Investissement de 1 266 138 $ pour les arts et lettres au Bas-Saint-Laurent

Selon les termes de l'entente, les partenaires ont investi un montant total de 1 266 138 $, dont 578 784 $ proviennent du Conseil des arts et des lettres du Québec et 687 354 $ des villes et MRC partenaires, ce qui correspond à 140 153 $ de plus que pour l'entente précédente. Ce montant, réparti sur trois ans (2022-2025) assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent , qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

« Le Bas-Saint-Laurent fut la première région à signer une telle entente au Québec il y a plus de 15 ans. Depuis, l'entente a soutenu la création de près de 400 projets originaux qui contribuent à notre identité et au rayonnement de notre vitalité culturelle exceptionnelle! » - Michel Lagacé, président de la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent

« La précédente entente a permis de faire briller le Bas-Saint-Laurent grâce à de nombreux projets artistiques et littéraires tous plus inspirants les uns que les autres, témoignage du talent et du potentiel des artistes, écrivains, écrivaines et organismes de la région. Le Conseil des arts et de lettres du Québec est ainsi très heureux de renouveler l'entente qui contribuera à la valorisation de nouvelles œuvres créées localement et partagées avec la collectivité. » - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« Grâce à la qualité de la concertation et à la volonté des partenaires, cette entente est la seule entente régionale soutenant les organismes, les artistes, les écrivains et les écrivaines d'ici. C'est une grande fierté de constater la richesse des projets qui circulent dans l'ensemble du territoire et leurs impacts sur la vitalité de nos collectivités. » - Ginette Lepage, présidente de Culture Bas-Saint-Laurent

« Cette entente est un levier important au développement des arts, au travail des artistes et au lien essentiel qu'ils peuvent développer avec les communautés du Bas-Saint-Laurent. Je suis fier de la forte mobilisation des partenaires qui y sont engagés et des retombées positives des projets culturels dans nos milieux », Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques et président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent.

Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent

Géré par le Conseil, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes, des écrivains et écrivaines, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Le premier appel de projets sera lancé par le Conseil des arts et des lettres du Québec au début du mois d'août 2022.

