Investissement de 600 000 $ pour des projets artistiques de Laval

LAVAL, QC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (Conseil) et la Ville de Laval, en collaboration avec Culture Laval, annoncent aujourd'hui une nouvelle Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de Laval.

Selon les termes de l'entente, le Conseil des arts et des lettres du Québec a apparié le montant de

300 000 $, investi par la Ville de Laval, pour un total de 600 000 $. Ce montant, réparti sur trois ans (2024-2027), assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial de Laval, qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes, les écrivaines et les écrivains professionnels ainsi que pour les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de la Ville de Laval. Les projets doivent être déposés au Conseil au plus tard le 2 mai 2024.

Citations des partenaires

« En renouvelant leurs investissements pour le développement culturel territorial, le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville de Laval réaffirment leur engagement envers l'épanouissement d'un milieu culturel dynamique et reconnaissent que Laval est une ville de culture, vibrante et unique. Le soutien envers nos artistes et nos organismes locaux est crucial pour faire rayonner leur talent, leur audace et leur expertise et susciter la fierté des citoyens et citoyennes envers la culture de notre région. » - Mme Érika Palmer, présidente de Culture Laval

« Cette nouvelle entente de partenariat territorial témoigne de notre engagement à soutenir l'excellence des initiatives des acteurs culturels professionnels lavallois. Si les arts foisonnent plus que jamais sur le territoire, au bénéfice de la population lavalloise, c'est grâce à l'inestimable talent des artistes et des organismes. Nous les encourageons à participer en grand nombre à l'appel de projets. » -- Mme Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels

« Je salue l'engagement et la vision de la Ville de Laval, qui a à cœur, comme nous, de soutenir les projets d'artistes et d'organismes culturels lavallois. La mise en commun de nos ressources permettra non seulement d'encourager des initiatives artistiques novatrices, mais elle permettra aussi d'afficher le dynamisme de la communauté artistique locale et d'enrichir la vie culturelle des citoyens et des citoyennes. » - Mme Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

Informations et formulaires

Pour connaître tous les détails sur le Programme de partenariat territorial de Laval, cliquez sur le volet de votre choix puis sélectionnez une discipline ou un profil afin d'accéder à l'information :

Aide aux artistes et aux organismes

Culture Laval offre sur rendez-vous un accompagnement individuel aux artistes, aux écrivaines et aux écrivains professionnels ainsi qu'aux représentants et représentantes d'organismes artistiques qui désirent présenter une demande.

Des séances d'information individuelles seront par ailleurs offertes aux artistes, aux écrivains et écrivaines ainsi qu'aux représentants et représentantes d'organismes artistiques afin de leur fournir des renseignements sur l'admissibilité au programme, le processus d'attribution et la présentation des demandes.

Les séances d'information individuelles pour les artistes, les écrivains et les écrivaines se dérouleront le 21 mars 2024. Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant en cliquant ici. Ces séances pourront se tenir en personne ou en virtuel selon vos préférences.

Les séances d'information individuelles pour les représentants et les représentantes d'organismes artistiques se dérouleront le 22 mars 2024. Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant en cliquant ici. Ces séances pourront se tenir en personne ou en virtuel selon vos préférences.

Les personnes intéressées peuvent aussi contacter Jean-François Ouellet en tout temps afin d'obtenir un rendez-vous pour un accompagnement individuel sur tous les programmes offerts par le Conseil.

À propos du Programme de partenariat territorial de Laval

Géré par le Conseil, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes, des écrivaines et des écrivains, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Les artistes, les écrivains, les écrivaines et organismes artistiques qui déposent un dossier sont invités à adopter une vision inclusive en considérant les personnes issues de minorités, comme les membres des communautés culturelles, les autochtones, ainsi que les personnes handicapées, dans l'élaboration de leur projet.

