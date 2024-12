VANCOUVER, BC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - 18 décembre 2024 - Sydney, Australie

Le plus grand fabricant automobile d'Europe positionne Métaux de Batteries Patriot comme futur fournisseur clé de matières premières de lithium pour les chaînes d'approvisionnement nord-américaines et européennes de la filière batterie.

FAITS SAILLANTS

Le groupe Volkswagen, par l'entremise de sa société de portefeuille et de financement, Volkswagen Finance Luxemburg S.A. (« Volkswagen »), investira ~69 millions de dollars canadiens[1] pour acquérir 9,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de Patriot (les « actions ordinaires »).

»), investira ~69 millions de dollars canadiens[1] pour acquérir 9,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de Patriot (les « »). Le prix de souscription de 4,42 $ CA par action représente une prime de 65 % et de 35 % sur le prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours et sur 90 jours.

Engagement d'approvisionnement contraignant devant être conclu avec le fabricant de batteries verticalement intégré et détenu à 100 % par Volkswagen, PowerCo SE (« PowerCo »), de fournir 100 000 tonnes de concentré de spodumène (CS5,5 ciblé) par année sur une période de 10 ans, ce qui représente ~25 % de la production estimée de la phase 1 ou ~12,5 % de la production combinée des phases 1 et 2 du projet de lithium Shaakichiuwaanaan au Québec, Canada (le « projet Shaakichiuwaanaan »).[2]

»), de fournir 100 000 tonnes de concentré de spodumène (CS5,5 ciblé) par année sur une période de 10 ans, ce qui représente ~25 % de la production estimée de la phase 1 ou ~12,5 % de la production combinée des phases 1 et 2 du projet de lithium Shaakichiuwaanaan au Québec, (le « »).[2] L'entente d'approvisionnement servirait à alimenter les activités de production d'éléments de batteries de PowerCo en Europe et en Amérique du Nord, incluant son usine d'éléments de batteries à St. Thomas, Canada , d'une capacité de production atteignant 90 GWh.

et en Amérique du Nord, incluant son usine d'éléments de batteries à St. Thomas, , d'une capacité de production atteignant 90 GWh. Protocole d'entente (le « protocole ») signé pour établir une relation stratégique continue entre PowerCo et Patriot afin d'explorer conjointement et de collaborer sur des objectifs stratégiques partagés, incluant des opportunités dans le cadre du futur développement du projet Shaakichiuwaanaan centrées sur la mise sur pied d'une chaîne d'approvisionnement pour la filière batterie concurrentielle au niveau des coûts, durable et conforme aux objectifs ESG, qui attirera un soutien gouvernemental et des incitatifs, et le développement potentiel d'installations de transformation chimique.

») signé pour établir une relation stratégique continue entre PowerCo et Patriot afin d'explorer conjointement et de collaborer sur des objectifs stratégiques partagés, incluant des opportunités dans le cadre du futur développement du projet Shaakichiuwaanaan centrées sur la mise sur pied d'une chaîne d'approvisionnement pour la filière batterie concurrentielle au niveau des coûts, durable et conforme aux objectifs ESG, qui attirera un soutien gouvernemental et des incitatifs, et le développement potentiel d'installations de transformation chimique. Suivant la réalisation de l'étude de faisabilité sur le projet Shaakichiuwaanaan, Volkswagen pourrait contribuer un financement additionnel afin de soutenir le projet Shaakichiuwaanaan en contrepartie d'un approvisionnement additionnel, sous réserve de modalités mutuellement convenues.

Métaux de Batteries Patriot inc. (la « Société » ou « Patriot ») (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) a le plaisir d'annoncer la signature d'une entente de souscription avec le plus grand fabricant automobile d'Allemagne, Volkswagen, prévoyant l'émission et la vente à Volkswagen de 15 557 500 actions ordinaires au prix de 4,42 $ CA par action (le « prix de souscription »), pour un produit brut totalisant environ 69 millions de dollars canadiens[3] devant être payé à la clôture en dollars américains, pour un montant de 48 millions de dollars américains (l'« investissement stratégique »).

Le prix de souscription représente une prime de 65 % et de 35 % sur le cours boursier moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours et sur 90 jours des actions ordinaires à la Bourse de Toronto (« TSX ») pour la période se terminant le 17 décembre 2024, soit le dernier jour de séance avant l'annonce de l'investissement stratégique.

