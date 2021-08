HAMPTON, NB, le 5 août 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour tous les ordres de gouvernement. Les investissements dans les infrastructures locales en cette période sans précédent offrent la possibilité de créer des emplois, de favoriser la croissance économique et de rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et Robert Doucet, maire de la Municipalité de Hampton, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'une nouvelle installation communautaire polyvalente à Hampton.

Le gouvernement du Canada investit 6,2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit plus de 3,9 millions de dollars dans ce projet, tandis que la contribution de la Municipalité de Hampton s'élève à plus de 5,3 millions de dollars.

L'aréna existant a été construit il y a 44 ans et a atteint la fin de sa durée de vie utile. Il ne peut pas répondre à la demande croissante de programmes récréatifs et sportifs.

La nouvelle installation de 66 700 pieds carrés sera bâtie sur une parcelle de terrain de 30 acres qui est la propriété de la ville, située dans le parc commercial William Bell Drive. Elle comprendra une patinoire, des vestiaires, des toilettes, des gradins, une piste de marche, une grande salle communautaire, des bureaux pour les services de loisirs, des aires d'entreposage, ainsi qu'un salon et une cantine. L'installation sera accessible aux fauteuils roulants grâce à l'installation d'un ascenseur.

Une fois terminé, le nouvel espace accueillera de nombreuses activités, notamment du hockey, du patinage artistique, du patinage de vitesse, du patinage libre, de la marche intérieure, des camps de jour et des événements pour la Fête du Canada. Il améliorera l'accès à l'infrastructure communautaire et récréative, et en rehaussera la qualité, pour environ 1 400 usagers par semaine.

« Les installations récréatives sont au cœur des collectivités canadiennes. La nouvelle installation polyvalente à Hampton sera un espace merveilleux où les gens pourront tisser des liens et profiter des activités qu'ils aiment. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'amélioration des infrastructures communautaires et de loisirs encouragera les résidents de Hampton et de toute la région à maintenir un mode de vie actif et sain. La Ville de Hampton et les communautés environnantes cherchaient à obtenir cet investissement depuis plusieurs années. Nous sommes ravis que ce projet devienne réalité avec l'annonce d'aujourd'hui. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« C'est une merveilleuse journée pour les loisirs dans la grande région de Hampton. Grâce à la collaboration, à la communication et à la coopération, la Ville de Hampton et nos services de districts locaux environnants ont réussi à travailler ensemble pour concevoir le centre multifonctionnel régional de Hampton. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous sommes impatients de lancer les travaux de construction, en grande partie grâce à notre partenariat financier avec nos homologues des gouvernements fédéral et provincial. Lorsque cette installation tant attendue ouvrira ses portes, elle sera dirigée par des représentants des districts de services locaux et de la Ville de Hampton, ce qui en fera une véritable installation de loisirs régionale. »

Robert Doucet, maire la Municipalité de Hampton

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

