Investissement de 780 000 $ pour les arts et les lettres au Centre-du-Québec

BÉCANCOUR, QC, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC d'Arthabaska, de Drummond, de L'Érable et de Nicolet-Yamaska, les villes de Bécancour, de Drummondville, de Nicolet et de Victoriaville, en collaboration avec Culture Centre-du-Québec, annoncent aujourd'hui la signature d'une Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Centre-du-Québec.

Selon les termes de l'entente, le Conseil des arts et des lettres du Québec a apparié le montant de 390 000 $, investi par les villes et les MRC partenaires, pour un total de 780 000 $. Ce montant, réparti sur trois ans (2023-2026), assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial du Centre-du-Québec, qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes, écrivaines et écrivains professionnels ainsi que les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de l'un des partenaires. Les projets doivent être déposés au Conseil au plus tard le 4 mai 2023.

Culture Centre-du-Québec offre un accompagnement aux artistes, aux écrivaines et aux écrivains professionnels ainsi qu'aux représentantes et représentants d'organismes culturels qui désirent présenter une demande. Trois séances d'information auront lieu sur le Web via Zoom, soit :

Vendredi 17 février à 9 h 30 pour les artistes;

Mardi 21 février à 13 h 30 pour les organismes;

Mercredi 22 février à 18 h pour tous et toutes.

Puisque le nombre de places est limité à 15 personnes par séance, l'inscription est obligatoire et doit se faire auprès de Barbara Dubuc, par téléphone au 819 606-0313, poste 223 ou par courriel à [email protected]. De plus, un accompagnement personnalisé sera offert tout au long de l'appel à projets pour celles et ceux qui en expriment le besoin.

Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants et intervenantes de la région.

Programme de partenariat territorial du Centre-du-Québec

Géré par le Conseil, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes, des écrivaines et des écrivains, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Citations des partenaires

« En investissant dans nos talents locaux, on investit aussi dans la vitalité des arts et dans la bonification de l'offre culturelle régionale. Je remercie les partenaires d'être au rendez-vous année après année en soutien à la culture du Centre-du-Québec. Je n'ai aucun doute que les artistes, les écrivains, les écrivaines ainsi que les organismes de la région sauront mettre sur pied des projets de très grande qualité reflétant la vitalité de la région. » - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« La MRC d'Arthabaska croit fermement que la vitalité du milieu culturel relève d'une responsabilité collective. En s'engageant dans ce projet pour soutenir les artistes, les écrivaines, les écrivains ainsi que les organismes, elle est fière de favoriser une vie artistique et culturelle riche et diversifiée sur son territoire et dans l'ensemble du Centre-du-Québec. » - Christian Côté, préfet de la MRC d'Arthabaska

« C'est grâce à des programmes et des ententes de la sorte que nous pouvons voir rayonner année après année la culture au Centre-du-Québec. La MRC de Nicolet-Yamaska est fière de pouvoir se joindre à ces partenaires afin de donner un coup de pouce qui fera une différence pour nos acteurs du milieu artistique. » - Geneviève Dubois, préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska

« Je suis très heureuse que la Ville de Drummondville renouvelle son soutien aux organismes culturels et aux artistes du Centre-du-Québec. Nous souhaitons demeurer un partenaire important de la culture en région pour qu'elle puisse rayonner et soit accessible aux Centricois et aux Centricoises. Les arts et la culture sont des vecteurs d'ouverture et de réflexion importants pour l'ensemble des citoyens et citoyennes » - Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville et préfète de la MRC de Drummond

« Le soutien apporté par ce programme à notre communauté culturelle et artistique permet indéniablement de bonifier notre milieu de vie. Éléments clés d'une collectivité saine et épanouie, la culture et la création artistique sont essentielles pour notre ville. Bécancour se veut un terreau fertile pour les créateurs, les idéateurs et les organismes culturels. Nul doute que leurs projets sauront enrichir la qualité de vie des Bécancourois. » - Lucie Allard, mairesse de la Ville de Bécancour

« Nous sommes heureux de voir ce programme être reconduit avec les mêmes partenaires, et avec des investissements supplémentaires. Cela démontre la volonté des élus et autres décideurs de donner au milieu culturel et artistique du Centre-du-Québec des moyens de création et de diffusion au bénéfice de la population régionale. » - Véronique Pepin, présidente de Culture Centre-du-Québec.

Les artistes, écrivains, écrivaines et organismes artistiques qui déposent un dossier sont invités à adopter une vision inclusive en considérant les personnes issues de minorités, comme les membres des communautés culturelles, les autochtones, ainsi que les personnes handicapées, dans l'élaboration de leur projet.

