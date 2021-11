Investissement de 1M$ pour des projets artistiques écoresponsables à Montréal

Le dévoilement de cette nouvelle entente et de son programme a été fait cet après-midi par Nathalie Maillé, directrice générale du CAM, et Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du CALQ, lors du forum virtuel « Culture et environnement, vers une alliance durable » tenu par Culture Montréal en marge de la 26 e édition de la Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).

Citations

« La crise mondiale que nous venons de traverser a mis en lumière l'importance de relever les défis d'aujourd'hui et de se préparer à ceux de demain. Montréal se veut résiliente et engagée dans la transition écologique, plus solidaire et inclusive, plus participative et innovante. Mieux financer les arts dans une perspective de développement durable fait partie des grandes préoccupations du CAM, et le faire en travaillant de concert avec le Conseil des arts et des lettres du Québec était un incontournable afin de développer une vision commune de l'écoresponsabilité. » - Nathalie Maillé, directrice générale du CAM

« Le milieu des arts est déjà un ambassadeur de pratiques à adopter en matière de développement durable, et il nourrit également la réflexion du Conseil en la matière. Je suis donc extrêmement heureuse d'annoncer cette nouvelle entente aujourd'hui puisqu'elle appuiera les efforts d'organismes qui, à leur tour, par le biais de leurs initiatives écoresponsables, auront une influence positive sur les Montréalaises et les Montréalais. L'art a fait ses preuves comme vecteur de changement écologique et c'est dans cette perspective que le Conseil souhaite poursuivre son engagement pour le développement durable. » - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du CALQ

Soutenir des projets écoresponsables

Le nouveau programme résultant de l'entente axée sur l'écoresponsabilité visera notamment à impliquer des initiatives de partenariat. Il encouragera les organismes artistiques professionnels à adopter des pratiques en faveur du développement durable et à s'engager dans leur milieu pour sensibiliser leurs publics aux enjeux environnementaux et sociaux. Les projets soumis par les organismes artistiques devront entre autres répondre à un des objectifs spécifiques suivants :

soutenir des projets de création, de production, de promotion et/ou de diffusion écoresponsables;

soutenir un projet de consolidation permettant l'adaptation et la transition organisationnelles vers des pratiques écoresponsables ou permettant de doter le milieu d'outils, de ressources ou de bases de connaissances partagés en faveur du développement durable.

Un appel à projets relatif à cette nouvelle entente sera lancé au printemps 2022 par le CAM et le CALQ.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

À propos du Conseil des arts de Montréal

Partenaire dynamique de la création artistique professionnelle montréalaise, le Conseil des arts de Montréal repère, accompagne, soutient et reconnaît l'excellence dans la création, la production et la diffusion artistiques. Il encourage l'ouverture, la découverte et l'audace au cœur du paysage artistique montréalais par ses actions. Depuis 1956, le Conseil des arts de Montréal contribue par ses actions structurantes au développement de « Montréal, métropole culturelle ».

À propos de Culture Montréal

Culture Montréal est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan qui rassemble tout citoyen reconnaissant le rôle fondamental de la culture dans l'essor de la métropole. Culture Montréal est un lieu de réflexion, de concertation et d'intervention dont la mission est d'ancrer la culture au cœur du développement de Montréal. L'organisme est reconnu comme un conseil régional de la culture par le ministère de la Culture et des Communications.

Source et renseignements :

Hugo Couturier

Directeur des communications et des partenariats

Conseil des arts de Montréal

[email protected]

Facebook -- Twitter --Instagram

Myriam Lefebvre

Conseillère en communication

Conseil des arts et des lettres du Québec

[email protected]

Facebook -- Twitter -- Instagram

Catherine Deschâtelets

Coordonnatrice aux communications

Culture Montréal

[email protected]

culturemontreal.ca

Facebook -- Twitter -- Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Liens connexes

http://www.calq.gouv.qc.ca