Suivant la clôture de l'investissement stratégique, Volkswagen détiendra approximativement 9,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de Patriot sur une base pro forma non diluée et certains droits lui seront attribués en vertu d'une convention relative aux droits de l'investisseur devant être conclue entre Volkswagen et la Société (la « convention relative aux droits de l'investisseur »).

Le produit de l'investissement stratégique sera utilisé pour financer l'exploration, le développement et la réalisation d'une étude de faisabilité sur le projet Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'à des fins générales et de fonds de roulement.

Dans le cadre de l'investissement stratégique, Patriot conclura une feuille de modalités d'approvisionnement contraignante (l'« entente d'approvisionnement ») avec le fabricant de batteries verticalement intégré et entièrement détenu par Volkswagen, PowerCo, prévoyant que Patriot fournira 100 000 tonnes de concentré de spodumène (CS5,5 ciblé) par année sur une période de 10 ans.

L'entente d'approvisionnement servirait à alimenter les activités de production d'éléments de batteries de PowerCo en Europe et en Amérique du Nord, incluant son usine d'éléments de batteries à St. Thomas au Canada. St. Thomas est destiné à devenir la plus grande usine d'éléments de batteries de PowerCo, avec une capacité de production atteignant 90 GWh, soit suffisamment pour produire plus d'un million de véhicules électriques par année. La mise sur pied d'une chaîne d'approvisionnement nord-américaine pour les VE, de l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la construction et l'exploitation de giga-usines, fait partie de la mission de PowerCo.

Volkswagen est devenu le plus important fabricant européen de véhicules électriques. L'entreprise a pris des engagements financiers et stratégiques substantiels dans l'industrie des VE en Amérique du Nord. Ces investissements visant à stimuler la croissance comprennent notamment un investissement de 5,8 milliards de dollars américains dans Rivian afin de développer conjointement l'architecture et les logiciels de VE, la renaissance de la marque Scout et son partenariat avec le fabricant de piles à l'état solide QuantumScape.

Ken Brinsden, président, chef de la direction et directeur général de Patriot, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Volkswagen et PowerCo en tant que partenaires stratégiques. Il s'agit d'un point tournant pour Patriot puisque nous nous associons à un partenaire stratégique à long terme qui est déjà un acteur important de la chaîne d'approvisionnement de la filière batterie en Europe et en Amérique du Nord, en tant que premier client du projet Shaakichiuwaanaan d'importance mondiale. Cet investissement s'inscrit dans notre stratégie à long terme pour Patriot, de devenir un chef de file mondial du lithium et un fournisseur clé de matières premières de lithium pour les chaînes d'approvisionnement de matériaux pour batteries émergentes en Amérique du Nord et en Europe. »

« L'investissement initial de PowerCo et de Volkswagen valide le calibre mondial du projet Shaakichiuwaanaan, tandis que l'entente d'approvisionnement cimente l'avenir de la Société en tant qu'important fournisseur de matières premières de lithium au sein de leur chaîne d'approvisionnement pour les VE. »

Thomas Schmall, membre du conseil pour la technologie du groupe Volkswagen, a déclaré : « Cet investissement représente un important pas en avant dans notre démarche vers un avenir entièrement électrique. En collaborant avec Métaux de Batteries Patriot, nous sécurisons non seulement les matières premières essentielles pour la technologie de pointe en matière de batteries durables mais nous renforçons également notre engagement en Amérique du Nord. Avec nos partenaires, nous bâtissons un écosystème dédié à la mobilité électrique en Amérique du Nord, couvrant la gamme des technologies de batteries en passant par les logiciels et les architectures de véhicules spécifiques. »

Jörg Teichmann, chef de la direction des approvisionnements de PowerCo, a déclaré : « Il s'agit d'un jalon important pour devenir l'un des principaux fournisseurs de technologies de batteries de pointe. En même temps, cela nous permet de réaliser nos aspirations visant à couvrir les étapes importantes de la chaîne de valeur dans son ensemble - de l'approvisionnement en matières premières jusqu'à l'exploitation de giga-usines. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un partenaire en Patriot et de soutenir l'équipe dans sa démarche pour devenir l'une des figures de proue du lithium dans le monde et un fournisseur clé de matières premières de lithium pour les chaînes d'approvisionnement de matériaux pour batteries émergentes en Amérique du Nord et en Europe. »

