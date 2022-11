Investissement de 240 000 $ pour les arts et lettres des Îles-de-la-Madeleine

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et les Caisses Desjardins des Îles, en collaboration avec Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, annoncent aujourd'hui la signature d'une nouvelle Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité des Îles-de-la-Madeleine.

Selon les termes de l'entente, les partenaires ont octroyé un montant total de 240 000 $, dont 135 000 $ proviennent du Conseil des arts et des lettres du Québec et 45 000 $ du MAMH, dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, quant à elle, a aussi versé la somme totale de 45 000 $ et les Caisses Desjardins des Îles, 15 000 $. Ce montant global, réparti sur trois ans (2022-2025), assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial des Îles-de-la-Madeleine qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

« Je remercie infiniment les partenaires de cette entente, témoignant de l'apport essentiel des arts et de la culture à la vitalité d'un territoire. Je suis convaincue que de magnifiques projets d'artistes, écrivains, écrivaines et organismes découleront de cette entente et contribueront à faire rayonner la région bien au-delà des Îles. » - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« Les arts et la culture sont des sources de fierté pour le Québec. La créativité et le savoir-faire des membres de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine ne font pas exception à cette règle ! Je me réjouis de savoir que cette entente contribuera à les faire rayonner encore plus. » - Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La collaboration des partenaires de cette entente permettra certainement de faire découvrir le talent des artistes des Îles-de-la-Madeleine et de le promouvoir. D'ailleurs, j'invite les artistes et les organismes à déposer leur demande en grand nombre dans le cadre de l'appel à projets. » - Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Il est essentiel de reconnaître l'importance des arts et de la culture dans le développement de notre territoire. C'est pourquoi la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine est fière d'être partie prenante du renouvellement de cette entente. Au cours des prochaines années, nous pensons que des retombées importantes seront perceptibles pour le milieu en matière de soutien aux artistes et organismes. » - Gaétan Richard, maire et président de la Communauté maritime par intérim

« Au nom des caisses Desjardins des Îles-de-la-Madeleine, nous tenons à souligner la mobilisation de la Communauté maritime et la contribution des nombreux partenaires dans cette admirable mission culturelle. Les artistes, les écrivains et les écrivaines, ici comme ailleurs, ont un rôle social incroyablement important. Ils et elles nous gardent ancrés et connectés avec notre humanité. Notre région abrite des créateurs et des créatrices, des visionnaires, des auteurs et des autrices en quantité et en qualité et nous sommes très fiers de contribuer à leur émergence. » - Lucien Presseault, Directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Ramées et Francis Simard, Directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Havre-aux-Maisons

« Le montant annuel investi passera de 46 000 $ à 80 000 $ pour chacune des trois prochaines années. C'est un soutien majeur des partenaires au développement du secteur culturel et nous en sommes très reconnaissants. » - Anne-Marie Boudreau, directrice d'Arrimage, Corporation culturelle des Île

Programme de partenariat territorial des Îles-de-la-Madeleine

Géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes ainsi que des écrivains et des écrivaines, de favoriser leur rétention dans leur localité et d'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes, écrivaines et écrivains professionnels ainsi que pour les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe aux Îles-de-la-Madeleine. Les projets devront être déposés au Conseil avant le 25 janvier 2023.

Pour connaître tous les détails sur le Programme de partenariat territorial des Îles-de-la-Madeleine, cliquez sur le volet de votre choix puis sélectionnez une discipline ou un profil afin d'accéder à l'information :

Aide aux artistes et aux organismes

Les artistes, les écrivains, les écrivaines et les organismes qui le désirent peuvent bénéficier d'un

service-conseil gratuit pour l'élaboration de leur dossier en contactant Véronique Cyr, agente de développement d'Arrimage : [email protected] ou 418 986-3083, poste 318.

Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants et intervenantes de la région.

Les artistes, écrivains, écrivaines et organismes artistiques qui déposent un dossier sont invités à adopter une vision inclusive en considérant les personnes issues de minorités, comme les membres des communautés culturelles, les autochtones, ainsi que les personnes handicapées, dans l'élaboration de leur projet.

