Le gouvernement du Canada annonce des investissements de près de 5 millions de dollars pour appuyer les langues officielles en Alberta

EDMONTON, AB, le 6 mars 2024 /CNW/ - Les communautés de langue officielle en situation minoritaire sont une pierre angulaire de l'identité et de la culture canadiennes.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, a annoncé des investissements totalisant près de 5 millions de dollars pour appuyer les langues officielles en Alberta.

Des organismes communautaires et le gouvernement provincial bénéficieront de ce soutien, accordé par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles du ministère du Patrimoine canadien (voir le document d'information ci-joint pour plus de détails). Ces programmes favorisent la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en plus de promouvoir, d'étendre et de préserver la dualité linguistique d'un bout à l'autre du pays.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,5 millions de dollars en 2023-2024 dans le cadre des différents volets des Programmes d'appui aux langues officielles. Ces fonds seront alloués à des projets visant à améliorer l'accès aux services, aux infrastructures et à l'éducation en français dans les communautés francophones de l'Alberta. Parmi ces volets, mentionnons le Fonds d'action culturelle communautaire, qui soutient et renforce les expressions culturelles, artistiques et patrimoniales des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Il y a aussi le volet Promotion de la dualité linguistique, qui appuie les activités favorisant une plus grande compréhension et appréciation des avantages que procurent la connaissance et l'utilisation de nos deux langues officielles. Ce volet encourage également l'offre de services dans les deux langues officielles.

En plus de ces investissements communautaires importants, le gouvernement de l'Alberta se voit octroyer des fonds pour quatre autres projets.

En effet, il reçoit près de 1,5 million de dollars pour rénover et réaménager les locaux du Campus Saint-Jean, le campus francophone de l'Université de l'Alberta, afin d'accroître le soutien à la population étudiante et au personnel administratif.

Le Campus Saint-Jean se verra aussi allouer 427 000 dollars afin de créer un programme d'expérience professionnelle en s'associant avec des entreprises locales en vue d'offrir aux francophones et aux nouveaux arrivants l'occasion d'acquérir des compétences et une expérience de travail reconnaissable.

De plus, le gouvernement de l'Alberta recevra près de 290 000 dollars afin de créer et de favoriser un environnement francophone pour les élèves en leur offrant des services d'animation de la construction identitaire en français dans chacune des 15 écoles du Conseil scolaire FrancoSud.

Finalement, grâce à un financement de 110 000 dollars, l'Association canadienne-française de l'Alberta pourra entre autres développer deux campagnes promotionnelles et tenir un second sommet sur l'éducation postsecondaire de langue française en Alberta.

L'investissement annoncé aujourd'hui tient aussi compte des 62,5 millions de dollars sur 5 ans accordés dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. Cet appui, annoncé il y a quelques jours à Dieppe par le ministre Boissonnault, vise à bonifier le financement de base des organismes communautaires de langue officielle.

Ces projets peuvent voir le jour grâce au financement des Programmes d'appui aux langues officielles et du Plan d'action pour les langues officielles.

Citations

« En tant que fier Franco-Albertain et ancien étudiant du Campus Saint-Jean, la promotion et le soutien du français en Alberta sont une priorité pour moi. Les organismes qui reçoivent du financement aujourd'hui déploient des efforts considérables afin de renforcer le fait français et de favoriser un plus grand sentiment d'appartenance dans leurs communautés. Cette annonce représente une étape importante pour la promotion de la vitalité sociale et culturelle des communautés francophones en Alberta. »

-- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Le gouvernement de l'Alberta tient à offrir une éducation exceptionnelle en français aux élèves des communautés de toute la province. Grâce à nos investissements dans de nouveaux espaces et des programmes d'études actualisés et améliorés, les élèves pourront apprendre le français et parfaire leurs connaissances de la langue, tout en approfondissant leurs liens culturels avec les dynamiques communautés francophones de l'Alberta. »

