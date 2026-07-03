Engagement de 379 M$ de la BIC et ses partenaires pour étendre l'Internet haut débit en Colombie-Britannique

Environ 17 000 foyers pour bénéficier d'accès à Internet haut débit

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TORONTO, le 3 juill. 2026 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et TELUS Corporation (TELUS) ont officialisé une entente visant à étendre le service d'Internet haut débit à travers la Colombie-Britannique. Aux termes de l'entente, la BIC prêtera 49,3 millions de dollars à TELUS, qui fournira un nouvel accès à l'Internet haut débit aux collectivités rurales et aux communautés autochtones.

Une personne portant un gilet de sécurité haute visibilité et un casque installe des infrastructures d’Internet haut débit à côté d’un poteau utilitaire en bord de route, manipulant des câbles connectés à des lignes aériennes. L’équipement est installé dans de l’herbe haute près d’une route à deux voies, avec un lac, des collines boisées et un ciel nuageux en arrière-plan. (Groupe CNW/Banque de l'infrastructure du Canada) Telus (Groupe CNW/Banque de l'infrastructure du Canada)

Cette nouvelle offre a été développée dans le cadre du programme provincial Connecting Communities BC et en partenariat avec le Gouvernement du Canada par le biais du Fonds pour la large bande universelle. TELUS sera responsable de tous les aspects de la construction, de l'installation, de l'exploitation et de l'entretien du nouveau service Internet haut débit.

Le projet comprend le déploiement d'infrastructures de base et de dernier kilomètre à Internet haut débit avec la fibre optique jusqu'au domicile, permettant un accès Internet haut débit à plus de 17 000 foyers mal desservis dans les municipalités rurales, dont environ 380 foyers autochtones.

L'Internet haut débit est essentiel à la vie quotidienne de la population du Canada. Il est indispensable à sa qualité de vie, car il connecte aux entreprises, aux soins de santé, à l'éducation, à la famille et aux ami•es.

Le financement concessionnel de la BIC permet une connectivité à Internet haut débit plus rapide tout en donnant à la clientèle autochtone et rurale la possibilité de bénéficier des mêmes services que la clientèle urbaine.

Ce partenariat d'investissement marque la deuxième collaboration entre la BIC et TELUS visant à étendre l'accès à Internet haut débit au Canada.

Citations

Le prêt de la BIC contribuera à apporter un accès Internet fiable et à haut débit aux collectivités rurales et aux communautés autochtones mal desservies de la Colombie-Britannique et améliorera la viabilité des projets dans les régions où la connectivité par fibre optique est coûteuse. Le travail de la BIC contribue à combler le fossé de connectivité dans les collectivités afin que la population du Canada puisse participer pleinement au monde numérique, avec un accès aux services, aux possibilités et aux connexions qui en découlent.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Grâce à son partenariat continu avec la Banque de l'infrastructure du Canada, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique, TELUS est fière d'étendre son réseau TELUS PureFibre aux collectivités rurales et aux communautés autochtones de toute la Colombie-Britannique. Cet investissement permet aux familles, aux écoles, aux pouvoirs publics et aux entreprises - où qu'elles se trouvent - de communiquer, d'apprendre, de se développer et de prospérer dans un monde numérique. Ensemble, nous bâtissons un Canada plus équitable, plus fort et plus connecté.

Liz Wong, vice-présidente, Planification du réseau national, TELUS

En savoir plus :

TELUS

Innovation, science et développement économique Canada

Province de la Colombie-Britannique (en anglais seulement)

SOURCE Banque de l'infrastructure du Canada

Communications avec les médias : Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected]; TELUS Corporation, [email protected]