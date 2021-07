BRIDGEWATER, NS, le 5 juill. 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités de tout le pays sont en première ligne de la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables.

C'est pourquoi les gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de se tourner vers l'avenir afin de déterminer ce qui peut encore être fait en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine, au nom de Chuck Porter, ministre de l'Énergie et des Mines, David Mitchell, maire de la Ville de Bridgewater, et Martin Bell, adjoint au maire de la municipalité du district de Lunenburg, ont annoncé un financement pour des améliorations de l'efficacité énergétique au Lunenburg County Lifestyle Centre.

Ce projet permettra de moderniser les systèmes d'éclairage et de chauffage ainsi que d'améliorer les opérations de la fabrique de glace et les installations de la piscine. De l'équipement lié à l'énergie solaire sera également ajouté à l'installation. Ces améliorations réduiront les émissions de gaz à effet de serre et les coûts d'exploitation et permettront de garder l'aréna en service toute l'année. Les économies réalisées sur les coûts énergétiques permettront au centre de réorienter les fonds vers les services et les programmes communautaires.

Le gouvernement du Canada investit plus de 738 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à plus de 615 000 $, tandis que la Société du centre multifonctionnel du comté apporte plus de 492 000 $.

Citations

« C'est le meilleur moment pour investir dans les énergies propres et renouvelables. Les investissements dans des projets liés à l'énergie verte, comme celui des améliorations apportées au Lunenburg County Lifestyle Centre, contribuent à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et à bâtir un avenir plus sain. À mesure que nous reconstruisons en mieux, le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de rendre les collectivités plus fortes, plus sûres et plus résilientes. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Améliorer l'efficacité énergétique d'installations communautaires nous permet de progresser vers notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de contribuer à des économies d'énergie au profit des contribuables et de promouvoir des choix de modes de vie plus sains. »

L'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Collectivités, de la Culture et du Patrimoine, au nom de Chuck Porter, ministre de l'Énergie et des Mines

« Je suis très heureuse de l'annonce faite aujourd'hui, selon laquelle nos partenaires provinciaux et fédéraux se joindront aux partenaires municipaux du Lunenburg County Lifestyle Centre pour investir dans ces importants travaux d'amélioration. La réduction des émissions de gaz à effet de serre dans nos installations est importante pour le conseil, et cet investissement fait partie intégrante de ce travail. »

Carolyn Bolivar-Getson, mairesse de la municipalité du district de Lunenburg

« Il s'agit d'un autre exemple de projet en partenariat, aux niveaux municipal, provincial et fédéral, qui contribuera à réduire notre empreinte carbone ainsi que nos coûts énergétiques. La Ville de Bridgewater est ravie de participer à ce projet en tant que partenaire du Lunenburg County Lifestyle Centre. »

David Mitchell, maire de Bridgewater

« Nous sommes incroyablement reconnaissants aux gouvernements fédéral et provincial pour ce financement. Les améliorations qu'il facilitera nous aideront à réduire notre consommation d'énergie et nos émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant l'expérience des utilisateurs dans l'établissement. »

Kent Walsh, directeur général, Lunenburg County Lifestyle Centre

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont destinés au soutien des infrastructures vertes dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 920 millions de dollars dans 286 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 920 millions de dollars dans 286 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a alloué 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure situés dans tout le Canada .