- Demetrios Nicolaides, ministre de l'Éducation, gouvernement de l'Alberta

« La francophonie albertaine est en grande croissance. Nous accueillons donc positivement le nouveau financement annoncé aujourd'hui, qui viendra appuyer plusieurs organismes. L'ACFA est aussi ravie du financement reçu pour organiser un sommet sur l'éducation postsecondaire de langue française en Alberta. Ce dossier est extrêmement important pour notre communauté et a permis de rassembler des leaders communautaires de partout en province pour en discuter. »

- Nathalie Lachance, présidente, Association canadienne-française de l'Alberta

« Il s'agit d'un investissement important qui permettra au FrancoSud de mettre en place davantage de projets et d'activités qui contribuent au développement de l'identité et de la culture francophone chez nos élèves. Concrètement, cela se traduira par l'ajout de 3 à 4 facilitateurs en construction identitaire qui travailleront directement avec nos élèves et nos partenaires communautaires. Nous sommes très heureux de cette annonce et nous remercions le gouvernement de reconnaître l'importance de la construction identitaire dans les écoles francophones de l'Alberta. »

-- Monique Baker, directrice générale, Conseil scolaire FrancoSud

Les faits en bref

Après l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, l'Alberta compte la plus grande population francophone en situation minoritaire au pays. Selon le recensement de 2021 de Statistique Canada, plus de 88 000 Albertains et Albertaines déclarent le français comme langue maternelle.

Le financement du gouvernement du Canada, accordé dans le cadre des Programmes d'appui aux langues officielles, vise à favoriser la vitalité des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire, ainsi qu'à promouvoir l'anglais et le français dans la société canadienne.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards pour appuyer 7 ministères et 33 mesures nouvelles ou bonifiées qui visent la protection et la promotion des langues officielles au pays. Il s'agit du montant le plus important jamais octroyé par un gouvernement pour les langues officielles.

En juin 2023, le projet de loi C-13, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada, a reçu la sanction royale. Cette loi contribue à moderniser et à renforcer le régime linguistique du Canada, ainsi qu'à apporter des avantages considérables aux Canadiens et Canadiennes de chaque province et territoire, en tenant compte de leurs réalités linguistiques distinctes.

Produits connexes

Document d'information : Investir dans les langues officielles en Alberta

Patrimoine canadien

EDMONTON, le 6 mars 2024

Le gouvernement du Canada annonce des investissements de près de 5 millions de dollars en appui aux communautés de langue officielle en situation minoritaire partout en Alberta. Ces fonds sont versés dans le cadre de différents volets des Programmes d'appui aux langues officielles, qui visent à favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones vivant en situation minoritaire, ainsi qu'à promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne. La quasi-totalité des organismes de la province qui recevaient du financement de base des Programmes en 2022-2023 ont reçu une bonification cette année. Certains d'entre eux ont également obtenu du financement pour leurs projets ou activités.

Liste des financements accordés à la province :

Ville Organisme Projet Financement Appréciation et rapprochement -- Promotion de la dualité linguistique Edmonton Canadian Parents for French, Alberta/NWT Branch Financement de base 2023-2024 326 813 $

