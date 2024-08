WHITBY, ON, le 20 août 2024 /CNW/ - L'accès aux services de santé et de mieux-être sera amélioré dans la région de Durham grâce à un investissement fédéral de plus de 2,3 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Annoncé par le secrétaire parlementaire Ryan Turnbull et le directeur général de Community Care Durham James Meloche, l'investissement servira à transformer les locaux de Community Care Durham à Whitby en un centre de santé et de mieux-être communautaire. Ce centre, qui sera un véritable foyer pour les résidents de la région de Durham, facilitera l'accès à des services de santé et de mieux-être dispensés par des équipes de soins intégrés. Le centre amélioré regroupera entre autres des services de jour pour adultes, des programmes de sécurité alimentaire, une nouvelle cuisine communautaire, des services de soutien pour les soignants et les personnes ayant des besoins en matière de santé mentale, ainsi que des services de soins infirmiers. Les travaux d'amélioration consisteront à améliorer le revêtement du sol afin de rendre le bâtiment plus accessible, à remplacer les dispositifs d'éclairage, à améliorer l'acoustique, à installer un mur végétalisé, ainsi qu'à installer de nouvelles fenêtres pour augmenter la lumière naturelle.

Community Care Durham a pour mission de répondre aux besoins des personnes âgées et d'offrir des services en lien avec la sécurité alimentaire, la santé mentale, l'isolement social et l'épuisement des soignants. Ce projet permettra d'augmenter la capacité des programmes, ainsi que de permettre à un plus grand nombre de clients de vieillir chez eux en toute sécurité et de manière autonome.

« Nous bâtissons un Canada équitable pour tous, ce qui signifie qu'il faut soutenir les personnes dans le besoin, quels que soient leur âge ou leurs capacités. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer un autre investissement fédéral de 2,3 millions de dollars pour la construction d'un centre de santé et de mieux-être communautaire à Whitby. Ce guichet unique novateur, géré par Community Care Durham, permettra à un plus grand nombre de personnes âgées et de résidents d'accéder à des services favorisant la santé et le mieux-être. »

Ryan Turnbull, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, et du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et député de Whitby, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le centre de santé et de mieux-être communautaire est un projet que nous planifions depuis un bon moment. Nous sommes ravis de pouvoir le concrétiser grâce à cet investissement dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Ce projet nous aidera à remplir notre mission, qui est de soutenir la population et de renforcer la collectivité. Ce projet représente bien plus que des travaux de rénovation, il marque l'évolution de Community Care Durham. »

James Meloche, directeur général, Community Care Durham

Le gouvernement fédéral investit 2 324 500 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et la contribution de Community Care Durham s'élève à un peu moins de 1 million de dollars, que l'organisme recueillera dans le cadre de collectes de fonds.

Ces améliorations devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie du centre de santé et de mieux-être communautaire de Community Care Durham d'environ 37,5 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45,5 tonnes par année.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le 1 er août 2024, on a lancé un troisième appel de demandes de financement au titre du programme BCVI pour des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $.

août 2024, on a lancé un troisième appel de demandes de financement au titre du programme BCVI pour des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 2 999 999 $. Les demandes visant de grands projets de rénovation dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars et qui visent à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques seront acceptées à compter du 4 septembre 2024.

Les deux appels de demandes de financement prendront fin le 16 octobre 2024 à 15 h, heure de l'Est.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada à : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

