PICTOU, NS, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Le quai de Pictou sera moins vulnérable aux ondes de tempête et à l'élévation du niveau de la mer grâce à un investissement conjoint de 6 millions de dollars des administrations fédérale, provinciale et municipale.

Cet investissement a été annoncé par l'honorable Sean Fraser, le député Marco MacLeod et le maire Jim Ryan.

La Municipalité de Pictou est confrontée à une élévation du niveau de la mer et à des ondes de tempête qui devraient s'intensifier, et c'est le quai qui en subit le plus les conséquences. Les infrastructures du quai, qui comprennent des bâtiments, des structures en bois, des conduites d'égout, d'aqueduc et de gestion des eaux pluviales, des routes, des sentiers, des entreprises et des biens personnels, sont à risque.

Le financement servira à construire un brise-lames fixe pour remplacer le brise-lames flottant, à agrandir le quai et à le rendre plus résistant, ainsi qu'à surélever le niveau de ces structures le long du secteur riverain de Pictou. Une fois achevé, le projet devrait permettre de réduire les risques liés à l'élévation du niveau de la mer et aux ondes de tempête, ainsi que de diminuer le nombre de personnes privées d'accès aux services essentiels lors de tempêtes.

« Le quai de Pictou constitue un élément clé du secteur riverain de la municipalité. Alors que la Nouvelle-Écosse doit composer avec un nombre croissant de phénomènes météorologiques extrêmes, nous avons constaté que ce secteur est vulnérable aux ondes de tempête et à l'élévation du niveau de la mer. Ce nouveau brise-lames fixe et ce quai amélioré aideront à protéger les résidents et les propriétés. »

L'honorable Sean Fraser, député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le quai de Pictou est une plaque tournante pour la communauté de plaisanciers et l'ensemble de la collectivité, car elle offre bien plus qu'un simple endroit où les bateaux peuvent se ravitailler en carburant. Cet investissement permettra d'assurer l'avenir du quai face aux changements que nous observons sur nos côtes. Le quai pourra ainsi continuer d'être un lieu phare apprécié de notre secteur riverain, tant pour les citoyens que pour les visiteurs. »

Marco MacLeod, député provincial de Pictou West, au nom de John Lohr, ministre des Affaires municipales

« Le remplacement et l'agrandissement du quai Market, et la construction d'un nouveau brise‑lames permanent constituent un élément important de notre vaste plan directeur pour le secteur riverain.

La réalisation de ce projet permettra d'améliorer les possibilités de croissance pour la collectivité et la région en offrant des possibilités et des services maritimes élargis aux amateurs de navigation de plaisance. Nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir continuer à promouvoir Pictou en tant que destination maritime de choix dans la région du détroit de Northumberland. Le quai Market réaménagé redeviendra également un lieu de rassemblement pour les résidents et les visiteurs.

La Municipalité de Pictou est très reconnaissante des partenariats qu'elle a formés pour réaliser cet important projet. Nous remercions nos partenaires fédéraux et provinciaux d'avoir reconnu ce potentiel au sein de notre collectivité. »

Jim Ryan, maire de Pictou

Le gouvernement fédéral investit 2,4 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 2 millions de dollars et la Municipalité de Pictou fournit 1,6 million de dollars.

Investir maintenant dans l'adaptation offrira d'importants avantages pour l'ensemble de l'économie plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

de bénéfices. Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,8 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 100 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada , le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, qui propose une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat; à la Liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures, qui permet d'avoir accès à des conseils d'experts pour renforcer les considérations liées au climat dans les projets d'infrastructures publiques et de logement; aux outils et ressources sur le climat largement disponibles et accessibles sur la plateforme Perspectives Climatiques.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

