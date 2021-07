STEINBACH, MB, le 26 juill. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Manitoba reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons toutes les collectivités du Manitoba, y compris les collectivités rurales et éloignées. C'est pourquoi ils continuent de faire des investissements stratégiques dans les infrastructures pour répondre aux besoins des collectivités dans toute la province, pour améliorer la qualité de vie et pour aider l'économie à se remettre de la COVID-19.

Ensemble, les gouvernements fédéral et provincial et les administrations locales prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et investissent conjointement dans les infrastructures pour faire en sorte que les Manitobains et Manitobaines aient accès aux services, aux événements et aux réseaux qui leur permettent de rester en contact, de partager des expériences et de bâtir des collectivités saines, inclusives et dynamiques.

Aujourd'hui, l'honorable Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, ainsi que l'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés, l'honorable Kelvin Goertzen, ministre des Affaires législatives et publiques, vice-premier ministre du Manitoba et député provincial de Steinbach, et son honneur Earl Funk, maire de Steinbach, ont annoncé l'octroi d'un financement pour construire au cœur de Steinbach un nouveau centre multifonctionnel -- le Centre des événements du sud-est -- qui contribuera au renouvellement du site T.G. Smith.

Ce nouveau centre multifonctionnel pourra accueillir une gamme d'activités et d'événements culturels, économiques et récréatifs. Sa principale installation, qui peut asseoir jusqu'à 2500 spectateurs, a été conçue de façon à répondre aux divers besoins de la collectivité et a une capacité multimodale pouvant convenir aux foires commerciales, aux cérémonies, aux concerts, aux activités sur glace et autres activités récréatives. Une fois terminé, le nouveau centre sera relié au centre T.G. Smith, au club de curling de Steinbach et à d'autres installations.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9,5 millions de dollars dans ce projet grâce au volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Manitoba y contribue plus de 7,9 millions de dollars, et la municipalité de Steinbach fournit environ 22,6 millions de dollars au titre des coûts admissibles du projet.

« Les installations comme le nouveau centre des événements que nous annonçons aujourd'hui à Steinbach permettent aux résidents de se réunir pour apprendre, partager et s'épanouir. Cette installation est un élément clé pour le renouvellement du centre-ville de Steinbach et constitue une composante importante de l'infrastructure culturelle et récréative de la région grâce à son approche multigénérationnelle en fait de programmation communautaire. Je tiens à féliciter nos partenaires provinciaux et la Ville de Steinbach pour ce projet grâce auquel un nombre accru de résidents pourront profiter d'une vaste gamme d'activités et d'événements. Notre gouvernement continuera d'appuyer pareils projets dans tout le pays puisque lorsque les collectivités prospèrent, nous en profitons tous. »

L'honorable Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Les investissements dans les infrastructures communautaires font de notre province un milieu encore plus agréable pour y vivre, y travailler et s'y amuser. Nous sommes heureux de collaborer avec la Ville de Steinbach à ce projet et de contribuer au financement d'une de ses grandes priorités. Le Centre des événements du sud-est permettra aux résidents de profiter de cet espace communautaire multifonctionnel pour des années à venir. »

L'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés

« Les leaders et résidents de la communauté ont rêvé d'un centre événementiel depuis de nombreuses années pour pouvoir y encourager leur équipe favorite, voir leurs artistes sur scène et accueillir des événements spéciaux. Aujourd'hui cette vision prend forme et tous ceux et celles qui y ont contribué doivent être fiers de participer à cette annonce. »

L'honorable Kelvin Goertzen, ministre des Affaires législatives et publiques, vice-premier ministre du Manitoba et député provincial de Steinbach

« Il s'agit là d'un moment historique pour Steinbach que nous devons à notre plus grand partenariat financier entre secteurs public et privé et qui permet de réunir les loisirs, les arts et les activités économiques et culturelles sous un même toit pour le bénéfice de tous les résidents de la région du sud-est. »

Son honneur Earl Funk, maire de Steinbach

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Au Manitoba , le gouvernement fédéral a investi plus de 945 millions de dollars dans plus de 229 projets d'infrastructure à travers la province depuis 2015 dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

