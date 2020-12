QUÉBEC, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Kaleido, pionnière de l'épargne-études, déploie une nouvelle stratégie en matière d'investissement durable et responsable en adoptant, en décembre 2020, une Politique d'investissement durable. Kaleido souhaite ainsi contribuer, par ses actions financières, à bâtir la société de demain.

« L'investissement durable, c'est plus que des placements écoresponsables », souligne Isabelle Grenier, présidente et chef de la direction de Kaleido. « Nous sommes fiers que 100 % de nos actifs soient confiés à des gestionnaires qui tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance - les critères ESG - lorsqu'ils choisissent les titres dans lesquels investir. À titre de gestionnaire d'actifs, nous avons une responsabilité importante et chaque geste compte! »

L'investissement selon ces critères ESG privilégie les organisations qui créent de la valeur à long terme, tout en contribuant positivement à d'importants enjeux sociaux et environnementaux. C'est une philosophie totalement alignée avec le domaine d'activité de Kaleido, l'épargne-études, qui consiste à faire fructifier, souvent sur une longue période, les avoirs des familles en vue des études postsecondaires de leurs enfants.

Kaleido favorise également les bonnes pratiques en investissement durable, de concert avec d'autres leaders nationaux du domaine, à titre de membre associé de l'Association canadienne pour l'investissement responsable (AIR).

« Notre engagement est proactif et se traduit déjà par les prises de position de nos gestionnaires de portefeuille envers la sécurité des employés au travail et la réduction des gaz à effet de serre, par exemple. Notre Politique d'investissement durable est réellement un pas de plus dans notre démarche pour la création d'un avenir prometteur pour nos jeunes », poursuit Isabelle Grenier.

Kaleido est toujours animée par la conviction que chaque enfant peut se réaliser à son plein potentiel quand on lui en donne les moyens. Afin qu'il en soit de même pour les générations futures, il est donc naturel et primordial d'investir dans des entreprises et des projets qui permettent de concrétiser cette vision d'avenir.

À propos de Kaleido

Kaleido accompagne les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Ce sont plus de 100 employés et autant de représentants qui se consacrent chaque jour à offrir des solutions d'épargne-études, d'accompagnement familial et d'assurance qui serviront de tremplin à nos jeunes pour inventer notre société de demain.

Kaleido est une pionnière de l'épargne-études depuis 1964. Au fil des ans, elle a versé 993 M$ en paiements d'aide aux études et en remboursements d'épargne au bénéfice de plus de 227 000 jeunes. Kaleido détient 1,7 milliard $ en actifs sous gestion.

Pour en savoir davantage, visitez kaleido.ca et suivez-nous sur les médias sociaux.