Collaboration avec le secteur communautaire -- Programme Développement des communautés de langue officielle Brooks Association francophone de Brooks Cafés des femmes francophones pour la revitalisation de la communauté 15 254 $ Calgary Association canadienne-française de l'Alberta - Régionale de Calgary Programmation 2023-2024 216 000 $ Calgary Association canadienne-française de l'Alberta - Régionale de Calgary Forum et activités communautaires - Francophonie de Cochrane, Alberta 12 000 $ Canmore Association canadienne-française de l'Alberta - Régionale de Canmore/Banff Programmation 2023-2024 73 125 $ Calgary Société la Cité des Rocheuses (Société du centre scolaire communautaire de Calgary) Programmation 2023-2024 60 000 $ Calgary Portail de l'Immigrant Association Projet temps libre 39 000 $ Edmonton Association canadienne-française de l'Alberta - Régionale d'Edmonton Programmation 2023-2024 160 650 $ Edmonton Association la Girandole d'Edmonton Programmation 2023-2024 114 750 $ Edmonton Association la Girandole d'Edmonton Camps de danse lors des vacances scolaires 7 250 $ Edmonton Association franco-albertaine de l'UniThéâtre Programmation 2023-2024 129 375 $ Edmonton Coalition des femmes de l'Alberta Programmation 2023-2024 67 500 $ Edmonton Fédération des ainés franco-albertains Programmation 2023-2024 74 250 $ Edmonton Fédération du sport francophone de l'Alberta Programmation 2023-2024 185 625 $ Edmonton Fédération du sport francophone de l'Alberta Découvrez les athlètes d'ICI 20 000 $ Edmonton Francophonie jeunesse de l'Alberta Jeunesse leaders : la francophonie de demain 31 110 $ Edmonton Pont cultural Bridge Programmation 2023-2024 73 125 $ Edmonton Société francophone des arts visuels de l'Alberta Programmation 2023-2024 109 350 $ Edmonton Société historique francophone de l'Alberta Programmation 2023-2024 60 000 $ Edmonton Société de la radio communautaire du Grand Edmonton Rebâtir la radio comme Radio Communautaire avec l'appui de la communauté et élargir les auditeurs 39 800 $ Grande Prairie Association canadienne-française de l'Alberta - Régionale de Grande Prairie Je te raconte la grande histoire de la Grande Prairie 20 000 $ Jasper Association canadienne-française de l'Alberta - Régionale de Jasper Programmation 2023-2024 78 750 $ Legal Association canadienne-française de l'Alberta - Régionale de Centralta Programmation 2023-2024 78 750 $ Lethbridge Association canadienne-française de l'Alberta - Régionale de Lethbridge Programmation 2023-2024 114 750 $ Plamondon Association canadienne-française de l'Alberta - Régionale de Plamondon/Lac la Biche Programmation 2023-2024 67 500 $ Rivière-la-Paix Société CKRP Radio Rivière-la-Paix D'où vient tout ce beau monde? Nos ainés racontent leurs origines 55 000 $ Rivière-la-Paix Société CKRP Radio Rivière-la-Paix Cultivez l'avenir : capsules radiophoniques mettant de l'avant l'innovation en agriculture nordique 25 000 $ Rivière-la-Paix Association canadienne-française de l'Alberta - Régionale de Rivière-la-Paix Programmation 2023-2024 101 250 $

Fonds d'action culturelle communautaire -- Développement des communautés de langue officielle Edmonton Alliance jeunesse famille de l'Alberta Society Les cuisines collectives et culturelles 12 500 $ Edmonton Institut Guy-Lacombe de la famille L'artiste en moi 22 046 $ Edmonton Pont Cultural Bridge Danse sociale en communauté 20 000 $ Plamondon Club de la radio communautaire de Plamondon-Lac la Biche Inclusivité franco rurale 30 000 $ Rivière-la-Paix Société CKRP Radio Rivière-la-Paix À la rencontre des gens d'ici-Accents

Nord-Ouest 2023-2024 26 000 $

Fonds pour les espaces communautaires Calgary Société de la petite enfance et de la famille du Sud de l'Alberta Travaux de rénovation du Centre d'appui familial 86 405 $ Calgary Société la Cité des Rocheuses Mise à niveau du théâtre de la Cité des Rocheuses à Calgary - Phase 2 32 500 $ Legal Association canadienne-française de l'Alberta - Régionale de Centralta Remplacement de 7 systèmes de chauffage/climatisation/filtration d'air pour le centre communautaire à Legal 131 373 $

Fonds complémentaires Edmonton Gouvernement de l'Alberta Facilitateurs de construction identitaire pour les écoles du Conseil scolaire FrancoSud 289 500 $ Edmonton Gouvernement de l'Alberta Entreprise de formation pour francophones et nouveaux arrivants au Campus Saint-Jean 427 000 $

Fonds stratégique Edmonton Association canadienne-française de l'Alberta Sommet sur l'éducation postsecondaire et campagnes promotionnelles 110 000 $

Infrastructure éducative communautaire Edmonton Gouvernement de l'Alberta Créer des espaces efficients au Campus Saint-Jean 1 478 669 $

Liens connexes

Programmes d'appui aux langues officielles

Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration

Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada

Campus Saint-Jean, Université de l'Alberta

Association canadienne-française de l'Alberta

Conseil scolaire FrancoSud

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]