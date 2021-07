CLARE, NS, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités et les collectivités rurales de la Nouvelle-Écosse. C'est pourquoi il continue d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers de ces collectivités dans toute la province.

Ensemble, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les administrations locales prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus tandis que le Canada commence à se remettre des effets de la pandémie.

Aujourd'hui, Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Sackville--Preston--Chezzetcook, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse, Yvon LeBlanc, préfet adjoint de la Municipalité de Clare, et Allister Surette, recteur et vice-chancelier de l'Université Sainte-Anne, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'une nouvelle piste d'athlétisme sur le campus de l'Université Sainte-Anne.

Le projet consiste à construire une nouvelle piste d'athlétisme à surface caoutchoutée, ainsi qu'à construire, au centre de la piste, un terrain de soccer en gazon artificiel et de taille réglementaire. La nouvelle piste et le nouveau terrain de soccer permettront aux étudiants athlètes et aux membres de la collectivité d'avoir accès à des infrastructures de loisirs plus sécuritaires et de meilleure qualité pour s'entraîner et rester actifs.

Le gouvernement du Canada investit 1,2 million de dollars dans le projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y consacre 1 million de dollars. La Municipalité de Clare et l'Université Sainte-Anne investissent chacune 400 000 $ dans le projet.

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures publiques pour que nos collectivités rurales et nos petites collectivités, ici en Nouvelle-Écosse, puissent rester fortes, dynamiques et en santé. L'investissement annoncé aujourd'hui pour la nouvelle piste d'athlétisme et le nouveau terrain de soccer offrira aux étudiants de l'Université Sainte-Anne et aux membres de la collectivité un autre lieu sécuritaire où faire de l'exercice et passer du temps de qualité avec leurs pairs. Les investissements dans les infrastructures constituent une priorité absolue pour notre gouvernement - et nous continuerons à soutenir des projets comme celui-ci tandis que nous commençons à nous remettre de la pandémie de COVID-19 et à reconstruire en mieux. »

Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Sackville--Preston--Chezzetcook, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Grâce à cet important investissement, ces nouvelles infrastructures feront partie intégrante des installations récréatives non seulement de l'université, mais aussi de la municipalité de Clare et des environs. Nous continuerons d'investir dans des infrastructures sportives et récréatives qui aident à maintenir les collectivités de la Nouvelle-Écosse en santé, fortes et dynamiques. »

L'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse

« La Municipalité de Clare s'est engagée à établir des partenariats communautaires sains afin d'améliorer les commodités et les services offerts à ses résidents. Cette installation d'athlétisme est un merveilleux exemple de collaboration entre les administrations fédérale, provinciale et municipale, et l'Université Sainte-Anne, qui contribue à faire de Clare un endroit où il fait bon étudier, investir, s'amuser et vivre. »

Yvon LeBlanc, préfet adjoint de la Municipalité de Clare

« L'Université Sainte-Anne se réjouit de pouvoir collaborer avec des organismes locaux, provinciaux et nationaux dans le cadre de diverses activités, notamment l'organisation d'événements sportifs et culturels. Une installation comme celle-ci permettra d'améliorer la vie étudiante et de contribuer à la santé et à la prospérité à long terme de notre collectivité. »

Allister Surette, recteur et vice-chancelier de l'Université Sainte-Anne

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 914 millions de dollars dans 279 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 914 millions de dollars dans 279 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

