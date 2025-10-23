LONGUEUIL, QC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Canicules, inondations, feux de forêt, ouragans… Les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient et s'aggravent dans le monde entier. Ils affectent la vie d'innombrables personnes, ont d'importants impacts économiques et perturbent les écosystèmes. La population canadienne a besoin de données environnementales fiables pour s'adapter à ce nouveau contexte et planifier en conséquence, en particulier dans l'Arctique. Les satellites fournissent des données uniques et cruciales à cet égard.

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui l'attribution de deux contrats totalisant 5,4 millions de dollars pour la mission satellitaire AVENIR (Aérosols, vapeur d'eau, nuages et leurs interactions avec le rayonnement). Grâce à ce financement, l'entreprise québécoise ABB inc. et Honeywell - dans le cadre de ses activités au Canada - pourront voir au développement de concepts et de technologies indispensables pour l'instrument NuagIR (radiomètre imageur pour mesurer les nuages de glace minces et les émissions dans l'infrarouge lointain), élément essentiel d'AVENIR. Le financement permettra aussi de produire des conceptions poussées de NuagIR et d'effectuer des évaluations des coûts.

La mission AVENIR suivra une orbite qui la fera survoler l'Arctique. Elle devrait fournir des renseignements d'une grande utilité sur les caractéristiques de l'atmosphère de cette région. Elle produira des données sur les conditions atmosphériques polaires et leurs effets sur les conditions météorologiques et climatiques du Canada. Il sera ainsi possible d'améliorer les prévisions et d'aider la population dans le Nord et dans l'ensemble du pays à s'adapter en fonction des changements.

Tout au long de sa vie utile, la mission AVENIR favorisera la création de 160 emplois bien rémunérés dans le secteur spatial canadien. Elle donnera par ailleurs à des chercheurs, des ingénieurs et des étudiants la possibilité d'innover et de contribuer à une mission d'une grande valeur scientifique à l'échelle nationale et internationale.

Citation

« Les investissements dans le secteur spatial canadien sont des investissements dans l'excellence scientifique et dans la nouvelle génération de talents. La mission AVENIR rassemble des innovateurs de calibre mondial et des chefs de file du secteur spatial de partout au pays. Grâce à la recherche et à la technologie de pointe, le Canada continue de faire figure de chef de file mondial de l'innovation spatiale en investissant dans les connaissances et les outils nécessaires pour protéger notre environnement, renforcer nos forces armées et créer des emplois bien rémunérés. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Faits en bref

La mission AVENIR devrait faire partie de l'éventuelle mission internationale AOS (système d'observation de l'atmosphère) de la NASA, dont le lancement est prévu pour 2031 au plus tôt.

Sous la direction scientifique de l'Université du Québec à Montréal, NuagIR vise à mesurer depuis l'espace les nuages de glace minces et le rayonnement thermique dans l'infrarouge lointain, deux éléments importants pour comprendre comment la chaleur s'échappe de l'atmosphère.

La mission AVENIR s'inscrit dans Ingénieux, résilient, prêt : Stratégie canadienne de l'observation de la Terre par satellite . Elle propose des solutions pour atténuer les effets des changements climatiques et s'y adapter, tout en mesurant des indicateurs environnementaux clés. En outre, elle renforcera la capacité du Canada à faire face à la dégradation de l'environnement et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

. Elle propose des solutions pour atténuer les effets des changements climatiques et s'y adapter, tout en mesurant des indicateurs environnementaux clés. En outre, elle renforcera la capacité du Canada à faire face à la dégradation de l'environnement et aux phénomènes météorologiques extrêmes. La mission AVENIR réunit 14 universités canadiennes, Environnement et Changement climatique Canada, le Conseil national de recherches du Canada et des membres de l'industrie canadienne, soulignant le dynamisme du pays en sciences de l'atmosphère et dans le domaine des technologies spatiales.

La mission AVENIR soutiendra les futures initiatives de développement des talents et initiatives scientifiques grâce à un financement conjugué de l'Agence et du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

