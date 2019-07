Investissement dans l'avenir de l'industrie laitière thaïlandaise : Yili accueille le personnel de Chomothana en Chine pour une immersion culturelle et un entraînement opérationnel

Quatorze membres du personnel de neuf départements (production, qualité, énergie, ressources humaines, importations and exportations, recherche et vente) ont participé à un entraînement de cinq jours consacré à la culture d'entreprise et aux technologies émergentes au siège de Yili.

« Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de présenter les valeurs fondamentales et la culture de Yili à notre équipe thaïlandaise et de permettre à ses membres de faire l'expérience de la convivialité qui règne au sein de notre équipe mondiale composée de 50 000 personnes. », a déclaré un membre du personnel du département des ressources humaines du Yili Group, « J'espère que cette visite leur permettra de comprendre la mission de Yili et les raisons pour lesquelles nous mettons l'accent sur l'utilisation des dernières technologies, notamment notre objectif consistant à mettre au point la source de nutrition et d'innovation laitière la plus avancée et la plus fiable au monde. »

La société se consacre au développement des talents à l'échelle mondiale en portant une attention particulière à l'amélioration des compétences de son personnel et en formant non seulement des experts spécialisés dans les domaines de l'ensemble de la chaîne logistique, mais aussi en développant de nouvelles compétences qui leur ouvriront davantage de débouchés professionnels. En mai 2019, l'Association pour le développement des talents (Association for Talent Development), un organisme sans but non lucratif au service des entprises qui développent des compétences sur leur lieu de travail, a décerné à Yili un prix d'excellence pour son rôle dans la formation de talents mondiaux au sein de l'industrie laitière.

« Nous sommes convaincus, compte tenu de ce que nous avons pu observer et des connaissances que nous avons acquises au cours de cette visite, que nous sommes prêts à mettre à niveau nos protocoles de gestion globaux à Chomthana et à fournir davantage de produits et de services de haute qualité en Indonésie en partenariat avec le Yili Group. », a déclaré M. Thanapol, directeur de la production de Chomthana.

Après avoir mis en place une stratégie globale de développement des ressources, des innovations et du marketing, ainsi que des stratégies de développement des talents de premier plan, la société continuera à investir dans le développement des talents, dans le but de doter chaque membre du personnel des compétences dont il a besoin pour poser les bases solides du développement de l'industrie laitière.

À propos de Yili

Avec plus de 60 ans d'expérience, le Yili Group, créé en 1956, est le plus grand producteur de produits laitiers en Chine. En 2018, il figurait au premier rang en Asie selon le classement des 20 meilleurs producteurs laitiers au monde établi par la Rabobank. Yili est par ailleurs la seule entreprise laitière partenaire des Jeux olympiques d'été et d'hiver. En faisant appel à la technologie, Yili vise à construire la plateforme de premier plan mondial dans le domaine de la R et D et de la coopération de la recherche industrie-université pour l'industrie des aliments naturels. En 2017, Yili a été honoré par le Pacte mondial des Nations Unies, la plus grande initiative de développement durable au monde, qui lui a décerné le prix des « Meilleures pratiques en Chine en matière de réalisation des objectifs de développement durable (ODD) ». En 2019, Yili se classe au troisième rang des « 50 plus grandes marques de produits alimentaires au monde » selon Brand Finance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/950793/Yili_Group.jpg

SOURCE Yili Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Liu Yu, +86-10-5864-0418, press.office@yili.com