Investissement dans des infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées pour construire plus de logements à Montréal

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour bâtir des logements à grande échelle. Pour construire plus de logements, le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal annoncent aujourd'hui un investissement conjoint de 320 M$ pour les infrastructures nécessaires au développement de la première phase du Quartier Namur-Hippodrome.

Pour cette annonce, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure était accompagné par l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, ministre responsable des Langues officielles et lieutenant du Québec, Sonia Bélanger, ministre responsable de l'Habitation, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Prévost, Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Valérie Plante, mairesse de Montréal, Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de- Grâce ainsi que par les deux co-présidents du GALOPH, Janie Béïque et Pierre Boivin.

320 M$ pour la Phase 1 du Quartier Namur-Hippodrome

Cette somme, qui représente un investissement du gouvernement fédéral pouvant atteindre 128,3 millions $ dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), vient s'ajouter aux investissements de 192,5 M$ de la Ville de Montréal pour entamer la mise en œuvre du projet urbain du Quartier Namur-Hippodrome, à Montréal.

Concrètement, cette somme permettra de construire les infrastructures d'eau potable et de gestion d'eaux de pluies et d'eaux usées de la phase 1 sur le site de l'hippodrome en assurant la desserte de 2 250 logements hors marché, ainsi que les infrastructures pour le redéveloppement du reste du quartier.

Le Quartier Namur-Hippodrome en bref

Jusqu'à 20 000 nouveaux logements, dont 50 % de logements hors marché, qui répondront aux besoins de la population de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame -de-Grâce et de la collectivité montréalaise

-de-Grâce et de la collectivité montréalaise Exemplarité d'inclusion, d'équité, de résilience et de carboneutralité

Un quartier complet avec commerces, services et 14 hectares d'espaces verts publics

Des réseaux de transport collectifs et actifs repensés, répondant aux enjeux de mobilité actuels et futurs

Des pôles civiques incluant des écoles, des centres communautaires, sportifs et culturels, une bibliothèque et des centres de soins de santé

Ensemble, nous rendrons les logements plus abordables en tirant parti de programmes d'infrastructure, de la puissance de la coopération public-privé, en stimulant une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Investir dans les infrastructures essentielles, comme celles qui sont liées à l'eau potable, aux eaux usées, aux eaux pluviales et aux systèmes de traitement des déchets solides est nécessaire pour construire plus rapidement un plus grand nombre de logements à Montréal. Le gouvernement du Canada veut soutenir les collectivités québécoises, tout en faisant progresser nos objectifs et nos besoins communs en matière de logement. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Bâtir un Canada fort commence par renforcer les infrastructures de nos collectivités. L'investissement annoncé aujourd'hui à Montréal permettra de construire des infrastructures essentielles, d'accroître l'offre de logements et de répondre aux besoins des communautés du Québec. En soutenant des projets porteurs comme celui du Quartier Namur-Hippodrome, nous contribuons à bâtir davantage de logements pour tous les Canadiens. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, ministre responsable des Langues officielles et lieutenant du Québec

« L'annonce d'aujourd'hui me réjouit puisqu'elle ouvre la voie à la concrétisation du quartier Namur-Hippodrome, un projet clé qui contribuera à l'augmentation de l'offre de logements pour les familles montréalaises. Les défis en habitation au Québec sont nombreux et exigent la mobilisation de tous les acteurs. Comme nouvelle ministre responsable de l'Habitation, je suivrai ce dossier de près et poursuivrai, avec tous nos partenaires, le travail déjà amorcé »

Sonia Bélanger, ministre responsable de l'Habitation, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Prévost

« À titre de ministre responsable de la Métropole et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, je salue cette collaboration qui permettra de bâtir des communautés vivantes et équitables pour l'ensemble des Montréalais. Le quartier Namur-Hippodrome illustre qu'en travaillant ensemble, nous arrivons à créer de véritables milieux de vie inclusifs à l'image de la collectivité. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles

« Les investissements annoncés aujourd'hui lancent le début de la construction du quartier Namur-Hippodrome, qui reflète la vision que nous défendons depuis 8 ans : de l'abordabilité, l'accès à du transport collectif structurant, une offre de services de proximité et une qualité de vie à échelle humaine. Ce quartier complet pourra servir d'exemple partout au pays en répondant aux besoins de la population. Après tout le travail qui a été réalisé pour développer la vision ambitieuse du quartier Namur-Hippodrome, je suis extrêmement fière de laisser un projet bien planifié, et de confirmer aujourd'hui les premiers investissements qui permettront de le concrétiser. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Nous sommes très heureux de l'annonce d'aujourd'hui, qui permettra de démarrer bientôt la réalisation de l'écoquartier Namur-Hippodrome, au cœur de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce. Nous remercions sincèrement nos partenaires gouvernementaux, les membres du GALOPH, ainsi les nombreux experts qui nous ont offert leur collaboration et nous ont aidés à franchir une étape importante pour mettre en œuvre des solutions concrètes face à la crise du logement. Concevoir et démarrer bientôt ce projet ambitieux et unique au Canada n'aurait pas été possible sans l'expertise exceptionnelle et l'engagement de nos chefs de projet Clément Demers et Marc-Antoine Béchard. GALOPH a été mis sur pied pour accélérer l'aménagement d'un immense site en mobilisant le talent et les ressources de tous les partenaires au service d'un objectif commun et d'intérêt public. Merci de votre confiance »

Janie Béïque et Pierre Boivin, coprésidents du GALOPH

Faits en bref

Annoncé dans le budget de 2024, le FCIL permettra d'investir dans tout le Canada jusqu'à 6 milliards de dollars pour la construction et l'amélioration des infrastructures publiques de base, en vue de construire davantage de logements et de densifier les collectivités.

jusqu'à 6 milliards de dollars pour la construction et l'amélioration des infrastructures publiques de base, en vue de construire davantage de logements et de densifier les collectivités. Le financement du FCIL peut être utilisé pour des projets visant à améliorer les systèmes liés à l'eau potable, aux eaux usées et aux eaux pluviales, ainsi que pour des initiatives visant à préserver les capacités actuelles, à renforcer la fiabilité des systèmes ou à mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie des fonds du FCIL est également destinée à soutenir des priorités provinciales et territoriales à long terme.

Dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL, le financement soutient des projets d'infrastructure pressants dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes est maintenant terminée pour ce volet.

Conformément à la Loi sur le Ministère du Conseil exécutif , les projets approuvés au Québec doivent recevoir l'autorisation du Conseil exécutif avant qu'une entente ne puisse être conclue avec les municipalités. Le financement fédéral ne peut être versé qu'après l'obtention de cette autorisation.

, les projets approuvés au Québec doivent recevoir l'autorisation du Conseil exécutif avant qu'une entente ne puisse être conclue avec les municipalités. Le financement fédéral ne peut être versé qu'après l'obtention de cette autorisation. Le 22 mars 2025, le gouvernement du Canada a annoncé 25 projets qui recevront du financement dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL en vue de promouvoir la construction de logements dans l'ensemble du pays.

a annoncé 25 projets qui recevront du financement dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL en vue de promouvoir la construction de logements dans l'ensemble du pays. Maisons Canada a été lancée le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Quartier Namur-Hippodrome : un projet inclusif et résilient