Entente d'approvisionnement

Dans l'entente d'approvisionnement qui doit être conclue avec PowerCo suivant la clôture de l'investissement stratégique, PowerCo aura le droit de recevoir un approvisionnement annuel de 100 000 tonnes de concentré de spodumène d'une teneur ciblée de 5,5 % Li 2 O sur une période de 10 ans, avec l'option de prolonger l'entente pour une autre période de cinq ans sur entente mutuelle entre les parties. Le mécanisme d'établissement des prix de l'entente d'approvisionnement est lié aux indices publiés pour les produits chimiques de lithium et le spodumène, en appliquant des facteurs modificateurs aux indices afin d'arriver à un prix contractuel ajusté à long terme pour le concentré de spodumène tenant compte du fait que PowerCo a fourni un investissement stratégique à la Société. Le mécanisme d'établissement des prix est sujet à des évaluations régulières des prix afin de veiller à ce que la tarification continue de suivre les prix publiés pour le concentré de spodumène.

L'entente d'approvisionnement reste sujette à plusieurs conditions usuelles reflétant le statut du projet Shaakichiuwaanaan qui en est à l'étape de la préfaisabilité. Les conditions préalables à l'entente d'approvisionnement comprennent la prise d'une décision d'investissement définitive (la « DID à l'égard du projet »), l'obtention de toutes les autorisations et approbations nécessaires et la mise en service réussie de la phase 1 du projet Shaakichiuwaanaan d'ici au 30 juin 2031.

Les parties ont l'intention de remplacer la feuille de modalités d'approvisionnement avec une entente d'approvisionnement plus étoffée suivant la réalisation de l'étude de faisabilité. Si une entente d'approvisionnement en bonne et due forme n'a pas été conclue dans les 90 jours suivant l'étude de faisabilité (ou à une date ultérieure convenue par les parties), la feuille de modalités d'approvisionnement contraignante continuera de s'appliquer.

Convention relative aux droits de l'investisseur

La convention relative aux droits de l'investisseur devant être conclue par Patriot et Volkswagen à la clôture de l'investissement stratégique accordera à Volkswagen le droit de participer aux futurs financements par capitaux propres de la Société. La Société a aussi convenu de déployer des efforts commercialement raisonnables pour aider Volkswagen à acquérir des actions ordinaires additionnelles au cours boursier du moment en lien avec la dilution dans le cours normal des activités. Volkswagen a accepté, dans le cadre de la convention relative aux droits de l'investisseur, une période de statu quo de 24 mois des modalités usuelles. Volkswagen s'est aussi engagée à ne pas transférer les actions ordinaires acquises dans le cadre de l'investissement stratégique pendant une période de deux ans, sauf dans certaines circonstances usuelles incluant une prise de contrôle, une fusion ou un plan d'arrangement.

Volkswagen et PowerCo seront représentés sur le comité technique consultatif qui sera formé par Patriot pour soutenir la planification et le développement du projet Shaakichiuwaanaan.

La convention relative aux droits de l'investisseur prévoit qu'à la suite de la publication de l'étude de faisabilité pour le projet Shaakichiuwaanaan, Volkswagen aura la possibilité d'agir en tant que premier investisseur pour le financement de la DID à l'égard du projet en contrepartie d'un approvisionnement additionnel, dans chacun des cas selon des modalités mutuellement convenues entre les parties. Tout financement de projet du genre fourni par Volkswagen ferait partie de la stratégie de financement globale de la Société pour le projet Shaakichiuwaanaan.

