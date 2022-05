WINDSOR, ON, le 2 mai 2022 /CNW/ - Depuis des décennies, le secteur canadien de l'automobile crée de bons emplois pour la classe moyenne et stimule la croissance économique. Aujourd'hui, alors que nous continuons à nous remettre de la pandémie et que nous accélérons nos efforts pour bâtir un avenir propre, le secteur de l'automobile joue un rôle important pour soutenir les travailleurs et nous aider à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Au moyen d'investissements judicieux, le gouvernement du Canada veille à ce que des générations de Canadiens puissent bénéficier d'un air pur, de bons emplois et d'une économie solide.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau, en compagnie du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a annoncé un nouvel investissement fédéral pour appuyer un projet du constructeur automobile Stellantis qui permettra de préserver des milliers d'emplois et de moderniser les usines de montage de l'entreprise pour les adapter à l'économie des technologies propres. Ce projet de plusieurs milliards de dollars de Stellantis appuiera les usines de l'entreprise à Windsor et à Brampton, en Ontario, en permettant à cette dernière de mettre en place des plateformes de véhicules flexibles dans les deux usines et d'augmenter sa production de véhicules électriques (VE). Le gouvernement du Canada investira jusqu'à 529 millions de dollars dans ce projet. La province de l'Ontario, quant à elle, investira jusqu'à 513 millions de dollars à l'appui de ce projet.

Tout comme l'importante entente de fabrication conclue par Stellantis en mars dernier, ce nouvel investissement représente un solide témoignage de confiance à l'égard du secteur canadien de l'automobile et de son avenir en tant que chef de file mondial des technologies propres. Ce projet englobe la production de VE dans les usines de montage de Stellantis ainsi que de nouveaux investissements pour appuyer les travaux de recherche et développement de l'Automotive Research and Development Centre de l'entreprise à Windsor.

L'annonce d'aujourd'hui met en relief la vigueur soutenue du Canada dans le domaine de la production automobile et constitue un autre pas vers l'édification d'un avenir solide et sain pour les Canadiens. Cette annonce fait suite à la publication du Plan de réduction des émissions pour 2030 et du Budget 2022 du gouvernement du Canada, lesquels proposent des mesures visant à créer des milliers d'emplois bien rémunérés, à faire croître l'économie et à lutter contre les changements climatiques.

Citations

« L'entente d'aujourd'hui sur les véhicules électriques fabriqués au Canada représente un autre investissement dans nos travailleurs et dans notre avenir. Nous bâtissons une industrie automobile canadienne de classe mondiale pour les générations à venir, une économie innovatrice et un avenir propre et solide pour tous. Voilà à quoi ressemblent un environnement sain et une économie saine. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui démontre une fois de plus que notre plan pour bâtir l'Ontario permet de réaliser des gains importants pour les travailleurs et les communautés de toute la province. L'Ontario a tout ce qu'il faut pour redevenir une puissance dans le secteur de la fabrication automobile en Amérique du Nord. Nous déployons des efforts en ce sens et veillons à ce que les voitures de l'avenir soient fabriquées en Ontario par des travailleurs ontariens. »

-- L'hon. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« L'annonce d'aujourd'hui est une grande victoire pour les travailleurs canadiens, l'avenir du secteur canadien de l'automobile et l'économie canadienne dans son ensemble. Grâce à cet investissement historique qui permettra à Stellantis de fabriquer des milliers de véhicules électriques chaque année, nous assurons des milliers d'emplois bien rémunérés à Windsor et à Brampton. Forts d'un siècle d'excellence de la part des travailleurs canadiens de l'automobile, nous franchissons aujourd'hui une autre étape dans nos efforts pour bâtir l'économie durable de demain qui permettra au Canada d'atteindre la carboneutralité. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« En renforçant sa capacité de fabriquer des technologies propres, comme les véhicules zéro émission, le Canada peut être un moteur de la transition vers un avenir énergétique propre. L'investissement annoncé aujourd'hui nous permettra de rester un chef de file dans la lutte mondiale contre les changements climatiques et donnera à plus de Canadiens la possibilité de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre. »

-- L'hon. Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Ces investissements témoignent de notre engagement à long terme envers le Canada et représentent une étape importante dans notre transition vers la production de véhicules zéro émission qui répondent aux attentes de nos clients en matière de mobilité innovatrice, propre, sécuritaire et abordable. Nous saluons la vision commune des gouvernements fédéral et provincial en faveur d'un avenir durable. Nous remercions également Unifor et nos employés pour leur soutien, qui nous aide à assurer la viabilité de nos opérations au Canada à long terme. »

-- Mark Stewart, chef de l'exploitation, Stellantis - Amérique du Nord

Faits saillants

L'investissement de Stellantis permettra de construire une installation d'essai de blocs-batteries de pointe pour le marché nord-américain. Cette installation, qui sera intégrée à l'Automotive Research and Development Centre (ARDC) de l'entreprise à Windsor , renforcera davantage la position du Canada en tant que chef de file de l'innovation dans le domaine des VE. Les travaux visant à ajouter cette nouvelle installation au bâtiment actuel de l'ARDC sont déjà en cours et devraient se terminer d'ici la fin de 2023.

Le gouvernement du Canada a récemment fait paraître le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte, une approche ambitieuse et réaliste qui présente une voie à suivre secteur par secteur permettant au Canada de respecter sa nouvelle cible climatique visant à réduire ses émissions d'au moins 40 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et de nous placer en voie d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Le gouvernement du Canada met en place une obligation relative aux ventes selon laquelle les véhicules zéro émission doivent représenter la totalité des ventes de véhicules légers neufs d'ici 2035. L'accélération des efforts visant à réaliser cet objectif aidera le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et à tenir la promesse qu'il a faite lors du Sommet Action Climat organisé par l'ONU en 2019.

Le Budget 2022 propose un investissement de 1,7 milliard de dollars pour prolonger le programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission jusqu'en mars 2025 et élargir l'admissibilité au programme de sorte qu'il englobe plus de modèles de véhicules.

En appui à l'objectif du gouvernement d'ajouter 50 000 bornes de recharge pour VZE au réseau canadien, le Budget 2022 prévoit affecter 400 millions de dollars de plus à Ressources naturelles Canada pour le déploiement d'infrastructures pour VZE, sans compter les 500 millions de dollars que la Banque de l'infrastructure du Canada investira dans une infrastructure de ravitaillement des VZE à grande échelle, qui sera à la fois génératrice de revenus et dans l'intérêt public.

Le secteur canadien de l'automobile soutient près de 500 000 travailleurs au Canada, contribue pour 16 milliards de dollars par an au produit intérieur brut du Canada et est l'une des plus importantes industries d'exportation du pays.

Dans le monde entier, l'industrie automobile traverse une période de transformation rapide vers l'électrification. Le gouvernement du Canada apporte un soutien pour faciliter cette transition ici, au pays. Comme le Canada doit faire concurrence aux marchés de l'Amérique du Nord et du reste du monde pour attirer ces investissements, le soutien du gouvernement permet au secteur canadien de l'automobile de demeurer concurrentiel et d'assurer son avenir.

apporte un soutien pour faciliter cette transition ici, au pays. Comme le doit faire concurrence aux marchés de l'Amérique du Nord et du reste du monde pour attirer ces investissements, le soutien du gouvernement permet au secteur canadien de l'automobile de demeurer concurrentiel et d'assurer son avenir. Stellantis est un constructeur automobile mondial de premier plan qui propose des solutions de mobilité propres, connectées, abordables et sûres. Les stratégies ambitieuses de l'entreprise en matière d'électrification et de logiciel et la création d'un écosystème innovateur de partenariats stratégiques et révolutionnaires permettent à Stellantis de se transformer en une entreprise durable se spécialisant dans les technologies de mobilité.

