GATINEAU, QC, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les MRC des Collines-de-l'Outaouais, de Papineau, de Pontiac, de La Vallée-de-la-Gatineau et la Ville de Gatineau, en collaboration avec Culture Outaouais, annoncent aujourd'hui la signature de l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l'Outaouais 2024-2027.

Le CALQ et ses partenaires annoncent un investissement de 1 195 500 $ pour les arts& et les lettres en Outaouais. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Selon les termes de l'entente, les partenaires ont investi un montant total de 1 195 500 $, ce qui représente une bonification de 444 750 $ par rapport à l'entente précédente. Ce montant, réparti sur trois ans (2024-2027), assure la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial de l'Outaouais, qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

« Cette entente est une excellente nouvelle pour la région! Ce renouvellement, auquel participe le gouvernement du Québec, permettra à plusieurs projets de nature artistique de se concrétiser. La population de l'Outaouais pourra ainsi bénéficier d'une offre culturelle bonifiée. »

- Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais.

« Je suis fière de voir que notre gouvernement participe, par le biais du Fonds région et ruralité, à démocratiser l'art pour les citoyennes et citoyens de l'Outaouais. L'entente annoncée aujourd'hui pourra connecter la population à des projets culturels et créatifs uniques, ce qui rendra la région encore plus attrayante. »

- Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales.

« La culture est un secteur extrêmement important pour le développement d'un territoire. Nos créateurs, artistes et artisans dynamisent et embellissent l'Outaouais. Nous saluons donc l'initiative du gouvernement du Québec. »

- Benoit Lauzon, président de la Conférence des préfets de l'Outaouais.

« Depuis 30 ans, le CALQ offre un soutien financier adapté aux réalités régionales afin de rendre l'art accessible sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, l'annonce de cette nouvelle entente est un véritable cadeau d'anniversaire. Je remercie sincèrement tous les partenaires pour leur engagement envers notre culture. »

- Véronique Fontaine, présidente-directrice générale par intérim du CALQ.

« Culture Outaouais se réjouit particulièrement de la bonification financière de cette nouvelle entente. Le précédent programme a permis de soutenir 46 projets artistiques. Des ententes de cette ampleur sont de véritables outils pour favoriser les collaborations entre les artistes, les écrivains et les organismes de notre région. Les projets qui découlent de cette entente témoignent de la grande vitalité partout sur notre territoire et de leur ancrage dans leur milieu. »

- Clara Lagacé, coprésidente de Culture Outaouais

Appel à projets

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes, les écrivaines et les écrivains professionnels ainsi que pour les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de l'un des partenaires. Les projets doivent être déposés au CALQ au plus tard le 16 janvier 2025.

Informations et formulaires

Pour connaître tous les détails au sujet du Programme de partenariat territorial de l'Outaouais, cliquez sur le volet de votre choix puis sélectionnez une discipline ou un profil afin d'accéder à l'information :

- Artistes, écrivaines et écrivains professionnels :

- Organismes artistiques professionnels :

Aide aux artistes et aux organismes

Culture Outaouais offre un soutien technique aux artistes et aux écrivaines et écrivains professionnels ainsi qu'aux représentants et représentantes d'organismes artistiques qui désirent présenter une demande. Elles ou ils sont invités à communiquer avec Scott Simpson, conseiller aux membres, au 819 595-2601, poste 229 ou à [email protected].

Séances d'information

Culture Outaouais offrira des séances d'information afin de présenter le programme et répondre aux questions des artistes et représentants et représentantes des organismes.

4 novembre 2024 de 10 h à 11 h - pour les artistes

5 novembre 2024 de 10 h à 11 h - pour les organismes

Programme de partenariat territorial de l'Outaouais

Géré par le CALQ, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes, des écrivaines et des écrivains, de favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi que d'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur, ainsi qu'à soutenir des projets de création, de production, de promotion et de diffusion écoresponsables.

Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants et intervenantes de la région.

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Sources : Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, 1 800 608-3350, [email protected]; Annie Boucher, Relationniste médias, Culture Outaouais, 613-863-3702, [email protected]