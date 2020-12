Investissement de 10 M$ : Montréal achète un terrain des YMCA du Québec permettant le maintien des activités de l'organisme dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce

MONTRÉAL, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière de conclure une entente avec les YMCA du Québec, autorisant l'achat par la Ville d'un terrain appartenant à l'organisation dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce, permettant au réseau de maintenir son offre de services dans le secteur. La transaction de 10 M$ permettra à la Ville de Montréal d'aménager un parc sur la majorité de la superficie, tel que souhaité de longue date par les résidents du secteur, tout en aménageant des logements sociaux et communautaires sur environ le tiers de la superficie de plus de 8 900 m², entre les avenues de Hampton et Royal. La transaction permettra également au YMCA de faire certains travaux dans son bâtiment de Notre-Dame-de-Grâce et de se relever des conséquences de la pandémie. Le conseil municipal de la Ville de Montréal entérinera aujourd'hui la résolution portant sur cette acquisition.

« J'applaudis l'aboutissement de nos échanges avec les YMCA du Québec, afin de maintenir leur action dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce. Nous avons conclu un accord qui bénéficie tant aux YMCA qu'à la Ville de Montréal, qui poursuit le développement de son offre de logements sociaux et communautaires, tout en conservant un espace vert dans un quartier densément peuplé et où les besoins sont criants en habitation », déclare la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

« Le réseau montréalais des YMCA du Québec est un partenaire majeur de la Ville de Montréal, et ce, depuis des décennies. Son apport est indéniable au mieux-être de milliers de Montréalaises et Montréalais de par sa mission sociale. Nous sommes donc très heureux que la transaction annoncée aujourd'hui permette au YMCA de l'arrondissement de Côte-des-Neiges ̶ Notre-Dame-de-Grâce de maintenir son offre d'activités de loisirs, éducatives et communautaires, tout en ayant accès à un espace vert réaménagé, qui accueillera également des logements sociaux et communautaires. Ces initiatives s'inscrivent dans une vision d'inclusion et de solidarité envers les personnes qui en ont le plus besoin », dit l'élue responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Nathalie Goulet.

« Nous nous réjouissons de cette transaction et d'avoir depuis le début priorisé la Ville comme acquéreur de ce terrain. Cette entente permettra non seulement de redonner aux citoyens du quartier un espace vert et de préserver le caractère social historique de ce terrain, mais aussi de maintenir l'impact social du Y, qui est présent dans ce quartier depuis près d'un siècle », précise M. Stéphane Vaillancourt, président-directeur général des YMCA du Québec.

« Le YMCA est un pilier de notre communauté. C'est plus qu'un gymnase : on y offre une programmation importante pour les aînés, les ados et les familles. Je suis ravie que le YMCA se soit engagé à rester dans notre communauté pendant au moins 7 ans. C'est ce à quoi la population s'attend et elle le mérite amplement », a pour sa part souligné la mairesse de l'arrondissement, Sue Montgomery.

Au cours des prochains mois, le Service de l'habitation de la Ville de Montréal planifiera, avec ses partenaires du réseau communautaire, les prochaines étapes à la réalisation du projet des logements sociaux et communautaires, à proximité du YMCA Notre-Dame-de-Grâce.

