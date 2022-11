Investissement de 1 105 650 $ pour les arts et lettres en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les municipalités régionales de comté (MRC) des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac, les villes de La Tuque, de Shawinigan, et de Trois-Rivières, en collaboration avec La table des élus de la Mauricie et Culture Mauricie, annoncent aujourd'hui la signature d'une nouvelle Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Mauricie.

Selon les termes de l'entente, les partenaires ont investi un montant de 1 105 650 $, dont 546 000 $ proviennent du Conseil des arts et des lettres du Québec et 286 650 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Une somme de 273 000 $ vient quant à elle des villes et des MRC partenaires. Ce montant, réparti sur trois ans (2022-2025), assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial de la Mauricie qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Un premier appel à projets a d'ailleurs été lancé au début du mois d'octobre pour les artistes, écrivaines et écrivains professionnels et pour les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de l'un des partenaires. Les projets devront être déposés au Conseil avant le 30 novembre 2022. Pour plus de détails sur cet appel, cliquez ici.

« Je me réjouis de cette nouvelle entente qui accueille notamment de nouveaux partenaires. Je salue leur engagement et celui des fidèles alliés qui ont également reconduit leur mandat. Cette mise en commun permettra aux artistes et aux organismes de la Mauricie de réaliser des projets artistiques stimulants qui rejailliront dans la communauté, et j'en suis certaine, à l'extérieur de la région. » - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« L'art, peu importe sa forme, occupe une place de choix dans la vie des Québécoises et des Québécois. Notre gouvernement est fier de prendre part à cette entente et de contribuer à favoriser le développement de la culture sur le territoire de la Mauricie. Les initiatives qui verront le jour feront rayonner la région et je m'en réjouis! » - Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales.

« Je félicite les partenaires de cette entente qui travaillent en synergie pour soutenir les artistes de notre région. En unissant nos efforts, nous contribuerons à stimuler davantage la création et à mettre en lumière le talent des gens de chez nous! D'ailleurs, j'invite les artistes et les organismes à déposer leur demande en grand nombre dans le cadre de l'appel à projets. » - Jean Boulet, député de Trois-Rivières et ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec.

« La Table des élus de la Mauricie souhaite contribuer à l'essor artistique de la région et ainsi favoriser la qualité de vie dans les municipalités. Nous croyons que la culture est un moteur de notre développement social et économique régional et nous sommes fiers d'y contribuer. » - Jean-Yves St-Arnaud, président de la Table des élus de la Mauricie.

« Les arts et la culture sont essentiels au dynamisme et à l'épanouissement de nos communautés. Nous sommes donc très heureux de l'augmentation substantielle des investissements de cette entente qui permettra de concrétiser de nombreux projets artistiques. Nous remercions le CALQ et tous nos partenaires régionaux qui se sont mobilisés pour que la culture soit bien vivante partout sur notre territoire. » - Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie.

Programme de partenariat territorial de la Mauricie

Géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivains et écrivaines, de favoriser leur rétention dans leur localité et d'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

