SHERBROOKE, NS, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Les résidents de la Municipalité du district de St. Mary's auront accès à un nouveau service de transport grâce à un investissement de 234 548 $ des gouvernements fédéral et provincial.

Ce financement soutient la création de SMART-GO : St. Mary's Association for Rural Transit, un système de transport à la demande qui offrira aux résidents de la Municipalité du District de St. Mary une option de transport fiable et à faible coût.

« Le transport en commun est un outil inestimable qui aide les gens à se déplacer facilement et commodément dans leur collectivité. C'est exactement ce qu'offrira SMART-GO aux résidents de la Municipalité du district de St. Mary's, et je suis incroyablement fier que notre gouvernement soutienne ce projet. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tout le monde mérite d'avoir accès à des services de transport pour pouvoir se rendre à ses rendez-vous médicaux, aller travailler, voir sa famille et ses amis, et faire les activités quotidiennes qui améliorent notre qualité de vie. Il y a souvent moins d'options de transport dans nos collectivités rurales, et c'est pourquoi je suis fier de soutenir SMART-GO, qui fera une énorme différence dans le comté de Guysborough. »

L'honorable Kim Masland, ministre des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse

« SMART-GO est ravi et incroyablement reconnaissant de recevoir un financement du gouvernement, qui nous permet d'offrir un service de transport indispensable aux membres de la collectivité de St. Mary's. En offrant un service de transport porte-à-porte accessible et pratique, nous souhaitons améliorer la qualité de vie de nos résidents en leur permettant de conserver leur accès aux services essentiels et en favorisant ainsi un sentiment d'unité encore plus grand au sein de notre collectivité. Ce soutien inestimable du gouvernement nous permettra de faire une différence positive dans le quotidien des résidents de St. Mary's, et pour cela, nous vous remercions sincèrement. »

Heather Kreffer, directrice générale, SMART-GO



Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 187 638 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR), et le gouvernement provincial investit 46 910 $.

Le FSTCR permet d'aider les Canadiens vivant dans des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement au sein de leurs collectivités. Il soutient le développement de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Le volet Projets d'immobilisations du FSTCR aide à couvrir les coûts d'investissement, comme l'achat de véhicules ou de plateformes numériques, ainsi que le soutien à l'achat de véhicules zéro émission. Ce volet a pris fin le 28 février 2024.

Le volet Projets de planification et de conception du FSTCR accepte de manière continue des soumissions. Dans le cadre de ce volet, les candidats admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour soutenir les projets des collectivités visant à planifier et à concevoir une solution de transport en commun nouvelle ou élargie pour leur collectivité. Parmi les activités admissibles dans le cadre des Projets de planification et de conception, on peut citer l'évaluation des itinéraires et des modes de déplacement, les études de faisabilité, la mobilisation du public et des intervenants, ainsi que les sondages.

Un minimum de 10 % du financement du FSTR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et de l'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

