Investissement de 855 000 $ pour les arts et les lettres en Gaspésie

Selon les termes de l'entente, le Conseil des arts et des lettres du Québec a apparié le montant de 420 000 $ 1 , investi par les différents partenaires, pour un total de 855 000 $. Ce montant, réparti sur 3 ans (2021-2024) assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial de la Gaspésie , qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes, écrivain(e)s professionnel(le)s et les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de la Gaspésie. Les projets devront être déposés au Conseil des arts et des lettres du Québec avant le 10 novembre 2021.

« Par cette entente, nous soutenons la réalisation d'œuvres par des créatrices et des créateurs d'ici, mais nous soutenons également la mise en valeur de la beauté et l'unicité de notre territoire que reflètent ces œuvres. Nous sommes fiers des artistes gaspésiens et espérons que la contribution à une telle entente fera émerger des œuvres rassembleuses, qui continueront de forger notre identité. » - Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé et présidente du Regroupement des MRC de la Gaspésie

« Je salue la vision et l'engagement des différents partenaires de cette entente, qui nourrissent, comme nous, la volonté de soutenir les projets d'artistes, d'écrivain(e)s et d'organismes culturels gaspésien(ne)s. Cette mise en commun que nous annonçons aujourd'hui permettra d'appuyer le génie artistique d'artisan(e)s de la région et surtout de rendre accessible à la communauté des initiatives novatrices qui enrichiront leur vie culturelle. » - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« Nous tenons à remercier nos partenaires, car cette nouvelle entente témoigne de l'apport important du secteur culturel à la vitalité, à l'attractivité et au développement de la Gaspésie. Ces projets feront émerger toute la richesse culturelle et artistique régionale et contribueront à faire rayonner la Gaspésie ici et ailleurs. » - Céline Breton, directrice générale de Culture Gaspésie

Programme de partenariat territorial de la Gaspésie

Géré par le Conseil, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivain(e)s, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Aide aux artistes et aux organismes

L'agente de développement de Culture Gaspésie, Jessie Blaquière, offrira une séance d'information sur le programme lors d'une rencontre Zoom le mercredi 15 septembre, à 10 h 30. L'inscription est gratuite, mais obligatoire auprès de l'organisme. Culture Gaspésie offre également un accompagnement aux artistes, aux écrivain(e)s ainsi qu'aux représentant(e)s d'organismes artistiques professionnels qui désirent présenter une demande. Les personnes sont invitées à communiquer avec l'organisme, par téléphone au 418 534-4139 ou par courriel à [email protected].

Pour connaître tous les détails sur le Programme de partenariat territorial de la Gaspésie, cliquez sur le volet de votre choix puis sélectionnez une discipline ou un profil afin d'accéder à l'information :

1 Des engagements du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, une somme supplémentaire de 5 000 $ par année sera prélevée par la Table des préfets des MRC de la Gaspésie pour les frais de gestion. Cette somme n'est pas appariée par le Conseil.

