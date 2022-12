Investissement de 470 000 $ pour les arts et lettres sur la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, au nom de la ministre des Affaires municipales, ainsi que les municipalités régionales de comté (MRC) de Caniapiscau, de La Haute-Côte-Nord, du Golfe-du-Saint-Laurent, de Manicouagan, de Minganie et de Sept-Rivières, en collaboration avec Culture Côte-Nord, annoncent aujourd'hui la signature d'une nouvelle Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Côte-Nord.

Le CALQ et ses partenaires annoncent une nouvelle Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Côte-Nord. (Visuel: Conseil des arts et des lettres du Québec) (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Selon les termes de l'entente, les partenaires ont investi un montant de 470 000 $, dont 230 000 $ proviennent du Conseil des arts et des lettres du Québec et 120 000 $ des MRC partenaires. Une somme de 120 000 $ a également été consentie par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Ce montant, réparti sur trois ans (2022-2025), assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial de la Côte-Nord qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Un premier appel à projets a d'ailleurs été lancé en septembre pour les artistes, les écrivaines et les écrivains professionnels, et pour les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de la Côte-Nord. Les projets devront être déposés au Conseil avant le 6 décembre 2022. Pour plus de détails sur cet appel, cliquez ici.

Citations

« Cette mise en commun que nous annonçons aujourd'hui aidera les artistes, les écrivains et écrivaines ainsi que les organismes de la Côte-Nord à s'investir davantage dans leur pratique, en plus de faire bénéficier toute la communauté de leur génie artistique. J'applaudis la contribution des partenaires de cette entente, qui ont à cœur le développement artistique et culturel de la région. Je suis convaincue que les projets qui en découleront rayonneront bien au-delà du territoire la Côte-Nord. » - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« Je suis fière que notre gouvernement contribue une fois de plus à cette entente qui fera rayonner notre culture et mettra en valeur les artistes de la Côte-Nord ! Je salue l'engagement des partenaires à l'égard des actrices et acteurs du milieu culturel de cette belle région. Je suis persuadée que cette aide constituera pour ces derniers un levier de reconnaissance allant bien au-delà de leur communauté. » - Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cet investissement de 470 000 $ pour les arts et lettres sur la Côte-Nord est une excellente nouvelle pour notre région. Pour Yves Montigny et moi, il est important de soutenir la création artistique et le savoir-faire de nos artistes. Je me réjouis, car ce sont eux et les organismes culturels qui bénéficieront en premier lieu de cette entente ! » - Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Culture Côte-Nord applaudit l'implication du monde municipal et du CALQ envers les créateurs d'ici. Le développement et la mise en valeur de la culture nord-côtière exigent un engagement collectif. Grâce à ce programme bonifié, les artistes et les organismes culturels poursuivront leur mission de créer du sens, d'exposer l'unicité régionale et de tisser des liens au sein de leur communauté et au-delà. » - Marie-France Brunelle, directrice générale, Culture Côte-Nord

Programme de partenariat territorial de la Côte-Nord

Géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivains et écrivaines, de favoriser leur rétention dans leur localité et d'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Myriam Lefebvre, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, 1 800-608-3350, [email protected]; Renseignements : Marie-Hélène Beaudry, Agente de développement et services aux membres Culture Côte-Nord, 1 866 295-6744 | 418 296-1450 poste 1, www.culturecotenord.com