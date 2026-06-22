Environ 7 800 foyers dans des collectivités rurales mal desservies pour bénéficier

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TORONTO, le 22 juin 2026 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et Valley Fiber Ltd (Valley Fiber) ont officialisé leur accord visant à étendre l'accès à l'Internet haut débit dans les zones rurales du Manitoba.

Aux termes de l'accord, la BIC octroie un prêt de 26,9 millions de dollars pour ce projet d'une valeur totale d'environ 165 millions de dollars. Valley Fiber sera responsable de tous les aspects de la construction, de l'installation, de l'exploitation et de l'entretien du nouveau service Internet haut débit.

Investissement de 165 M$ par la BIC et ses partenaires pour étendre le réseau d’Internet haut débit au Manitoba (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Valley Fiber Logo (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

Le projet prévoit le déploiement de 1 224 km de câbles à fibre optique, permettant ainsi à environ 7 800 foyers mal desservis de bénéficier d'un accès à Internet haut débit grâce à une connexion par fibre optique jusqu'au domicile dans des municipalités rurales, dont quatre communautés des Premières Nations.

L'Internet haut débit est essentiel à la vie quotidienne de la population du Canada. Il est indispensable pour sa qualité de vie, pour les propriétaires de petites entreprises, pour les personnes allant à l'école et celles souhaitant rester en contact avec leur famille et leurs amies.

Les solutions de financement de la BIC permettent une connectivité à Internet haut débit plus rapide tout en permettant à la clientèle autochtone et rurale de bénéficier des mêmes services que la clientèle urbaine.

En raison de la faible densité de population et du manque actuel d'infrastructures d'Internet haut débit dans les zones rurales, le coût de la connexion par foyer est très élevé. Les taux de financement de la BIC permettent de développer plus rapidement l'accès à l'Internet haut débit dans les collectivités non ou mal desservies, à des taux plus abordables pour la clientèle autochtone et rurale.

Le projet comprendra des infrastructures du dernier kilomètre, notamment des câbles à fibre optique souterrains et des équipements de réseau. Ce service offrira des débits pouvant atteindre un gigabit par seconde, améliorant ainsi les services de télécommunications pour la population et les entreprises ainsi que la prestation des services publics.

Pendant la phase de construction, jusqu'à 800 emplois seront créés au sein de Valley Fiber. Ce partenariat d'investissement marque la deuxième collaboration entre la BIC et Valley Fiber visant à étendre l'accès à Internet dans les zones rurales et éloignées du Manitoba.

Citations

Le prêt accordé par la BIC dans le cadre de ce projet d'Internet haut débit contribuera à réduire le fossé numérique dans les collectivités rurales et les communautés des Premières Nations du Manitoba. Ce partenariat de la BIC avec Valley Fiber soutient les initiatives visant à améliorer la connectivité et aidera les collectivités à participer pleinement à l'économie numérique canadienne.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Une connectivité solide est essentielle pour que les collectivités puissent participer pleinement à l'économie numérique d'aujourd'hui. Ce projet, mené en partenariat avec Valley Fiber et la Banque de l'infrastructure du Canada, contribuera à étendre l'accès à un Internet fiable aux collectivités rurales, éloignées et autochtones du Nord du Manitoba, ce qui ouvrira la voie à de nouvelles possibilités et à une meilleure qualité de vie.

L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Le service Internet haute vitesse n'est pas un luxe, c'est une infrastructure essentielle à la vie moderne. Pour les résidents des collectivités rurales et éloignées du Manitoba, une connexion fiable est cruciale pour accéder aux soins de santé virtuels, travailler en ligne ou tout simplement rester en contact avec leurs proches. C'est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % des foyers canadiens à Internet haute vitesse d'ici la fin de 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. L'investissement d'aujourd'hui nous rapproche un peu plus de ce dernier jalon, puisque environ 7 800 foyers mal desservis au Manitoba bénéficieront d'un accès à des services Internet haute vitesse fiables.

L'hon. Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural) et député de Desnethé--Missinippi--Churchill River

Les réseaux Internet haute vitesse constituent une des infrastructures essentielles en appui à la croissance et à la prospérité des collectivités. Grâce à ce partenariat avec Valley Fiber et la Banque de l'infrastructure du Canada, un plus grand nombre de collectivités rurales, éloignées et autochtones du Manitoba auront accès à une connectivité à large bande fiable. Les investissements de cet ordre aident à combler les lacunes en matière d'infrastructures, à ouvrir de nouvelles possibilités et à faire en sorte que nos concitoyens demeurent connectés, peu importe où ils vivent.

L'hon. Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et députée de Churchill--Keewatinook Aski

Valley Fiber est née de la nécessité de proposer une solution développée au Manitoba pour offrir une connexion Internet haut débit dans les zones mal desservies de notre province. Notre entreprise, ainsi que les centaines de personnes vivant en milieu rural au Manitoba que nous employons ou avec lesquelles nous travaillons en sous-traitance, témoignent de ce qu'il est possible de réaliser lorsque davantage de personnes ont accès à un Internet haut débit fiable. Cela permet de créer et de maintenir des emplois, de dynamiser l'économie et d'améliorer la qualité de vie. Nous sommes fiers d'étendre notre réseau de fibre optique à un plus grand pourcentage de la population du Manitoba.

Ryan Klassen, president-directeur général, Valley Fiber

En savoir plus:

Valley Fiber (en anglais seulement)

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Communications avec les médias : Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected]; Valley Fiber, Angèle Young, Directrice, Marketing, 204-801-8273, [email protected]