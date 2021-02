Investissement de 600 000 $ pour des projets artistiques de Laval

Selon les termes de l'entente, le Conseil des arts et des lettres du Québec a apparié le montant de 300 000 $, investi par la Ville de Laval, pour un total de 600 000 $. Ce montant, réparti sur 3 ans (2021-2024), assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial de Laval , qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes et écrivain(e)s professionnel(le)s ainsi que pour les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de la Ville de Laval. Les projets doivent être déposés au Conseil des arts et des lettres du Québec au plus tard le 28 avril 2021.

« La culture subit un dur coup depuis le début de la pandémie et c'est dans de telles circonstances qu'on constate, une fois de plus, sa grande valeur et son importance. C'est pourquoi, grâce au renouvellement de cette entente, nous sommes fiers de contribuer à la vitalité créative sur le territoire. Ce sont tous (toutes) les Lavallois(es) qui pourront en bénéficier, artistes et citoyen(ne)s confondu(e)s. C'est une excellente nouvelle! » - Mme Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin et responsable du dossier Arts et culture

« Je salue l'engagement et la vision de la Ville de Laval, qui a à cœur, comme nous, de soutenir les projets d'artistes, d'écrivain(e)s et d'organismes culturels lavallois(es). La mise en commun de nos ressources permettra non seulement d'encourager des initiatives artistiques novatrices, mais elle permettra aussi d'afficher le dynamisme de la communauté artistique locale et d'enrichir la vie culturelle des citoyen(ne)s. » - Mme Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« Comme l'ont démontré les six premières années d'existence de l'entente, celle-ci apporte un soutien financier essentiel au milieu culturel lavallois et représente un outil formidable pour que les artistes et les organismes s'approprient le territoire et contribuent au rayonnement régional. C'est un levier privilégié lorsqu'il s'agit d'obtenir une première bourse ou subvention, de développer sa pratique artistique ou son organisme et d'interagir avec la communauté lavalloise. Pour relever les nouveaux défis soulevés par le contexte actuel, les programmes de l'entente constitueront dans les années post pandémie un soutien nécessaire pour le milieu culturel lavallois. » - Mme Sylvie Lessard, présidente de Culture Laval

Programme de partenariat territorial de Laval

Géré par le Conseil, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivain(e)s, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Aide aux artistes et aux organismes

Culture Laval offre sur rendez-vous un accompagnement individuel aux artistes et aux écrivain(e)s professionnel(le)s ainsi qu'aux représentant(e)s d'organismes artistiques qui désirent présenter une demande. Deux séances d'information virtuelles seront aussi offertes afin de leur fournir des renseignements sur l'admissibilité au programme, le processus d'attribution et la présentation des demandes.

Une séance d'information virtuelle pour les artistes et les écrivain(e)s : 9 mars 2021 de 10 h à 11 h 30

: 9 mars 2021 de 10 h à 11 h 30 Une séance d'information virtuelle pour les organismes artistiques : 9 mars 2021 de 14 h à 15 h 30

Les personnes intéressées peuvent contacter Fleur Froidefond afin d'obtenir un rendez-vous ou s'inscrire à l'une des séances d'information.

Pour connaître tous les détails sur le Programme de partenariat territorial de Laval, cliquez sur le volet de votre choix puis sélectionnez une discipline ou un profil afin d'accéder à l'information :

