CAP-PELÉ, NB, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de la Société de développement régional, et Serge Léger, maire du Village de Cap-Pelé, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la réfection de l'aréna de Cap-Pelé et la construction d'un nouveau centre communautaire. Le ministre LeBlanc en a fait l'annonce au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,4 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick alloue 4 millions de dollars au projet, tandis que la contribution du Village de Cap-Pelé s'élève à plus de 4,1 millions de dollars.

On rénovera également l'aréna du village afin d'y ajouter six nouveaux vestiaires, 500 sièges, une nouvelle aire de réception, un ascenseur, une cantine et de nouvelles toilettes.

On construira un nouveau centre communautaire comprenant une salle multifonctionnelle qui pourra être divisée en trois sections et où l'on pourra tenir toutes sortes d'activités. On y trouvera également une piste de marche de 140 mètres, trois salles de réunions pour les groupes locaux et une salle communautaire.

Une fois achevé, ce projet permettra d'améliorer l'accès aux infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour les résidents, ainsi que d'en augmenter la qualité.

« Il s'agit d'une réalisation extraordinaire pour la collectivité de Cap-Pelé. Toute la collectivité a pu être mobilisée pour réaliser ce projet. Notre gouvernement est fier d'appuyer la réfection de l'aréna et la construction d'un nouveau centre communautaire, qui permettront aux résidents de Cap-Pelé de profiter d'une infrastructure récréative moderne et sécuritaire pour des années à venir. »

L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'amélioration de l'infrastructure communautaire et récréative fera la promotion d'un style de vie actif et sain pour les résidents de Cap-Pelé et de toute la région. L'investissement dans ce type de projets repose sur la priorité de notre gouvernement de créer des collectivités dynamiques et durables qui sont la base d'un meilleur Nouveau-Brunswick. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de la Société de développement régional

« Ce centre permettra à notre région de 15 000 citoyens d'utiliser des installations modernes toute l'année pour rester en bonne santé et avoir un sentiment d'appartenance à la collectivité. »

Serge Léger, maire du Village de Cap-Pelé

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

