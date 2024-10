Investissement de 795 000 $ pour les arts et les lettres au Saguenay-Lac-Saint-Jean

VILLE DE SAGUENAY, QC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de Maria-Chapdelaine, du Domaine-du-Roy, du Fjord-du-Saguenay, les villes d'Alma, de Dolbeau-Mistassini, de Saguenay ainsi que le Conseil des arts de Saguenay, en collaboration avec Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, annoncent aujourd'hui la signature d'une Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon les termes de l'entente, le CALQ a apparié le montant de 397 500 $, investi par les partenaires, pour un total de 795 000 $. Ce montant, réparti sur 3 ans (2024-2027) assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

« Je suis ravie de l'impact positif de l'Entente de Partenariat territorial, qui soutient activement nos artistes locaux et renforce l'identité culturelle de notre région. En collaboration avec Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous œuvrons à promouvoir la fierté et l'innovation à travers des projets artistiques inspirants. Cette initiative témoigne de notre engagement envers la vitalité culturelle de notre communauté et je suis impatiente de voir les retombées à court et moyen terme pour notre région. »

- Julie Dufour, mairesse de Ville Saguenay

« La MRC du Domaine-du-Roy est fière de collaborer avec le Conseil des arts et des lettres du Québec et ses partenaires pour continuer de bâtir une communauté artistique dynamique et inclusive. Cette nouvelle entente triennale représente une formidable opportunité pour les artistes et organismes culturels de la MRC du Domaine-du-Roy, et est parfaitement alignée avec les orientations de notre politique culturelle. »

- Yanick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy

« Depuis 30 ans, le CALQ offre un soutien financier adapté aux réalités régionales afin de rendre l'art accessible sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, l'annonce de cette nouvelle entente est un véritable cadeau d'anniversaire! Merci à tous les partenaires pour leur engagement à promouvoir la créativité et à enrichir la vie culturelle des citoyennes et citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

- Véronique Fontaine, présidente-directrice générale par intérim du CALQ

Appel à projets

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes, les écrivaines et les écrivains professionnels ainsi que pour les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de l'un des partenaires. Les projets doivent être déposés au CALQ au plus tard le 12 décembre 2024.

Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat territorial du Saguenay−Lac-Saint-Jean, cliquez sur le volet de votre choix (notez que vous devrez ensuite sélectionner une discipline ou un profil afin d'accéder à l'information) :

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean offre à ses membres de les accompagner dans le dépôt de leur projet à travers un service de soutien-conseil personnalisé et rigoureux. Les artistes ainsi que les représentantes et représentants des organismes sont invités à contacter Fratzel Descadres, agent de mobilisation, au 514 222-0953 ou à [email protected].

Séances d'information

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean offrira des séances d'information afin de présenter le programme et de répondre aux questions des artistes et représentants et représentantes des organismes. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de Fratzel Descadres.

11 novembre 13 h à 16 h à Alma

12 novembre 13 h à 16 h à Saint-Félix d'Otis

18 novembre 9 h à midi à Dolbeau-Mistassini

19 novembre 9 h à midi à Roberval

20 novembre 13 h à 16 h à Saguenay ( Chicoutimi )

Programme de partenariat territorial du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Géré par le CALQ, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes, des écrivaines et des écrivains, de favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi que d'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur ainsi qu'à soutenir des projets de création, de production, de promotion et de diffusion écoresponsables.

Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants et intervenantes de la région.

