Investissement dans la sécurité publique et demande de retour du poste de quartier à Outremont

OUTREMONT, QC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des événements survenus dans le dernier mois, soit le décès tragique d'un jeune homme originaire d'Outremont, Philippe André Graton, au parc John-F.- Kennedy et le délit de fuite d'un automobiliste qui a heurté une poussette avec un enfant d'un an à bord, le conseil d'arrondissement d'Outremont vient d'entériner le financement afin d'ajouter des patrouilleurs à la sécurité publique et cela 7 jours sur 7. De plus, un avis de motion a été adopté à la majorité afin de rétablir le poste de quartier (PDQ) 24 à Outremont.

« La sécurité est une priorité pour nous. La sécurité aux abords des écoles, le matin et le soir, ainsi que sur l'ensemble du territoire outremontais, particulièrement dans nos parcs le soir et la nuit, doit être améliorée. C'est avec des actions concrètes que nous y arriverons et, à ce titre, j'appelle la mairesse de Montréal et le SPVM à rétablir le poste de quartier à Outremont. Nous réitérons notre pleine confiance au travail effectué par le SPVM, mais il faut poser des actions maintenant, d'autant plus qu'avec le Nouvel Outremont qui apporte une croissance projetée de la population à 15 %, il y a urgence d'agir. » mentionne le maire de l'arrondissement d'Outremont, Laurent Desbois.

Abolition du poste de quartier d' Outremont

Rappelons que l'abolition du poste de quartier 24 d'Outremont a été faite en janvier 2019. Le taux de réponse est plus élevé et préoccupant pour les appels de priorité 1 en comparaison avec les 10 dernières années selon le SPVM.

Le maire Laurent Desbois a déposé une motion qui a été adoptée par le Conseil d'arrondissement du 5 décembre dernier, demandant de rétablir le poste de quartier 24 auprès de la Ville de Montréal et du SPVM. Il est aussi demandé auprès des deux instances de recevoir un rapport trimestriel sur les accidents et événements touchant la sécurité urbaine de l'arrondissement et un financement d'appoint pour réaliser des interventions concrètes en prévention du crime, des gangs de rue et en sécurité urbaine en général.

« Le changement de garde à la direction du SPVM est l'occasion de redéfinir les orientations du service afin qu'il soit réellement un service de proximité et que la population d'Outremont se sente protégée comme par le passé et pour répondre à nos besoins futurs. Nous sommes prêts à travailler en ce sens. » souligne le maire, Laurent Desbois.

Vigie à la mémoire de Philippe André Graton

L'Arrondissement tiendra une vigie à la mémoire du jeune homme décédé tragiquement, Philippe André Graton. La population est invitée à se recueillir le 9 décembre prochain à 14 h au parc John-F.-Kennedy sur l'avenue Ducharme afin d'observer une minute de silence et de dénoncer les actes de violences criminelles, particulièrement celles qui ont enlevé la vie à M. Graton. Pour toutes informations, contactez [email protected]

