honorable Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la Colombie-Britannique

« Ce type de partenariat est essentiel à la réalisation de grands projets d'infrastructure comme le projet d'amélioration du barrage Ellis 4. Ces travaux nous permettront de mieux atténuer les risques d'inondation et, en fin de compte, de bâtir des collectivités plus fortes, plus sûres et plus durables grâce à la collaboration de tous les ordres de gouvernement. »

Julius Bloomfield, maire de la Ville de Penticton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 10,4 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit plus de 8,6 millions de dollars, tandis que les administrations municipales fournissent conjointement 6,9 millions de dollars et sont responsables de tous les coûts supplémentaires.

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit plus de 8,6 millions de dollars, tandis que les administrations municipales fournissent conjointement 6,9 millions de dollars et sont responsables de tous les coûts supplémentaires. Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 119 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 532 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 363,1 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

