Investissement de plus de 2,5 M$ de la Société d'habitation du Québec - 24 nouveaux logements abordables sont prêts à accueillir des ménages à Salaberry-de-Valleyfield

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le député de Beauharnois, M. Claude Reid, ont tenu à souligner que les premiers locataires des Habitations Dominicaines, à Salaberry-de-Valleyfield, emménageront bientôt dans leur nouveau milieu de vie.

Cet ensemble immobilier de 24 logements destinés à des familles et à des personnes seules est une initiative de l'Office municipal d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield, soutenue financièrement par la Société d'habitation du Québec (SHQ). Il s'agit d'un investissement totalisant près de 5,6 M$.

La SHQ, par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, a versé une subvention de plus de 2,5 M$ pour la construction de deux édifices mitoyens de trois étages situés sur le chemin Laroque. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire de plus de 1,4 M$ contracté par l'Office municipal d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a, pour sa part, alloué au projet plus de 1,2 M$.

Les Habitations Dominicaines sont situées à proximité d'une garderie et de multiples services. L'édifice a la particularité d'abriter des logements de trois et de quatre chambres à coucher.

« Pour la deuxième fois en un peu plus d'un mois, nous soulignons l'ouverture d'un nouvel immeuble qui vient bonifier l'offre de logements à Salaberry-de-Valleyfield. Cette fois, c'est un immeuble de 24 logements abordables destinés à des familles et à des personnes seules, dont la réalisation est attribuable à un investissement de plus de 2,5 M$ de notre gouvernement. En tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je suis toujours fière de soutenir des initiatives locales qui améliorent la qualité de vie de nos communautés. Depuis octobre 2018, ce sont plus de 660 M$ qui ont été investis par le gouvernement du Québec pour assurer la réalisation plus rapide de logements abordables et sociaux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je tiens à féliciter et à saluer le travail de l'Office municipal d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield et de ses partenaires pour la réalisation du projet des Habitations Dominicaines, qui permettra de répondre à un besoin de logements abordables, particulièrement pour les familles campivallensiennes. Par cet important investissement, notre gouvernement contribue à améliorer la qualité de vie de notre communauté et de ses familles. Le travail se poursuit, puisqu'il faut continuer d'augmenter l'offre de logements abordables, tout en se dotant d'une vision à long terme. Cette annonce en est un bel exemple. »

Claude Reid, député de Beauharnois

« Très fier que la Ville ait été un partenaire majeur pour la concrétisation de ce projet. Le besoin de logements sociaux pour les familles nombreuses est bien réel. Voilà un grand pas dans la bonne direction! »

Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield

« Dans le contexte pandémique que nous vivons présentement, l'arrivée de ces nouveaux logements abordables vient adoucir un peu la situation de pénurie qui sévit sur notre territoire. La réalisation de ce projet est l'aboutissement d'un travail de concertation avec nos partenaires que sont la Société d'habitation du Québec et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. J'aimerais également souligner le travail du personnel et du conseil d'administration de l'OMH qui, par leur professionnalisme et leur dévouement, ont contribué à la concrétisation du projet. »

Denis M. Lefebvre, président de l'Office municipal d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield

Les locataires de 19 des 24 logements des Habitations Dominicaines bénéficient du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 327 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield .





. L'Office municipal d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield a également reçu une subvention de 465 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. Cette somme est assumée à parts égales par la SHQ et par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield .





a également reçu une subvention de 465 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. Cette somme est assumée à parts égales par la SHQ et par la Ville de . Récemment, le gouvernement du Québec a annoncé l'entrée des premiers locataires du projet Réinvente-toit, un immeuble de 16 logements destinés à des personnes en situation d'itinérance en processus de désintoxication à Salaberry-de- Valleyfield . Réalisé grâce à une contribution de plus de 1,4 M$ du gouvernement du Québec, ce projet est une initiative du Centre sur l'Autre-Rive.