Protocole d'entente

Dans le cadre de l'investissement stratégique, Patriot et PowerCo ont conclu un protocole d'entente non contraignant et non exclusif devant entrer en vigueur à la clôture de l'investissement stratégique et d'une durée de 24 mois. Dans le protocole d'entente, les parties ont convenu d'explorer conjointement les possibilités de collaborer sur des objectifs stratégiques partagés relatifs au projet Shaakichiuwaanaan, incluant :

Offrir de l'assistance et du soutien pour le futur développement du projet Shaakichiuwaanaan, notamment en élargissant l'exposition du projet Shaakichiuwaanaan auprès d'un plus grand bassin d'investisseurs, de financiers et d'autres partenaires commerciaux ou stratégiques qui pourraient contribuer au financement et au développement du projet Shaakichiuwaanaan ;

Explorer des opportunités potentielles de partenariats en aval pour le développement d'une usine de transformation chimique à un endroit qui reste à déterminer;

Explorer les opportunités mitoyennes de production de produits intermédiaires à la mine afin de réduire les coûts de transport et l'intensité en carbone ;

Atteindre les meilleurs standards ESG de l'industrie;

Collaborer sur des opportunités contractuelles ;

Cibler des partenariats avec des partenaires disposant de technologies et de savoir-faire avéré en transformation chimique; et

Tirer parti des relations existantes en vue d'obtenir un soutien, des incitatifs et du financement gouvernementaux.

Calendrier

L'investissement stratégique reste sujet à l'approbation de la TSX et à d'autres conditions de clôture usuelles et devrait être clôturé vers ou avant la mi-janvier 2025. Les actions ordinaires devant être émises à Volkswagen seront émises en vertu de la capacité existante de la Société conformément à la Règle d'inscription 7.1 de l'ASX, sans requérir l'approbation des actionnaires.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de toute valeur mobilière aux États-Unis. Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée « United States Securities Act of 1933 », dans sa version modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis »), ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis en l'absence d'une inscription en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou dans le cadre d'une transaction dispensée ou non assujettie aux exigences d'inscription de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières applicable.

Conseillers

Macquarie Capital agit à titre de conseiller financier de Patriot. Patriot est représenté par Davies Ward Phillips & Vineberg LLP au Canada et par Allens en Australie.

À propos de Métaux de Batteries Patriot inc.

Métaux de Batteries Patriot inc. est une société d'exploration pour le lithium de roche dure qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de Corvette) de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité des infrastructures de lignes électriques régionales. L'estimation des ressources minérales de Shaakichiuwaanaan[4], laquelle inclut les pegmatites à spodumène CV5 et CV13, totalise 80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O de ressources présumées, se classe comme la plus grande ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et la 8e plus grande ressource de pegmatite lithinifère au monde. De plus, la propriété Shaakichiuwaanaan couvre plusieurs autres groupes de pegmatites à spodumène qui n'ont pas encore été vérifiés par forage, ainsi qu'un corridor de prospection dont plusieurs sections restent à évaluer.

À propos de PowerCo SE et de Volkswagen AG

La société mère de PowerCo, Volkswagen AG, aussi connue comme le groupe Volkswagen, fabrique et vend des automobiles en Allemagne, dans d'autres pays d'Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la région Asie-Pacifique et internationalement. L'entreprise est active dans quatre secteurs : les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers, les véhicules commerciaux, le génie énergétique et les services financiers. De la gestion des batteries à la production d'éléments de batteries et au recyclage, le groupe Volkswagen évolue pour devenir un expert rentable couvrant la totalité du cycle de vie de la composante clé, la batterie. Ce faisant, la technologie des éléments de batteries deviendra l'un des principaux secteurs d'expertise de l'entreprise. La filiale de Volkswagen AG, PowerCo SE, a été fondée en 2022 et se consacre au développement d'éléments de batteries.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par le conseil d'administration de la Société.

