Investissement de 1 020 000 $ pour les arts et les lettres dans les Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC d'Antoine-Labelle, d'Argenteuil, de Deux-Montagnes, de La Rivière-du-Nord, des Laurentides, des Pays-d'en-haut et de Thérèse-De Blainville, ainsi que les villes de Saint-Jérôme et de Mirabel, en collaboration avec Culture Laurentides, annoncent la signature d'une Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la région des Laurentides.

Les artistes, écrivains, écrivaines et organismes ont jusqu'au 11 mai 2023 pour soumettre un projet au CALQ. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Selon les termes de l'entente, le Conseil des arts et des lettres du Québec a apparié le montant de 510 000 $, investi par les villes et les MRC partenaires, pour un total de 1 020 000 $. Ce montant, réparti sur 3 ans (2023-2026), assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial de la région des Laurentides, qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes, écrivaines et écrivains professionnels ainsi que pour les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de l'un des partenaires. Les projets doivent être déposés au Conseil des arts et des lettres du Québec au plus tard le 11 mai 2023.

Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants et intervenantes de la région.

Informations et formulaires

Pour connaître tous les détails au sujet du Programme de partenariat territorial de la région des Laurentides, cliquez sur le volet de votre choix puis sélectionnez une discipline ou un profil afin d'accéder à l'information :

Aide aux artistes et aux organismes

Culture Laurentides offre un accompagnement gratuit aux artistes, aux écrivaines et aux écrivains professionnels ainsi qu'aux représentantes et représentants d'organismes artistiques qui désirent présenter une demande.

Séances d'information et accompagnement individuel :

Séance d'information de groupe pour les organismes - virtuelle : 8 mars de 10 h à 11 h 30

Séance d'information de groupe pour artistes - virtuelle : 8 mars de 13 h 30 à 15 h

Rencontre de groupe | Sainte-Adèle : 20 mars 2023 de 10 h 30 à midi au Centre communautaire Jean-Baptiste-Rolland (à l'étage), situé au 1200, rue Claude Grégoire à Sainte-Adèle

Rencontres individuelles| Mont-Laurier : 23 mars 2023 (rendez-vous de 45 minutes entre 10 h et 15 h), aux bureaux de la MRC Antoine-Labelle, situés au 425 rue du Pont à Mont-Laurier

S'inscrire à une séance

Il est aussi possible d'obtenir une rencontre individuelle téléphonique ou en visioconférence. Pour un rendez-vous, veuillez écrire à Valérie Seers à [email protected] ou réservez une rencontre en consultant ce lien.

Programme de partenariat territorial de la région des Laurentides

Géré par le Conseil, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes, des écrivaines et des écrivains, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Citations

« Je suis très heureuse du renouvellement de cette entente, qui est essentielle à une vie culturelle stimulante et foisonnante pour les Laurentiens et Laurentiennes, et permet aux artistes de créer dans l'environnement qui les inspire le plus. Je n'ai aucun doute que de ce partenariat naitront de nombreuses œuvres inspirantes qui rayonneront aux quatre coins de la région, et même au-delà. »

- Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« Nous tenons à remercier nos partenaires régionaux et le CALQ de soutenir les arts et les lettres dans notre région en investissant dans cette entente. Culture Laurentides pour sa part, participera activement à informer et accompagner les artistes et les organismes qui le souhaitent au cours des prochains mois, afin que de nouveaux projets voient le jour. »

- Alexandre Gélinas, président de Culture Laurentides

Les artistes, écrivains, écrivaines et organismes artistiques qui déposent un dossier sont invités à adopter une vision inclusive en considérant les personnes issues de minorités, comme les membres des communautés culturelles, les autochtones, ainsi que les personnes handicapées, dans l'élaboration de leur projet.

Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter

