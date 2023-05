PREMIÈRE NATION DE LITTLE SASKATCHEWAN, MB, le 2 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, l'honorable James Teistma, ministre de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux, et Hector Shorting, chef de la Première Nation de Little Saskatchewan, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 4,9 millions de dollars à pour réaliser le Centre MINO-AYA-WIN, dans la Première Nation de Little Saskatchewan, située dans la région d'Entre-les-Lacs du Manitoba.

Ce nouvel espace multifonctionnel comprendra une patinoire géothermique de 34 000 pieds carrés et un centre d'entraînement. En utilisant un système d'énergie renouvelable exploitant les propriétés naturelles de la terre pour le chauffage et la climatisation, la patinoire géothermique va réduire les coûts énergétiques de l'immeuble. Les résidents de la Première Nation de Little Saskatchewan et des collectivités environnantes pourront s'y réunir pour profiter d'activités sportives, mener une vie active et socialiser.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada et le Manitoba font croître l'économie de notre pays, augmentent la résilience de nos collectivités, et améliorent la vie des Manitobains et de tous les Canadiens.

Citations

« Les centres de loisirs, comme le Centre MINO-AYA-WIN de la Première Nation de Little Saskatchewan, sont au cœur des petites collectivités du Canada. Ce nouvel espace permettra de rassembler les résidents et d'accueillir un large éventail d'activités dont la Première Nation profitera pendant de nombreuses années. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan, et de CanNor, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement reconnaît le rôle important que jouent les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour fournir aux Manitobains un accès à des espaces, des services et des réseaux qui offrent des possibilités de rester connectés, de partager des expériences et de bâtir des communautés saines, inclusives et dynamiques. Nous sommes heureux d'accorder la priorité au projet de l'aréna de la phase 1 du Centre MINO-AYA-WIN de la Première Nation de Little Saskatchewan dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires fédéraux et avec la Première Nation de Little Saskatchewan sur ce projet d'infrastructure essentiel. »

L'honorable James Teistma, ministre de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux

« Nous sommes très heureux de fournir cet important financement pour soutenir notre collectivité. La phase 1 du projet de Centre MINO-AYA WIN est axée sur la construction de l'aréna, qui devrait devenir un élément essentiel des infrastructures récréatives, sociales et culturelles de notre collectivité et qui encouragera nos jeunes, nos aînés et tous les membres de la collectivité à être actifs, à tisser des liens et à s'épanouir. Aujourd'hui, nous célébrons notre engagement collectif à faire en sorte que notre collectivité ait accès aux services et aux réseaux nécessaires pour continuer à se développer et à prospérer. Nous remercions nos partenaires, le gouvernement du Canada et la province du Manitoba pour leur soutien à la mise en place de cette infrastructure nécessaire, qui nous permettra de disposer d'endroits où nous rassembler et célébrer nos objectifs communs. »

Hector Shorting, chef de la Première Nation de Little Saskatchewan

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 3 688 365 $ dans ce projet et la Première Nation de Little Saskatchewan en investit 1 229 455 $.

investit 3 688 365 $ dans ce projet et la Première Nation de en investit 1 229 455 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet appuie les projets qui viennent améliorer : l'accès à des sources d'énergie davantage efficaces et fiables; les infrastructures communautaires, la connectivité Internet pour les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 41 projets d'infrastructure ou groupes de projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques ont été financés au Manitoba , avec une contribution fédérale totale de plus de 110 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 58 millions de dollars envers les coûts admissibles des projets.

, avec une contribution fédérale totale de plus de 110 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 58 millions de dollars envers les coûts admissibles des projets. Dans le cadre du Plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays. Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexes auxquels les Canadiens et Canadiennes sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.htmll

Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/rnc-crn-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Manitoba

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-mb-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ross Romaniuk, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux, Gouvernement du Manitoba, [email protected]