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont inclus pour fournir de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction qui permet aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société. Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse concernant la stratégie, les activités futures, la situation financière, les perspectives, les plans et les objectifs de la direction de la Société sont des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, par l'emploi d'expressions et de mots comme « planifier », « prévoir », « estimer », « anticiper », « croire », « atteindre », « explorer », « développer », « établir », ou des variantes de ceux-ci, éventuellement employés au futur ou au conditionnel. En particulier et sans s'y limiter, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs portant sur la clôture de l'investissement stratégique, l'utilisation prévue du produit issu de l'investissement stratégique, la signature de l'entente d'approvisionnement et de la convention relative aux droits de l'investisseur à la clôture de l'investissement stratégique, l'expectative que la Société réalise une étude de faisabilité sur le projet Shaakichiuwaanaan, la possibilité que Volkswagen convienne de fournir du financement additionnel à la Société à l'avenir en contrepartie d'un approvisionnement additionnel à des modalités qui auront été convenues, la satisfaction des conditions préalables à l'entente d'approvisionnement, la signature par la Société et PowerCo d'une entente d'approvisionnement plus étoffée, et le potentiel que Volkswagen et PowerCo collaborent à l'atteinte de certains objectifs stratégiques partagés identifiés dans le protocole d'entente.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement des résultats, du rendement et des réalisations futurs exprimés ou suggérés dans cette information ou ces énoncés. Rien ne garantit que cette information ou ces énoncés se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment la capacité de la Société de satisfaire à toutes les conditions de clôture de l'investissement stratégique et la totalité du financement requis et l'échéancier pour réaliser l'étude de faisabilité sur le projet Shaakichiuwaanaan, l'équivalent en dollars canadiens du produit brut de l'investissement stratégique qui sera reçu en dollars américains, la capacité de la Société d'arriver à une DID à l'égard du projet, la faisabilité économique du projet Shaakichiuwaanaan, la capacité de la Société de financer le développement du projet Shaakichiuwaanaan à des conditions commercialement viables, l'obtention de tous les permis nécessaires pour construire et exploiter le projet Shaakichiuwaanaan, et la capacité de la Société de produire du lithium sur le projet Shaakichiuwaanaan afin d'honorer ses obligations en vertu de l'entente d'approvisionnement. Les lecteurs sont priés de noter que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive et ne présente pas la totalité des facteurs et des hypothèses qui pourraient avoir été utilisés par la Société.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Parmi les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, on retrouve notamment la capacité de la Société de satisfaire à toutes les conditions de clôture de l'investissement stratégique, la capacité de la Société de satisfaire à toutes les conditions préalables de l'entente d'approvisionnement, les modalités commerciales prévues dans l'entente d'approvisionnement tenant compte du statut peu avancé du projet Shaakichiuwaanaan, le développement du projet Shaakichiuwaanaan, les taux de change et la capacité de la Société d'honorer ses obligations contractuelles. En outre, les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, qui est intégrée par renvoi dans le présent communiqué de presse, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait y avoir d'autres facteurs, qui échappent à la Société et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus par la direction. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans cette information. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs cités dans les présentes laissent entendre. Compte tenu des incertitudes, des hypothèses et des risques qui sont inhérents aux énoncés prospectifs, les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à ceux-ci.

Les énoncés prospectifs cités dans les présentes sont présentés dans le but d'aider les investisseurs à comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société vise tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règle d'inscription 5.23 de l'ASX)

L'estimation des ressources minérales qui figure dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX le 5 août 2024. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

La production ciblée dont il est question dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX le 21 août 2024. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce d'origine continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

_________________________________ 1 Montant équivalent en dollars canadiens, basé sur un produit brut de 48 M$ US devant être payé à la clôture et basé sur un taux de change USDCAD de 1,4310 au 17 décembre 2024. Le véritable montant équivalent en dollars canadiens reste sujet au taux de change USDCAD en vigueur à la clôture. 2 Basé sur la production estimée des phases 1 et 2 tel que décrit dans le rapport technique de la Société intitulé « NI 43-101 Technical Report Preliminary Economic Assessment for the Shaakichiuwaanaan Project », daté du 21 août 2024, préparé par Todd McCracken, P.Geo., Hugo Latulippe, P.Eng., Shane Ghouralal, P.Eng., MBA, Luciano Piciacchia, P.Eng., Ph. D., Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng. et Nathalie Fortin, P.Eng., M.Env., lequel est disponible sur SEDAR+. 3 Montant équivalent en dollars canadiens, basé sur un produit brut de 48 M$ US devant être payé à la clôture et basé sur un taux de change USDCAD de 1,4310 au 17 décembre 2024. Le véritable montant équivalent en dollars canadiens reste sujet au taux de change USDCAD en vigueur à la clôture. 4 L'estimation des ressources minérales pour Shaakichiuwaanaan (CV5 et CV13) (80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O et 163 ppm Ta 2 O 5 de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O et 147 ppm Ta 2 O 5 de ressources présumées) est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (souterraine à CV5), et 0,80 % Li 2 O (souterraine à CV13) à la date d'effet du 21 août 2024 (jusqu'au sondage CV24-526 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

