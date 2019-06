Investissement de 27,5 M$ - La Société d'habitation du Québec soutient la construction de 141 logements pour aînés à Laval

LAVAL, QC, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) et Les Habitations Le Repère ont souligné aujourd'hui, à Laval, l'avancement des travaux de la construction de l'immeuble Le 3270 St-Elzéar. Ce projet de 141 logements abordables pour personnes âgées en légère perte d'autonomie sera achevé au printemps 2020. Il s'agit d'un investissement total de 27,5 M$.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, accompagnée de plusieurs dignitaires, dont le député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, et le maire de Laval, M. Marc Demers, a procédé à la pose symbolique de la première brique sur le site des travaux de construction.

La SHQ, par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, verse plus de 10,3 M$ dans ce projet, en plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par Les Habitations Le Repère, l'organisme qui assurera la gestion du 3270 St-Elzéar.

Pour sa part, la Ville de Laval verse plus de 2,8 M$ dans la construction de cet immeuble qui comptera 10 étages. Cette somme est remboursée par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) par l'entremise du Fonds du logement social, auquel contribuent 82 municipalités.

Citations :

« C'est une excellente nouvelle pour les aînés de Laval, car cela répond à un besoin réel. Je félicite l'organisme Les Habitations Le Repère pour avoir entrepris ce projet ainsi que tous les partenaires qui collaborent à sa réalisation. Grâce à leur contribution et à celle de la Société d'habitation du Québec, les futurs locataires pourront bientôt profiter d'un logement abordable, paisible et sécuritaire. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je tiens à souligner l'important partenariat qui a permis de réaliser Le 3270 St-Elzéar. Grâce à l'organisme Les Habitations Le Repère, des personnes âgées pourront continuer de demeurer dans leur milieu, à Laval, près des personnes qui leur sont chères. Ce nouvel immeuble aura aussi l'avantage d'être près des services et d'être accessible par transport en commun. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise

« Nous sommes très sensibles aux préoccupations des aînés lavallois, dont l'une est de pouvoir demeurer chez eux, le plus longtemps possible, en toute sécurité. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons mis en place une subvention pour le maintien à domicile des personnes âgées de 65 ans et plus. Ainsi, nous accueillons avec grand enthousiasme le projet de l'organisme Les Habitations Le Repère sur le territoire lavallois. »

Marc Demers, maire de Laval

« La Communauté métropolitaine de Montréal est un fier partenaire de ce projet lavallois qui assurera aux personnes qui y résideront non seulement une tranquillité d'esprit, mais aussi la possibilité de développer une vie communautaire riche et soutenante. Les futurs résidents gagnent en qualité de vie et, en définitive, c'est toute la société qui est gagnante. C'est d'ailleurs en étant guidées par des principes de solidarité régionale et d'équité que les 82 municipalités de la CMM soutiennent financièrement de tels projets de logement social et abordable. »

Marc-André Plante, président de la Commission du logement social à la Communauté métropolitaine de Montréal et maire de Terrebonne

« Nous voyons, grâce à l'appui de la communauté, de la Ville de Laval et de la Société d'habitation du Québec, prendre forme le rêve pour lequel nous travaillons depuis longtemps : offrir un toit et des services de soutien aux aînés. Déjà, des centaines de personnes se sont inscrites sur la liste d'attente. »

Danae Savides, présidente du conseil d'administration des Habitations Le Repère

Faits saillants :

Les locataires de 70 des 141 logements bénéficieront du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 1,2 M$, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Laval . La partie de la Ville est remboursée par la CMM.

. La partie de la Ville est remboursée par la CMM. Transition énergétique Québec investit 248 745 $ afin que l'immeuble réponde aux normes de certification Novoclimat.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; benedicte.trottierlavoie@mamh.gouv.qc.ca; Information : Sylvain Fournier, Conseiller en communication et relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 1113, sylvain.fournier@shq.gouv.qc.ca

